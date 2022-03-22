Экс-замглавы минтранса НСО изменили меру пресечения — ему нельзя общаться с бывшими коллегами и выходить в интернет

Ленинский районный суд Новосибирска вновь смягчил меру пресечения свободы бывшему замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому. Ранее его уже отпускали из СИЗО под домашний арест.
На сайте суда сообщается, что домашнего ареста в отношении Ставицкого изменили на запрет определенных действий.
— Ставицкому С.В. запрещено: общаться со всеми допрошенными обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, с работниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и ГКУ НСО «ТУАД»; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», — сообщили в суде.
Ставицкому вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой).
По данным следствия, чиновник предложил главе ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаилу Чуманову передавать взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по государственным контрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. По подсчетам правоохранителей, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 миллиона рублей.
Экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов под уголовное дело попал 23 декабря 2020 года. Поводом для его задержания стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника.
НГС рассказывал хронологию уголовного дела и кто еще связан с делом против Чуманова. Расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого было завершено в конце прошлого года.
В январе 2022 года на 20 миллионов оштрафовали компанию «Бастион» за взятку экс-начальнику Михаилу Чуманову. Которого на днях также отпустили из СИЗО, поместив под домашний арест.
29 ноября 2021 года в регионе назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — Владимир Воспанчук прежде возглавлял бердский МУП.