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Город Дороги и транспорт «Навигатор перестроился с 16 минут на 44»: на Димитровском мосту собралась гигантская пробка

«Навигатор перестроился с 16 минут на 44»: на Димитровском мосту собралась гигантская пробка

По данным интернет-сервисов, затор прерывается примерно в середине моста

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Из-за пробок водители опаздывают

Днем 7 мая на Димитровском мосту в Новосибирске собралась огромная пробка. Там встали десятки машин.

— Планировали доехать до места за 16 минут, а навигатор резко перестроился и показывает уже 44 минуты. В итоге стоим и практически не двигаемся, — рассказывает читательница НГС Елизавета.

По информации «Яндекс Карт» и 2ГИС, затор начинается перед мостом, затем ближе к его середине прерывается и снова начинается уже в районе проезда Энергетиков.

Судя по картам, пробка не по всей протяженности моста

Кроме того, по данным сервисов, машины встали на улицах Большевистской, Восход, Плановой, Танковой, Кошурникова, Троллейной, Немировича-Данченко, Красном проспекте.

Пользователи 2ГИС оставляют различные комментарии по поводу дорожной ситуации.

— Пацаны, вы педальку-то жмите, ну прям совсем по чуть-чуть едем, — заявил Илья из пробки с проезда Энергетиков.

— Там что, дорогу перекрыли? В чем тут дело? Тупо стоим, — присоединяется Анастасия.

— А в этом городе вообще кто-то работает? Или за пробки платят больше... — пишет Константин.

Ранее на площади Труда автомобиль протаранил трамвай — затор тянулся с начала моста.

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Новосибирск Дороги Пробки 2ГИС Димитровский мост
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