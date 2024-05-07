Правительство России ушло в отставку

Михаил Мишустин был главой правительства РФ с 2020 года Источник: kremlin.ru











Правительство Российской Федерации сложило полномочия после инаугурации Владимира Путина — сегодня он официально вступил в должность президента страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это стандартная процедура, согласно положениям действующей Конституции РФ правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны — по сути это плановая отставка, дальнейшие действия будут аналогичными.

Теперь Владимир Путин должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру председателя правительства. Когда Госдума утвердит кандидатуру, премьер-министр должен будет подготовить предложения по формированию нового кабмина.

Правительство под руководством Михаила Мишустина было сформировано в 2020 году. До Мишустина премьер-министром был Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампредседателя Совета безопасности. 15 января 2020 года, сразу после послания президента Федеральному собранию, Медведев заявил, что Правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку.