Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога

Новолуние пройдет в знаке Тельца Источник: Сергей Казьмин / Сеть городских порталов











8 мая состоится новолуние в знаке Тельца. Считается, что у этого дня особая энергетика, которая помогает разобраться в своих эмоциях, поставить цели в работе и даже наладить личную жизнь. Оно особенно может сказаться на представителях некоторых знаков Зодиака. Подробнее об этом редакции НГС рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская. Читайте подробности в ее авторской колонке.



Рекомендации на день

Новолуние — это мощное и энергетически сильное время. В этот день происходит формирование нового жизненного цикла на месяц. 8 мая оно пройдет в знаке Тельца, между Венерой и Ураном с Юпитером. Сразу два благодетеля в одном знаке, дающие успех, удовольствие, любовь и масштаб. Уран отвечает за новаторство, технологичность, неожиданность и стремительность.



В этот день нужно ставить большие четкие цели и планы. Важно правильно их формулировать, не говорить: «хочу, чтобы все было хорошо», а, например: «хочу устроиться на работу в строительную компанию с зарплатой в 100 тысяч рублей». Также необходимо составить реалистичный план для их выполнения. При этом в начинаниях не должно быть риска или авантюр.



Телец и Сатурн любит основательность и постепенность, поэтому нужно учесть следующие рекомендации:



Сделать упор на финансовую составляющую вашей жизни.



Подумать об имуществе и недвижимости.



Гармонизировать нынешние отношения или направить энергию на создание новых.



Помнить об удовольствиях и красоте.



Также во время новолуния может наступить прозрение: уйдут иллюзии об окружающих и самом себе. Возможно, что появится желание заняться рукоделием, разводить цветы, печь тортики или вязать. Время подходит для того, чтобы заняться строительством, ландшафтом, ремонтом, дизайном.



Самое главное — не ждать быстрых результатов. Все будет идти плавно, но останется с вами надолго.



На кого повлияет

Новолуние 8 мая станет благоприятным для Тельцов, Дев, Козерогов, Рыб и Раков. Этот день может быть для вас отправной точкой для успешного финансового проекта, получения новой должности, обретения выгодного партнерства, открытия бизнеса.



В личной жизни — начало новых романтических, перспективных отношений, которые приведут к заключению брака, переменам с личным и финансовым имуществом. Также союз принесет комфорт и желание наслаждений.



Встречайте этот день в гармонии, уделите внимание семье. Занимайтесь любимым делом, рукоделием и верьте, что все ваши цели, написанные в заметках, осуществимы!



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