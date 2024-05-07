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У новосибирских дорожников прошли обыски

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Криминал У новосибирских дорожников прошли обыски - возбуждено дело из-за ущерба бюджету в 100 миллионов

У новосибирских дорожников прошли обыски - возбуждено дело из-за ущерба бюджету в 100 миллионов

Организации участвовали в оснащении пунктов весового контроля на дорогах

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У силовиков есть несколько подозреваемых

В Новосибирской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь» по делу о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на установке пунктов весового контроля на областных трассах. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что подозреваемыми по делу проходят несколько человек из числа сотрудников вышеуказанных компаний, которые являются подрядчиком и субподрядчиком ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог» (ТУАД). Известно, что компании участвовали в оснащении пунктов весового контроля на новосибирских дорогах. По версии следствия, в результате вместо дорогостоящего оборудования иностранного производства, указанного в госконтракте, было установлено более дешёвое.

— Получается, что все нарушения зафиксированные установленным оборудованием могут быть оспорены, следовательно, автомобилисты могут потребовать вернуть уплаченные штрафы, что влечет за собой огромные потери для ТУАДа и бюджета области, — отметил источник НГС.

Предварительный размер ущерба оценивается в сумму более 100 млн рублей. По данным источника НГС, одним из основных фигурантов дела силовики называют руководителя ООО «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко.

В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-главу ТУАДа Михаила Чуманова и бывшего замминистра транспорта НСО Сергея Ставицкого. Первого обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ), второго в крупной растрате (ст.160 УК РФ).

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ТУАД Задержание Обыски ФСБ Дорожники Мошенничество
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