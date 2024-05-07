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Криминал Нападение на школьницу эксклюзив Как могут наказать подростка за нападение на 8-летнюю девочку в Ордынском районе — мнение юриста

Как могут наказать подростка за нападение на 8-летнюю девочку в Ордынском районе — мнение юриста

15-летний подозреваемый задержан

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Подросток напал на девочку в переулке

15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе, могут ограничить в свободе, если суд признает его виновным. Так считает новосибирский юрист Евгений Николаев.

Эксперт в разговоре с корреспондентом НГС уточнил, что осужденные по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового, и с ограничением свободы на срок до двух лет.

— Данное преступление является тяжким, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, но суд применит к нему смягчающее обстоятельство из-за несовершеннолетнего возраста, — объяснил Евгений Николаев.

Юрист добавил, что виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, включают в себя штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок.

— Поэтому учитывая, что преступление является тяжким, в случае признания его виновным наказание будет связано с ограничением свободы. Конкретный вид наказания и наличие иных обстоятельств назвать невозможно, так как неизвестны все обстоятельства дела, — заключил собеседник.

Сегодня НГС выпустил репортаж из поселка, в котором произошло нападение на девочку — местные жители поделились воспоминаниями о подростке и рассказали, как ловили подозреваемого.

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