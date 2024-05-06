17-летний подросток на «Тойоте» сбил пешехода под Новосибирском

В Новосибирской области водитель автомобиля сбил пешехода. Видео момента ДТП опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, авария произошла в 18:10 часов в городе Обь на улице ЖКО аэропорта, 25. 17-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Ломоносова в сторону ЖКО аэропорта, и в пути следования совершил наезд на пешехода.
Предварительно, сибиряк переходил проезжую часть в неположенном месте. Подросток, по данным ведомства, не имел водительского удостоверения.
— Пострадал пешеход, мужчина на вид 50 лет, который был доставлен в больницу с места ДТП, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.
6 мая в Новосибирске автомобиль сбил четырехлетнюю девочку. Момент аварии попал на видео.