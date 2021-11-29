В НСО назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — его взяли на оклад в 19,5 тысячи

В Новосибирской области назначили нового начальника ТУАД — им стал Владимир Воспанчук. К своим обязанностям он приступил сегодня, 29 ноября. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ТУАД НСО.
Приказ о назначении оказался в распоряжении редакции НГС. В нем говорится, что должностной оклад начальника составляет
Ранее Владимир Воспанчук был руководителем бердского МУП «Комбината бытовых услуг», но в 2020 году уволился. Издание «Бердск.Курьер.Среда» приводило слова Воспанчука после того, как он покинул пост.
— Это мое решение. Задачи, которые передо мной стояли, я выполнил. У меня есть свой бизнес, который оставлен без внимания. У меня свои планы на жизнь, — заявил Владимир Воспанчук, который чуть более 2 лет возглавлял муниципальный КБУ, отметив, что из Бердска он уходит. — Мы договорились с главой, что я заканчиваю гидравлические испытания сетей и ухожу.
По данным «Контур.Фокус», ранее он был генеральным директором и участников двух компаний, связанных со строительством и продажей автомобильных деталей. Сейчас у него нет действующих должностей в фирмах.
Владимир Воспанчук появился в Бердске после того, как его предшественника Александра Кожина арестовали по подозрению в мошенничестве с водой на 170 млн рублей. Воспанчук стал седьмым директором КБУ за последние 11 лет, также сообщало издание «Бердск.Курьер.Среда».
Владимир Воспанчук родился 17 сентября 1977 года, проживает в Новосибирске, женат, трое детей. Окончил Новосибирский государственный технический университет, имеет технические и финансовые специальности.
Предыдущий начальник ТУАД Михаил Чуманов под уголовное дело попал 23 декабря 2020 года. Его задержали в своем коттедже в загородном поселке «Европейский» — на тот момент обыски прошли в управлении и у него дома. Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте, поводом для задержания начальника ТУАД стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника.
По версии следствия, глава управления получил взятку от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство, а именно помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
НГС рассказывал хронологию уголовного дела, расследование которого всё еще ведется, и кто еще связан с делом против Чуманова.