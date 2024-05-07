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Происшествия В Новосибирске маршрутка № 19 сбила ребенка на Речном вокзале — прокуратура начала проверку

В Новосибирске маршрутка № 19 сбила ребенка на Речном вокзале — прокуратура начала проверку

Владельцем маршрутного такси является тот же перевозчик, чей автобус сбил женщину с ребенком

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На месте аварии работают медики

В Новосибирске прокуратура начала проверку после того, как вечером 7 мая водитель маршрутки № 19 сбил ребенка на Речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратурой с привлечением специалистов Ространснадзора, ГИБДД и Росздравнадзора организована проверка в отношении организации-перевозчика в связи с дорожно-транспортными происшествиями, связанными с наездами транспортных средств на несовершеннолетних, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, владельцем маршрутного такси является тот же перевозчик, чей автобус 2 мая сбил женщину и ее четырехлетнюю дочь на улице Титова.

Ранее 17-летний подросток на «Тойоте» сбил мужчину под Новосибирском. Пострадавшего доставили в больницу.

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