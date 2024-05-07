«Навигатор перестроился с 16 минут на 44»: на Димитровском мосту собралась гигантская пробка

Из-за пробок водители опаздывают Источник: читательница NGS.RU











Днем 7 мая на Димитровском мосту в Новосибирске собралась огромная пробка. Там встали десятки машин.



— Планировали доехать до места за 16 минут, а навигатор резко перестроился и показывает уже 44 минуты. В итоге стоим и практически не двигаемся, — рассказывает читательница НГС Елизавета.



По информации «Яндекс Карт» и 2ГИС, затор начинается перед мостом, затем ближе к его середине прерывается и снова начинается уже в районе проезда Энергетиков.

Судя по картам, пробка не по всей протяженности моста Источник: 2ГИС











Кроме того, по данным сервисов, машины встали на улицах Большевистской, Восход, Плановой, Танковой, Кошурникова, Троллейной, Немировича-Данченко, Красном проспекте.



Пользователи 2ГИС оставляют различные комментарии по поводу дорожной ситуации.



— Пацаны, вы педальку-то жмите, ну прям совсем по чуть-чуть едем, — заявил Илья из пробки с проезда Энергетиков.



— Там что, дорогу перекрыли? В чем тут дело? Тупо стоим, — присоединяется Анастасия.



— А в этом городе вообще кто-то работает? Или за пробки платят больше... — пишет Константин.



Ранее на площади Труда автомобиль протаранил трамвай — затор тянулся с начала моста.

