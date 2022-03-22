Экс-замглавы минтранса НСО изменили меру пресечения — ему нельзя общаться с бывшими коллегами и выходить в интернет

Ленинский районный суд Новосибирска вновь смягчил меру пресечения свободы бывшему замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому. Ранее его уже отпускали из СИЗО под домашний арест.

На сайте суда сообщается, что домашнего ареста в отношении Ставицкого изменили на запрет определенных действий.

— Ставицкому С.В. запрещено: общаться со всеми допрошенными обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, с работниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ НСО «ТУАД»; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», — сообщили в суде.