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Политика Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставку

Президент представит кандидатуру нового премьер-министра на рассмотрение Госдумы

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Михаил Мишустин был главой правительства РФ с 2020 года

Правительство Российской Федерации сложило полномочия после инаугурации Владимира Путина — сегодня он официально вступил в должность президента страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Это стандартная процедура, согласно положениям действующей Конституции РФ правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом страны — по сути это плановая отставка, дальнейшие действия будут аналогичными.

Теперь Владимир Путин должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру председателя правительства. Когда Госдума утвердит кандидатуру, премьер-министр должен будет подготовить предложения по формированию нового кабмина.

Правительство под руководством Михаила Мишустина было сформировано в 2020 году. До Мишустина премьер-министром был Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампредседателя Совета безопасности. 15 января 2020 года, сразу после послания президента Федеральному собранию, Медведев заявил, что Правительство Российской Федерации в полном составе уходит в отставку.

Уже на следующий день Владимир Путин представил Госдуме нового кандидата на должность председателя правительства — Михаила Мишустина. Новый состав правительства тогда был утвержден за несколько дней.

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Правительство РФ Инаугурация Михаил Мишустин Премьер-министр РФ Кабмин
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