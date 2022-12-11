«Душил так, что я отключился»: посетители бара «Руки Вверх!» в Новосибирске заявили, что их избили охранники

Посетители бара «Руки Вверх!» в Новосибирске заявили, что их избили охранники заведения. По словам одного из пострадавших, его сбили с ног, повалили на пол и душили. Также мужчина утверждает, что нападавшие избили его жену, теперь у женщины на теле многочисленные синяки. Со слов читателя НГС, избиение произошло после того, как именинник что-то громко рассказывал человеку, который ставил песни в караоке.
Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел 9 декабря в баре «Руки Вверх!» по адресу Красный проспект, 37. Мужчина с женой пришли в заведение на юбилей друга, которому исполнилось 45 лет. Компания отмечала праздник и пела песни в караоке, кроме них там была еще компания из двух девушек.
— На входе мы уже сразу почувствовали, что охрана нервная, они были на взводе, напряженные. Всё произошло после того, как друг-юбиляр импульсивно рассказывал что-то человеку, который ставил песни. В этот момент подлетела охрана и начала его заламывать, потащила в сторону, — объяснил пострадавший.
Когда читатель НГС увидел, что происходит, он решил успокоить охранников словами, как рассказал мужчина, они своей компанией не вели себя агрессивно, никого не трогали и не буянили.
— Только я подошел к ним, сзади на меня навалился охранник, сбил с ног, уронил, начал бить и душить. Душил так, что я отключился, — отметил читатель НГС.
Когда случившееся увидела супруга пострадавшего, она подбежала с криками, чтобы ее мужа отпустили, так как мужчина начал задыхаться.
— Охранник, который душил меня, со всего маха ударил жену по лицу. По факту у супруги всё тело в синяках, ее били по лицу, по бокам, везде, — рассказал мужчина.
По словам мужчины, побои продолжались до тех пор, пока не приехала Росгвардия. В тот же день супруги обратились в травмпункт и написали заявление в полицию.
Представить бара «Руки Вверх!» ответила журналисту НГС, что в заведении есть камеры, которые работают постоянно и по ним можно посмотреть, кто именно вел себя агрессивно и как происходила ситуация. На момент публикации запись с камер журналисту не предоставили.
— В заведении есть камеры, которые снимают всё 24/7 (постоянно. — Прим. ред.). На которых можно посмотреть, как всё происходило и кто был агрессивным, — объяснил представитель бара.
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию поступало, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Сегодня мы писали о том, что в Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами, они гнались за автомобилем. После случившегося полиция возбудила уголовное дело.