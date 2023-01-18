«Такого, как Путин»: новосибирец обиделся, что бар «Руки Вверх!» запретил ему петь песню про президента в караоке

Новосибирец Сергей Мандров заявил, что ему не дали спеть в караоке песню «Такого, как Путин». Мужчина отдыхал в баре «Руки Вверх!» Соответствующий отзыв он опубликовал на сервисе Flamp.
— Заказали пару раз песни и после очередного заказа нам сказали что, песню «Такого, как Путин» мы включать не будем, видите ли не поддерживают они политику нашего президента. Администрация клуба сказала, что это песня политическая, ее петь нельзя, — написал Сергей Мандров (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).
«Такого, как Путин!» — российская песня 2002 года, автор слов и текста — советский и российский поэт-песенник, журналист и продюсер Александр Елин. Лирической героиней песни является девушка, которая устала терпеть пренебрежительное отношение своего молодого человека и хочет построить новые отношения с человеком, похожим на президента России.
Как рассказали НГС представители бара, инцидент произошел в понедельник, 17 января, и песню «Такого, как Путин!» спеть новосибирцу действительно не разрешили, но во второй раз.
— Он спел эту песню, и хотел повторить, — рассказали корреспонденту НГС в баре. — Ему не разрешили на основании того, что мы все-таки развлекательное заведение, и пытаемся сделать так, чтобы все гости отдыхали и расслаблялись. Поэтому мы не включаем в караоке песни с политическим уклоном.
Связаться с автором отзыва НГС не удалось.
Бар «Руки Вверх!» входит в «Феодальную сеть баров» («ФСБ»). На сайте франшиз «ФСБ» указано: с 2008 года в 16 городах страны открыто около 30 баров «РВБ». Бизнес-партнерами по «ФСБ» являются основатель сети — ресторатор Павел Чесноков, артист и музыкант Сергей Жуков (группа «Руки вверх!»), а также генеральный директор и управляющий партнер «ФСБ» Александр Пичугин.
ООО «Феодальная сеть баров» образовано 26 марта 2021 года. 90% компании принадлежит Юрию Пичугину, 10% — Александру Пичугину, который также является генеральным директором. Система «Контур.Фокус» сообщает: заявленное количество сотрудников компании — один человек. Финансовые показатели на конец 2021 года: выручка — 16,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 903 тысячи рублей
Ранее НГС писал о конфликте между посетителями и охраной бара «Руки Вверх!». Гости пожаловались на агрессивное поведение секьюрити, в ответ представители заведения продемонстрировали видеозапись конфликта.