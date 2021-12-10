Вынесен второй приговор за взятки в ТУАД Новосибирской области

Центральный районный суд 6 декабря вынес приговор Самиру Асадуллаеву. За дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере бывший совладелец компании «Бастион» получил 2 года 8 месяцев колонии строгого режима. Дело Асадуллаева слушалось в особом порядке: он заключил сделку со следствием.
Предпринимателя арестовали в декабре 2020 года одновременно с начальником Территориального управления автодорог Новосибирской области Михаилом Чумановым. По версии следствия, Асадуллаев передавал чиновнику взятки в 5 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по ремонту, реконструкции и содержанию автодорог.
Чуманова задержали в своем коттедже в загородном поселке Европейский — на тот момент обыски прошли в управлении и у него дома. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, поводом для задержания начальника ТУАД стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника.
По версии следствия, глава управления получил взятку от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство, а именно помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
22 октября вынесли первый приговор о взятках в ТУАД. Топ-менеджер «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин заключил соглашение со следствием и сознался в попытке дачи взятки в 100 тысяч рублей экс-руководителю ТУАД Михаилу Чуманову. За это Илюшина приговорили к штрафу в полмиллиона рублей.
НГС рассказывал хронологию уголовного дела, расследование которого всё еще ведется, и кто еще связан с делом против Чуманова. Среди них и заместитель министра транспорта НСО Сергей Ставицкий.
29 ноября назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — его взяли на оклад в 19,5 тысячи. Владимир Воспанчук прежде возглавлял бердский МУП.