Суд назначил штраф топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» за попытку дачи взятки

Вынесен первый приговор по делу о взятках в ТУАД Новосибирской области
В суде Октябрьского района Новосибирска 22 октября огласили обвинительный приговор топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» Сергею Илюшину. Он заключил соглашение со следствием и сознался в попытке дачи взятки в 100 тысяч рублей экс-руководителю «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаилу Чуманову.
В «Новосибирскавтодоре» Илюшин работал директором по эксплуатации и содержанию дорог. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщили НГС в суде, Илюшину назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
— Подсудимый обвиняется в покушении на дачу взятки, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение дачи взятки должностному лицу АО «Новосибирскавтодор», в размере
Михаил Чуманов под уголовное преследование попал 23 декабря 2020 года. Его задержали в своем коттедже в загородном поселке «Европейский» — на тот момент обыски прошли в управлении и у него дома. Поводом для задержания начальника ТУАД стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей, сообщали в прокуратуре.
Помимо самого Михаила Чуманова задержали его брата Михаила Листопада (его считают посредником в получении и даче взяток), Самира Абдуллаева и Сергея Илюшина. Последние двое занимались дорожным строительством.
В рамках расследования уголовного дела о взятках в ТУАД в марте 2021 года задержали и арестовали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Чиновника обвиняли в получении взятки в особо крупном размере от Михаила Чуманова.
Однако в августе 2021 уголовное дело Ставицкого переквалифицировали на растрату. Из материалов суда следует, что действия заместителя министра в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года могли принести ущерб Территориальному управлению дорог НСО в размере 1,6 миллиона рублей. Семь месяцев фигурант уголовного дела находится в СИЗО, в последний раз срок содержания его под стражей продлялся до 25 октября.