«Навигатор перестроился с 16 минут на 44»: на Димитровском мосту собралась гигантская пробка

Днем 7 мая на Димитровском мосту в Новосибирске собралась огромная пробка. Там встали десятки машин.
— Планировали доехать до места за 16 минут, а навигатор резко перестроился и показывает уже 44 минуты. В итоге стоим и практически не двигаемся, — рассказывает читательница НГС Елизавета.
По информации «Яндекс Карт» и 2ГИС, затор начинается перед мостом, затем ближе к его середине прерывается и снова начинается уже в районе проезда Энергетиков.
Кроме того, по данным сервисов, машины встали на улицах Большевистской, Восход, Плановой, Танковой, Кошурникова, Троллейной, Немировича-Данченко, Красном проспекте.
Пользователи 2ГИС оставляют различные комментарии по поводу дорожной ситуации.
— Пацаны, вы педальку-то жмите, ну прям совсем по чуть-чуть едем, — заявил Илья из пробки с проезда Энергетиков.
— Там что, дорогу перекрыли? В чем тут дело? Тупо стоим, — присоединяется Анастасия.
— А в этом городе вообще кто-то работает? Или за пробки платят больше... — пишет Константин.
Ранее на площади Труда автомобиль протаранил трамвай — затор тянулся с начала моста.
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