«Душил так, что я отключился»: посетители бара «Руки Вверх!» в Новосибирске заявили, что их избили охранники

Как сообщил читатель НГС, инцидент произошел 9 декабря в баре «Руки Вверх!» по адресу Красный проспект, 37. Мужчина с женой пришли в заведение на юбилей друга, которому исполнилось 45 лет. Компания отмечала праздник и пела песни в караоке, кроме них там была еще компания из двух девушек.

— На входе мы уже сразу почувствовали, что охрана нервная, они были на взводе, напряженные. Всё произошло после того, как друг-юбиляр импульсивно рассказывал что-то человеку, который ставил песни. В этот момент подлетела охрана и начала его заламывать, потащила в сторону, — объяснил пострадавший.