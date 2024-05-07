«Просто ад какой-то»: новосибирцы застряли в 8-километровой пробке на Гусинобродском шоссе

Ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











8-километровая пробка образовалась вечером 7 мая на Гусинобродском шоссе. По данным сервиса «Яндекс Пробки», затор растянулся от въезда в село Раздольное и до строительного комбината «Гусинобродский».



По информации сервиса, на участке идут дорожные работы. В целом ситуация на дорогах оценивается в 5 баллов.

Пробка растянулась от въезда в село Раздольное и до строительного комбината «Гусинобродский» Источник: yandex.ru











Водители, которые застряли в пробке, недоумевают и возмущаются тому, что на дороге плохо организовано реверсивное движение. В приложении «2ГИС» новосибирцы делятся впечатлениями по поводу дорожной ситуации.

— Криворукие с лопатами, реверсивку сделайте на пару минут дольше, и будет счастье, — написал один из водителей.



— Такие огромные отрезки реверсивного движения специально сделали? Чтобы движение парализовать, — негодует Дмитрий Полушин.



— Просто ад какой-то, — отметила Мария Мерзлякова.

