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Дороги и транспорт «Просто ад какой-то»: новосибирцы застряли в 8-километровой пробке на Гусинобродском шоссе

«Просто ад какой-то»: новосибирцы застряли в 8-километровой пробке на Гусинобродском шоссе

На дороге ведут строительные работы

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Ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов

8-километровая пробка образовалась вечером 7 мая на Гусинобродском шоссе. По данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся от въезда в село Раздольное и до строительного комбината «Гусинобродский».

По информации сервиса, на участке идут дорожные работы. В целом ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов.

Пробка растянулась от въезда в село Раздольное и до строительного комбината «Гусинобродский»

Водители, которые застряли в пробке, недоумевают и возмущаются тому, что на дороге плохо организовано реверсивное движение. В приложении «2ГИС» новосибирцы делятся впечатлениями по поводу дорожной ситуации.

— Криворукие с лопатами, реверсивку сделайте на пару минут дольше, и будет счастье, — написал один из водителей.

— Такие огромные отрезки реверсивного движения специально сделали? Чтобы движение парализовать, — негодует Дмитрий Полушин.

— Просто ад какой-то, — отметила Мария Мерзлякова.

Ранее на Димитровском мосту собралась гигантская пробка. По данным интернет-сервисов, затор прерывается примерно в середине моста.

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Пробка Гусинобродское шоссе Новосибирск
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