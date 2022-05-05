Взятки, аферы, мошенничество: как замминистра и глава ТУАД строили дороги в НСО — репортаж из суда

По версии следствия, последняя афера Чуманова была затяжной. Как следует из материалов уголовного дела, из «ложно понятых интересов службы» высокопоставленный дорожник решил помочь заместителю министра транспорта Сергею Ставицкому похитить некоторое количество бюджетных денег.

— По версии следствия, в 2019 году указанные должностные лица похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — комментировала эпизод пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в марте.



Иными словами, Ставицкий фиктивно продал свой внедорожник Land Cruiser Prado, после чего новый владелец — брат Ставицкого — сдал его в аренду Территориальному управлению автомобильных дорог, а Чуманов выделил его в качестве служебного автомобиля всё тому же Ставицкому. Ездил на машине замминистра, а платила за техобслуживание и топливо — Новосибирская область.

Эти действия следствие квалифицировало как особо крупную растрату со стороны Чуманова и организацию особо крупной растраты — со стороны Ставицкого. Впрочем, стоит добавить, что с последней статьей СК определился далеко не сразу. По словам защитника высокопоставленного чиновника Александра Серюка, обвинение последовательно менялось с получения взятки на растрату, затем — трижды — на мошенничество в различных редакциях. Определились с квалификацией следователи лишь к концу разбирательства.

Что думают подсудимые

С выводами регионального следственного управления СК Чуманов и Ставицкий, мягко говоря, не согласны. Замминистра транспорта Новосибирской области полностью отрицает свою вину. Он особо подчеркнул, что не уволен с должности и в случае оправдания вернется к работе. Сейчас ему мешает мера пресечения: в число «определенных действий», которые запрещены чиновнику, входит общение с сотрудниками Министерства транспорта и нахождение в здании правительства Новосибирской области.

— Меня обвиняют в том, что водитель ТУАДа на автомобиле, нанятом ТУАДом, возил сотрудника Минтранса... Мой брат, Ставицкий Андрей Владимирович, приобрел у меня данный автомобиль. Впоследствии он сдал его в аренду в ТУАД. Где тут незаконное что-то? — заявил Ставицкий журналистам после окончания процесса.



По словам чиновника, то, что в итоге он ездил на собственном автомобиле, пусть и бывшем по документам, — не более чем совпадение. А сама ситуация, когда территориальное управление предоставило машину министерству — обычная вещь: в противном случае ему пришлось бы ездить на машине Хозуправления, но и в этом случае ее заправляли и ремонтировали бы за счет областного бюджета.

Иной позиции придерживается Михаил Чуманов. Он признал, что все события, указанные в обвинительном заключении, имели место в реальности, но не согласился с их квалификацией.

— Я признал себя виновным в мошенничестве, — рассказал он журналистам, а позже повторил эти слова в судебном заседании.

Согласно версии защиты, ни в одном из случаев, за которые он, по версии следствия, получил взятки, Михаил Чуманов не мог повлиять на принятие итогового решения, а значит, речь идет об обмане плативших ему дорожников. Особенно возмутил экс-главу ТУАДа (он, кстати, тоже заявил, что не является бывшим сотрудником территориального управления автомобильных дорог) эпизод с укладкой асфальта у дома тещи:

— Со слов Илюшина, я позвонил ему по телефону, и он попросил меня это сделать, — выступил в процессе подсудимый. — Мой телефон находился на прослушке 24/7, и мы ходатайствовали в следствие, чтобы они нашли этот разговор, где я прошу Илюшина об этом [положить асфальт у дома, где живут родители жены Чуманова]. Такого разговора не нашлось у следствия. Более того, у Илюшина был повод польстить мне по собственной инициативе, потому что он был вынужден на объекте Ключ Кудельный вернуться по моему строгому указанию, они сделали там брак, и я заставил их вернуться.

