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Происшествия 17-летний подросток на «Тойоте» сбил пешехода под Новосибирском

17-летний подросток на «Тойоте» сбил пешехода под Новосибирском

Пострадавшего доставили в больницу

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Авария произошла в городе Обь

В Новосибирской области водитель автомобиля сбил пешехода. Видео момента ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 18:10 часов в городе Обь на улице ЖКО аэропорта, 25. 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Ломоносова в сторону ЖКО аэропорта, и в пути следования совершил наезд на пешехода.

Предварительно, сибиряк переходил проезжую часть в неположенном месте. Подросток, по данным ведомства, не имел водительского удостоверения.

— Пострадал пешеход, мужчина на вид 50 лет, который был доставлен в больницу с места ДТП, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

6 мая в Новосибирске автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Момент аварии попал на видео.

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