Как могут наказать подростка за нападение на 8-летнюю девочку в Ордынском районе — мнение юриста

Подросток напал на девочку в переулке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе, могут ограничить в свободе, если суд признает его виновным. Так считает новосибирский юрист Евгений Николаев.



Эксперт в разговоре с корреспондентом НГС уточнил, что осужденные по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового, и с ограничением свободы на срок до двух лет.

— Данное преступление является тяжким, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, но суд применит к нему смягчающее обстоятельство из-за несовершеннолетнего возраста, — объяснил Евгений Николаев.

Юрист добавил, что виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, включают в себя штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок.

— Поэтому учитывая, что преступление является тяжким, в случае признания его виновным наказание будет связано с ограничением свободы. Конкретный вид наказания и наличие иных обстоятельств назвать невозможно, так как неизвестны все обстоятельства дела, — заключил собеседник.

Сегодня НГС выпустил репортаж из поселка, в котором произошло нападение на девочку — местные жители поделились воспоминаниями о подростке и рассказали, как ловили подозреваемого.