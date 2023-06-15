Водитель спел в караоке в пробке у ЛДС «Сибирь» — видео фристайла под «Сектор Газа»

В Новосибирске заметили водителя, который оборудовал караоке в своем автомобиле и пел песни. Фрагмент его выступления сняла на видео подписчица паблика «АСТ-54».
— Караоке появилось прямо в новосибирской пробке, — таким комментарием сопровождена видеозапись.
Само видео длится 18 секунд: мужчина управляет автомобилем и поет в микрофон. Очевидно, что слова под мелодию песни «Сектора Газа» он сочинял на ходу.
Ранее новосибирец Сергей Мандров пожаловался, что ему не дали спеть в караоке песню «Такого, как Путин». Мужчина отдыхал в баре «Руки Вверх!»