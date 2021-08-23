Суд продлил срок ареста заместителю министра транспорта НСО — он в СИЗО уже пять месяцев

Сегодня, 23 августа, Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей заместителя министра транспорта НСО Сергея Ставицкого.

— Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С. В. продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев 7 суток, то есть по 25 октября 2021 года, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.



В сообщении говорится о том, что действия Ставицкого в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года могли принести ущерб Территориальному управлению дорог НСО в размере 1,6 миллиона рублей.