Дорожную компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку экс-главе ТУАД Михаилу Чуманову

В Новосибирске на 20 миллионов оштрафовали компанию «Бастион» за взятку экс-начальнику ТУАД Михаилу Чуманову.



Проверку провела Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Она установила, что во втором полугодии 2020 года представитель «Бастиона» договорился с экс-начальником ТУАД Михаилом Чумановым, что компания даст ему более чем 2 миллиона рублей «за совершение действий в интересах указанного юридического лица». В итоге взятку в 1 миллион рублей компании передать удалось.

Суд признал «Бастион» виновным по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Компания должна выплатить штраф в 20 миллионов рублей. А на ее имущество и средства наложен арест.