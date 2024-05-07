НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

4 м/c,

ю-в.

 758мм 27%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,31
EUR 98,47
Реклама

СРОЧНО

У новосибирских дорожников прошли обыски

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Как ловили насильника
Куда отправить ребенка летом
Рост цен на жильё
Позаботиться о теле
Как цветут горы
НГС в Telegram
Криминал Не хотели вызывать скорую: двух сотрудниц детского центра судят по делу о гибели подростка в Новосибирске

Не хотели вызывать скорую: двух сотрудниц детского центра судят по делу о гибели подростка в Новосибирске

Мальчик со своим другом пытались сбежать из детского дома

2 015
5 комментариев
Подросток погиб в марте прошлого года

В суде начали рассматривать дело, связанное с гибелью подростка в новосибирском центре «Жемчужина». Как рассказали на сайте Кировского районного суда, дело возбуждено в отношении Ольги Малеванной и Ольги Шаварнаевой.

Сотрудниц детдома обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан, с причинением тяжелых последствий (пункты «в», «г», «д», «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состояния (статья 125 УК РФ).

По версии следствия, Малеванная и Шаварнаева были работниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина». Они знали, что двое подростков получили травмы, когда пытались сбежать из учреждения. Также им было известно, что одному из них требуется медицинская помощь, потому что он находится в тяжелом состоянии. Но женщины, игнорируя должностные инструкции, сообщили воспитанникам и сотрудникам, что подростки в медицинской помощи не нуждаются.

Малеванная дала указания не сообщать о происшествии в полицию и не вызывать скорую. Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи один из подростков погиб.

После происшествия Малеванную на время следствия посадили под домашний арест, а Шаварнаевой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следующее заседание по делу пройдет 16 мая.

О гибели 15-летнего подростка в центре стало известно 25 марта 2023 года.

После произошедшего прокуратура организовала проверку. Как сообщили в ведомстве, подросток был воспитанником новосибирского центра «Жемчужина». Корреспондент НГС посетил учреждение и попытался поговорить с работниками детдома.

ПО ТЕМЕ
Подростки Новосибирск Детдом Суд
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Evgeni,  49

Юлия,  49

Татьяна,  40

Оленька,  51

Vov,  40

Алексей,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление