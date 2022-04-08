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В суд направили уголовные дела экспертов ТУАД — их обвиняют в получении взятки

По версии прокуратуры, дорожники знали о некачественном ремонте асфальта, но не сообщили об этом

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Эксперты получили взятку на общую сумму более полумиллиона рублей, считает обвинение

Эксперты получили взятку на общую сумму более полумиллиона рублей, считает обвинение

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Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам на двух сотрудников ТУАД. Их обвиняют в получении взяток.

Как рассказали в прокуратуре, дело возбуждено по п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взяток за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах).

— По версии следствия, осенью 2020 года указанные должностные лица совместно получили от представителей строительных организаций взятки на общую сумму более полумиллиона рублей за совершение в интересах юридических лиц незаконных действий, связанных с внесением в официальную документацию недостоверных сведений о качестве асфальтобетона, — сообщили в прокуратуре.

То есть обвиняемые знали о плохо сделанных, не соответствующих требованиям дорогах в Новосибирской области, но вместо исправления проблемы решили взять деньги от подрядчика.

Уголовные дела направили в Карасукский районный суд Новосибирской области. Дела на экспертов завели в мае 2021 года, тогда же прошли обыски.

В ТУАД по НСО не комментируют ситуацию с уголовным делом.

Первый арест в ТУАД произошел 23 декабря 2020 года, тогда был задержан начальник управления Михаил Чуманов. Его подозревают во взятках на сумму 5,1 миллиона рублей. Дорожник предлагал свое покровительство за деньги — помогал выигрывать тендеры и закрывал глаза на нарушения. Вместе с Чумановым арестовали его брата Игоря Листопада.

Спустя три месяца после ареста начальника ТУАД задержали главу управления дорог, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Как оказалось позже, именно ему Чуманов предлагал свое покровительство. В доме у Ставицкого при обыске обнаружили пачки денег. Параллельно с ними следователи проверяют еще несколько человек, в том числе Самира Асадуллаева и Сергея Илюшина. Они оба имеют отношение к дорожному строительству: Самир Асадуллаев — это экс-совладелец компании «Бастион», а Сергей Илюшин работает директором по эксплуатации и содержанию дорог ОАО «Новосибирскавтодор». Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Всю схему и хронологию мы собрали для вас в одном материале с инфографикой.

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