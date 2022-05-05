Взятки, аферы, мошенничество: как замминистра и глава ТУАД строили дороги в НСО — репортаж из суда

Вчера, 4 мая, в Железнодорожном районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого и экс-начальника Территориального управления автомобильных дорог Михаила Чуманова. Высокопоставленные подсудимые — самая заметная, но далеко не единственная часть запутанной истории, которую СКР и ФСБ обнародовали в конце 2020 — начале 2021 годов. Сколько всего уголовных дел возбуждено по факту хищений в сфере дорожного хозяйства, какие фирмы-подрядчики были тесно связаны с ТУАДом и как объясняют свое уголовное преследование сами подсудимые — в материале НГС.
Коррупционный скандал
23 декабря 2020 года главной новостью во всех городских СМИ стало задержание тогдашнего начальника ТУАД Михаила Чуманова. Домой к высокопоставленному дорожнику пришли оперативники ФСБ и следователи СК, в его коттедже и служебном кабинете прошли обыски.
Согласно официальным сообщениям СК, в тот момент Чуманова подозревали в получении взяток «от руководителей подрядных организаций». В тот же день были задержаны еще три человека: брат дорожника Игорь Листопад, по версии следствия исполнявший роль посредника при передаче денег, а также предполагаемые взяткодатели — Самир Асадуллаев и Сергей Илюшин.
По данным следствия, взятки Чуманов брал за «общее покровительство в отношении представляемых ими организаций», а именно за помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
Для Асадуллаева теплые отношения с Чумановым, похоже, были хорошим шансом поправить свои неважные финансовые дела. Бизнесмен в 2020 году являлся совладельцем компании «Бастион» и единственным учредителем и директором фирмы «Дормост». Обе компании накануне задержания Асадуллаева испытывали финансовые трудности, сейчас в отношении обеих введены процедуры банкротства.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основным источником дохода ООО «Бастион» в 2019 году было исполнение госконтрактов в Новосибирской (заказчиком выступал ТУАД) и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае. За время своего существования фирма заключила 110 контрактов на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Однако по состоянию на конец 2020 года чистый убыток ООО «Бастион» составлял 1,8 миллиона рублей. 20 января 2022 года в фирме была введена процедура наблюдения.
По данным сервиса «Контур.Фокус», «Дормост» не участвовал в конкурсах на исполнение госконтрактов, однако было связано с ООО «Бастион». На конец 2020 года чистый убыток фирмы составил 6 миллионов рублей. 28 апреля 2022 года юридическое лицо было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
Совсем иная ситуация складывалась у директора по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор» Сергея Илюшина. Основное количество госконтрактов на строительство и ремонт дорог в Новосибирской области доставалось именно этой организации.
Чистая прибыль компании за 2021 год, по информации «Контур.Фокуса», составила 181,2 миллиона рублей, за историю существования предприятия с ним было заключено 1189 госконтрактов на 134 миллиарда рублей.
Заседания по избранию меры пресечения четверке фигурантов коррупционной истории одновременно прошли в Железнодорожном районном суде 24 декабря 2020. По итогу процессов Чуманов, Листопад и Асадуллаев были заключены под стражу, а Илюшина отправили под домашний арест. Такая мягкая мера пресечения по коррупционному делу была связана со способом защиты, который выбрал топ-менеджер «Новосибирскавтодора»: он пообещал рассказать следователям всё, что знает (и, забегая вперед, выполнил свое обещание). Также пошел на сделку со следствием и Самир Асадуллаев.
Казалось бы, сделать эту коррупционную историю еще более скандальной не получится. Однако в марте 2021 года был задержан замминистра транспорта Новосибирской области Сергей Ставицкий. Следственные действия были обставлены так же публично, как и задержание Чуманова и его предполагаемых подельников: фото и видео с пачками денег в доме высокопоставленного чиновника были опубликованы на сайте Следственного управления СК по Новосибирской области.
Ставицкого на тот момент обвинили в том, что он получал взятки от самого Чуманова за то же самое «общее покровительство по службе»: в изначальной формулировке обвинения фигурировала сумма 1,5 миллиона рублей. Спустя два дня после задержания замминистра транспорта был арестован.
По мере того как шло расследование, меру пресечения основным действующим лицам, Михаилу Чуманову и Сергею Ставицкому, неоднократно облегчали. В настоящее время первый находится под домашним арестом, ко второму применен «запрет определенных действий».
