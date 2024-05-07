У новосибирских дорожников прошли обыски - возбуждено дело из-за ущерба бюджету в 100 миллионов

В Новосибирской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на установке пунктов весового контроля на областных трассах. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что подозреваемыми по делу проходят несколько человек из числа сотрудников вышеуказанных компаний, которые являются подрядчиком и субподрядчиком ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). Известно, что компании участвовали в оснащении пунктов весового контроля на новосибирских дорогах. По версии следствия, в результате вместо дорогостоящего оборудования иностранного производства, указанного в госконтракте, было установлено более дешёвое.