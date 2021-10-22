Суд назначил штраф топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» за попытку дачи взятки

Однако в августе 2021 уголовное дело Ставицкого переквалифицировали на растрату. Из материалов суда следует, что действия заместителя министра в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года могли принести ущерб Территориальному управлению дорог НСО в размере 1,6 миллиона рублей. Семь месяцев фигурант уголовного дела находится в СИЗО, в последний раз срок содержания его под стражей продлялся до 25 октября.