На этом фоне новость о привлечении к ответственности экспертов ТУАДа, которые закрывали глаза на нарушения, допущенные при ремонте дорог, прошла практически незамеченной.
Процесс пошел
В ходе первого заседания государственный обвинитель зачитала обвинительное заключение. Согласно материалам дела, экс-начальника ТУАД Михаила Чуманова обвиняют в пяти эпизодах преступной деятельности, среди которых мошенничество в крупном размере, три эпизода получения взяток (в значительном и особо крупном размере) и особо крупная растрата. Замминистру Сергею Ставицкому вменяют организацию последнего преступления.
Согласно материалам дела, первую взятку в сумме 50 тысяч рублей Чуманов получил от одного из учредителей компании ООО «Технодор» Дениса Поволоцкого. Организация выполняла работы по нанесению дорожной разметки летом 2020 года. При этом, как следует из обвинительного заключения, никаких конкретных действий от главы ТУАДа не требовалось: взятка была дана, что называется, «на всякий случай».
По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка ООО «Технодор» на конец 2021 года составила 648,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 83,2 миллиона рублей. Компания за время своего существования заключила около 400 госконтрактов на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей.
Второй эпизод выглядит куда интереснее: здесь тоже идет речь о взятке, но не деньгами, а услугой. Как следует из текста обвинительного заключения, Чуманов дал указание директору по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор» Сергею Илюшину заасфальтировать площадку у дома на улице Новая в селе Кудельный Ключ Тогучинского района Новосибирской области. Именно в этом доме живут родители жены экс-начальника ТУАДа.
Третья выявленная следователями история была квалифицирована не как коррупционная деятельность, но как мошенничество. Согласно материалам дела, Сергей Илюшин заплатил Чуманову 100 тысяч рублей за получение бюджетно ассигнированного контракта на ремонт дороги в Карасуке. При этом, как установили в СК, в конкретном случае повлиять на результат на тот момент глава ТУАД не мог.
Самый крупный эпизод по делу — четвертый. Согласно материалам обвинительного заключения, Самир Асадуллаев, к фирмам которого у экспертов ТУАДа были постоянные претензии по качеству ремонта дорог, передал через Игоря Листопада главе территориального управления 1 миллион рублей. Эта сумма была первым траншем: общая сумма взятки, как выяснили оперативники, должна была составлять 5 миллионов рублей.
По версии следствия, последняя афера Чуманова была затяжной. Как следует из материалов уголовного дела, из «ложно понятых интересов службы» высокопоставленный дорожник решил помочь заместителю министра транспорта Сергею Ставицкому похитить некоторое количество бюджетных денег.
— По версии следствия, в 2019 году указанные должностные лица похитили бюджетные денежные средства в особо крупном размере путем заключения фиктивных договоров аренды автомобиля, фактически принадлежащего заместителю министра, — комментировала эпизод пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в марте.
Иными словами, Ставицкий фиктивно продал свой внедорожник Land Cruiser Prado, после чего новый владелец — брат Ставицкого — сдал его в аренду Территориальному управлению автомобильных дорог, а Чуманов выделил его в качестве служебного автомобиля всё тому же Ставицкому. Ездил на машине замминистра, а платила за техобслуживание и топливо — Новосибирская область.
Эти действия следствие квалифицировало как особо крупную растрату со стороны Чуманова и организацию особо крупной растраты — со стороны Ставицкого. Впрочем, стоит добавить, что с последней статьей СК определился далеко не сразу. По словам защитника высокопоставленного чиновника Александра Серюка, обвинение последовательно менялось с получения взятки на растрату, затем — трижды — на мошенничество в различных редакциях. Определились с квалификацией следователи лишь к концу разбирательства.
Что думают подсудимые
С выводами регионального следственного управления СК Чуманов и Ставицкий, мягко говоря, не согласны. Замминистра транспорта Новосибирской области полностью отрицает свою вину. Он особо подчеркнул, что не уволен с должности и в случае оправдания вернется к работе. Сейчас ему мешает мера пресечения: в число «определенных действий», которые запрещены чиновнику, входит общение с сотрудниками Министерства транспорта и нахождение в здании правительства Новосибирской области.
— Меня обвиняют в том, что водитель ТУАДа на автомобиле, нанятом ТУАДом, возил сотрудника Минтранса... Мой брат, Ставицкий Андрей Владимирович, приобрел у меня данный автомобиль. Впоследствии он сдал его в аренду в ТУАД. Где тут незаконное что-то? — заявил Ставицкий журналистам после окончания процесса.
