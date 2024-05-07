Не хотели вызывать скорую: двух сотрудниц детского центра судят по делу о гибели подростка в Новосибирске

Подросток погиб в марте прошлого года Источник: Ксения Владимирская











В суде начали рассматривать дело, связанное с гибелью подростка в новосибирском центре «Жемчужина». Как рассказали на сайте Кировского районного суда, дело возбуждено в отношении Ольги Малеванной и Ольги Шаварнаевой.

Сотрудниц детдома обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав граждан, с причинением тяжелых последствий (пункты «в», «г», «д», «е» части 3 статьи 286 УК РФ) и в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состояния (статья 125 УК РФ).



По версии следствия, Малеванная и Шаварнаева были работниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Жемчужина». Они знали, что двое подростков получили травмы, когда пытались сбежать из учреждения. Также им было известно, что одному из них требуется медицинская помощь, потому что он находится в тяжелом состоянии. Но женщины, игнорируя должностные инструкции, сообщили воспитанникам и сотрудникам, что подростки в медицинской помощи не нуждаются.

Малеванная дала указания не сообщать о происшествии в полицию и не вызывать скорую. Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи один из подростков погиб.

После происшествия Малеванную на время следствия посадили под домашний арест, а Шаварнаевой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следующее заседание по делу пройдет 16 мая.

О гибели 15-летнего подростка в центре стало известно 25 марта 2023 года.

