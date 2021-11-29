В НСО назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — его взяли на оклад в 19,5 тысячи

В Новосибирской области назначили нового начальника ТУАД — им стал Владимир Воспанчук. К своим обязанностям он приступил сегодня, 29 ноября. Эту информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ТУАД НСО.

Приказ о назначении оказался в распоряжении редакции НГС. В нем говорится, что должностной оклад начальника составляет 19 540 рублей. Это сумма без надбавок и премий.