По словам чиновника, то, что в итоге он ездил на собственном автомобиле, пусть и бывшем по документам, — не более чем совпадение. А сама ситуация, когда территориальное управление предоставило машину министерству — обычная вещь: в противном случае ему пришлось бы ездить на машине Хозуправления, но и в этом случае ее заправляли и ремонтировали бы за счет областного бюджета.
Иной позиции придерживается Михаил Чуманов. Он признал, что все события, указанные в обвинительном заключении, имели место в реальности, но не согласился с их квалификацией.
— Я признал себя виновным в мошенничестве, — рассказал он журналистам, а позже повторил эти слова в судебном заседании.
Согласно версии защиты, ни в одном из случаев, за которые он, по версии следствия, получил взятки, Михаил Чуманов не мог повлиять на принятие итогового решения, а значит, речь идет об обмане плативших ему дорожников. Особенно возмутил экс-главу ТУАДа (он, кстати, тоже заявил, что не является бывшим сотрудником территориального управления автомобильных дорог) эпизод с укладкой асфальта у дома тещи:
— Со слов Илюшина, я позвонил ему по телефону, и он попросил меня это сделать, — выступил в процессе подсудимый. — Мой телефон находился на прослушке 24/7, и мы ходатайствовали в следствие, чтобы они нашли этот разговор, где я прошу Илюшина об этом [положить асфальт у дома, где живут родители жены Чуманова]. Такого разговора не нашлось у следствия. Более того, у Илюшина был повод польстить мне по собственной инициативе, потому что он был вынужден на объекте Ключ Кудельный вернуться по моему строгому указанию, они сделали там брак, и я заставил их вернуться.
Помимо этого адвокаты Чуманова заявили, что никакого ущерба по этому эпизоду и вовсе нет: дорожники попросту вылили асфальт на камни и траву возле дома на улице Новой. То есть вместо качественной работы допустили брак.
Вину по «растратному эпизоду» бывший начальник ТУАД также не признал.
Адвокаты Михаила Чуманова Константин Козлов и Иван Устинов также заявили, что оперативники, которые вели наблюдение за Асадуллаевым, неверно истолковали жесты, при помощи которых обсуждался размер взятки: якобы, речь шла не о миллионах, а о сотнях тысяч рублей, а значит, сумма незаконного вознаграждения подсчитана неверно.
Также защитники ходатайствовали о возвращении уголовного дела на доследование: по их версии, уже после того, как их доверитель ознакомился с материалами, в них появилось еще порядка 100 листов, которые не видел даже представитель потерпевшего. Если суд удовлетворит эту просьбу, количество эпизодов в деле уменьшится: срок давности по первому уже подходит к концу.
Промежуточный итог
Один коррупционный скандал обернулся пятью уголовными делами и многочисленными проверками. И если процесс в отношении Михаила Чуманова и Сергея Ставицкого только начался, другие дела уже закончились или находятся на финишной прямой.
Первый приговор прозвучал 22 октября 2021 года и ожидаемо вышел самым мягким. Дело Сергея Илюшина выделили в отдельное производство, поскольку фигурант пошел на сделку со следствием. Бывший топ-менеджер «Новосибирскавтодора» отделался штрафом в 500 тысяч рублей.
Аналогичным образом поступил и Самир Асадуллаев. В связи с тем, что в этом эпизоде речь шла о в разы больших суммах, бизнесмен отправился в колонию строгого режима, однако срок — 2 года и 8 месяцев — можно считать большой удачей: если бы не сделка со следствием, ему «светило» бы от 8 до 15 лет.
В отдельное производство выделили и материалы в отношении Игоря Листопада. Первое заседание состоялось в январе 2022 года, сейчас в процессе изучают свидетельские показания.
8 апреля ушло в суд и дело рядовых исполнителей — экспертов ТУАДа, которые, по данным следствия, закрывали глаза на некачественный ремонт дорог. По информации Следственного комитета, один из сотрудников запросил с дорожников 70, а другой — 250 тысяч рублей, на допросах оба признали вину.
Единственные, кто не признает свою вину полностью или частично, — Михаил Чуманов и Сергей Ставицкий. Именно с этим они связывают и свое длительное содержание в СИЗО, и обилие обвинений, предъявленных бывшему главе ТУАДа.
В начале года НГС составил рейтинг самых резонансных преступлений-2021. Туда попало и дело о коррупции.