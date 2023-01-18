«Такого, как Путин»: новосибирец обиделся, что бар «Руки Вверх!» запретил ему петь песню про президента в караоке

— Заказали пару раз песни и после очередного заказа нам сказали что, песню «Такого, как Путин» мы включать не будем, видите ли не поддерживают они политику нашего президента. Администрация клуба сказала, что это песня политическая, ее петь нельзя, — написал Сергей Мандров (пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.).