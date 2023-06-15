freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 84.32
eur 91.07
Тема дняПочему ввод «Спортивной» перенесли
Все новости
Все новости

Водитель спел в караоке в пробке у ЛДС «Сибирь» — видео фристайла под «Сектор Газа»

Такой способ скоротать время позабавил очевидцев

640

Веселого мужчину заметили напротив ЛДС «Сибирь»

Поделиться

В Новосибирске заметили водителя, который оборудовал караоке в своем автомобиле и пел песни. Фрагмент его выступления сняла на видео подписчица паблика «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Оператор не смогла сдержать смеха

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Караоке появилось прямо в новосибирской пробке, — таким комментарием сопровождена видеозапись.

Само видео длится 18 секунд: мужчина управляет автомобилем и поет в микрофон. Очевидно, что слова под мелодию песни «Сектора Газа» он сочинял на ходу.

Ранее новосибирец Сергей Мандров пожаловался, что ему не дали спеть в караоке песню «Такого, как Путин». Мужчина отдыхал в баре «Руки Вверх!»

КараокеКреативСектор ГазаПробки
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter