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Суд назначил штраф топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» за попытку дачи взятки

Сергей Илюшин пошел на сделку со следствием

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Кроме Михаила Чуманова, главы новосибирского ТУАД, по делу о взятках проходят замминистра транспорта Сергей Ставицкий и директор ОАО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин. Последний заключил досудебное соглашение, его дело рассмотрели в особом порядке

Кроме Михаила Чуманова, главы новосибирского ТУАД, по делу о взятках проходят замминистра транспорта Сергей Ставицкий и директор ОАО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин. Последний заключил досудебное соглашение, его дело рассмотрели в особом порядке

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Вынесен первый приговор по делу о взятках в ТУАД Новосибирской области

В суде Октябрьского района Новосибирска 22 октября огласили обвинительный приговор топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» Сергею Илюшину. Он заключил соглашение со следствием и сознался в попытке дачи взятки в 100 тысяч рублей экс-руководителю «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» Михаилу Чуманову.

В «Новосибирскавтодоре» Илюшин работал директором по эксплуатации и содержанию дорог. Заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как сообщили НГС в суде, Илюшину назначено наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.


— Подсудимый обвиняется в покушении на дачу взятки, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение дачи взятки должностному лицу АО «Новосибирскавтодор», в размере 100 000 рублей, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, — сообщалось ранее на сайте суда.

Михаил Чуманов под уголовное преследование попал 23 декабря 2020 года. Его задержали в своем коттедже в загородном поселке «Европейский» — на тот момент обыски прошли в управлении и у него дома. Поводом для задержания начальника ТУАД стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей, сообщали в прокуратуре.

Задержания и связи между фигурантами громкого дела о взятках мы изобразили в виде схемы. Были задержаны пятеро, двое — уволены

Задержания и связи между фигурантами громкого дела о взятках мы изобразили в виде схемы. Были задержаны пятеро, двое — уволены

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Помимо самого Михаила Чуманова задержали его брата Михаила Листопада (его считают посредником в получении и даче взяток), Самира Абдуллаева и Сергея Илюшина. Последние двое занимались дорожным строительством.

В рамках расследования уголовного дела о взятках в ТУАД в марте 2021 года задержали и арестовали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. Чиновника обвиняли в получении взятки в особо крупном размере от Михаила Чуманова.

Однако в августе 2021 уголовное дело Ставицкого переквалифицировали на растрату. Из материалов суда следует, что действия заместителя министра в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года могли принести ущерб Территориальному управлению дорог НСО в размере 1,6 миллиона рублей. Семь месяцев фигурант уголовного дела находится в СИЗО, в последний раз срок содержания его под стражей продлялся до 25 октября.

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