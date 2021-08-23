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Суд продлил срок ареста заместителю министра транспорта НСО — он в СИЗО уже пять месяцев

Сергея Ставицкого подозревают в растрате, ему переквалифицировали обвинение

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Замминистра пробудет под стражей до конца октября

Замминистра пробудет под стражей до конца октября

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Замминистра транспорта НСО Сергею Ставицкому продлили срок ареста

Сегодня, 23 августа, Октябрьский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей заместителя министра транспорта НСО Сергея Ставицкого.

— Срок содержания под стражей обвиняемому Ставицкому С. В. продлен на 2 месяца, а всего до 7 месяцев 7 суток, то есть по 25 октября 2021 года, — говорится на сайте Октябрьского районного суда.

В сообщении говорится о том, что действия Ставицкого в период с 8 октября 2019 года по 10 декабря 2020 года могли принести ущерб Территориальному управлению дорог НСО в размере 1,6 миллиона рублей.

Его подозревают в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее Сергея Ставицкого подозревали в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).

Сергея Ставицкого задержали в марте этого года. Тогда следователи подозревали, что он получил взятку от бывшего начальника ТУАД Михаила Чуманова. НГС рассказывал, что известно о чиновнике.

Михаила Чуманова задержали в декабре прошлого года. Чиновника подозревают в коррупции — получении и даче взяток. По версии следствия, он получал их в обмен на покровительство коммерческим организациям. За это Чуманову платили от 100 000 до 5 000 000.

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Октябрьский районный судТУАДвзятказамминистраремонт дорог
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