Новосибирск обогнал Санкт-Петербург в топе городов для любителей караоке

На строчку выше Новосибирска оказалась Казань Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Новосибирск занял шестое место в рейтинге самых музыкальных городов-миллионников России. Такими результатами исследования поделился 2ГИС.



По информации сервиса, в областной столице на каждые 100 тысяч человек приходится по 3 караоке-бара. Всего в Новосибирске 51 такое заведение — за последние 5 лет их число выросло на 59%.



На строчку выше города, на пятом месте оказалась Казань: на каждые 100 тысяч человек там 4 караоке-клуба, всего — 57. Ниже, на седьмом месте Санкт-Петербург — на сотню людей в нем 3 подобных места, а в целом — 158.



В тройку лидеров по количеству караоке на 100 тысяч жителей попали Уфа (по 5 баров), Краснодар (также по 5) и Челябинск (там — по 4).



В рейтинге есть и другие сибирские города — на 14-м месте Красноярск, на 16-м оказался Омск. В них по 2 бара на 100 тысяч.



Ранее водитель спел в караоке в пробке у ЛДС «Сибирь» — НГС публиковал видео фристайла под «Сектор Газа».

