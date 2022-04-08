В суд направили уголовные дела экспертов ТУАД — их обвиняют в получении взятки

Спустя три месяца после ареста начальника ТУАД задержали главу управления дорог, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как оказалось позже, именно ему Чуманов предлагал свое покровительство. В доме у Ставицкого при обыске обнаружили пачки денег. Параллельно с ними следователи проверяют еще несколько человек, в том числе Самира Асадуллаева и Сергея Илюшина. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Всю схему и хронологию мы собрали для вас в одном материале с инфографикой.

