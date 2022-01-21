Дорожную компанию оштрафовали на 20 миллионов рублей за взятку экс-главе ТУАД Михаилу Чуманову

В Новосибирске на 20 миллионов оштрафовали компанию «Бастион» за взятку экс-начальнику ТУАД Михаилу Чуманову.
Проверку провела Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Она установила, что во втором полугодии 2020 года представитель «Бастиона» договорился с экс-начальником ТУАД Михаилом Чумановым, что компания даст ему более чем 2 миллиона рублей «за совершение действий в интересах указанного юридического лица». В итоге взятку в 1 миллион рублей компании передать удалось.
Суд признал «Бастион» виновным по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Компания должна выплатить штраф в 20 миллионов рублей. А на ее имущество и средства наложен арест.
Экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов под уголовное дело попал
По версии следствия, глава управления получил взятку от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство, а именно — помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона). С делом связали две коммерческие организации — ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Обе компании регулярно получали контракты от ТУАД.
ООО «Бастион», которое получило штраф после проверки прокуратуры, является убыточной компанией. Выручка, по данным «Контур.Фокуса», за 2020 год составила 87 миллионов рублей, а чистый убыток — 1,8 миллиона. С 2019 года кредиторы компании как минимум 6 раз планировали обратиться в суд и добиться признания ее банкротом. Сейчас в организации введена стадия «наблюдения».
Железнодорожный районный суд 6 декабря вынес приговор Самиру Асадуллаеву. За дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере бывший совладелец компании «Бастион» получил 2 года 8 месяцев колонии строгого режима. Дело Асадуллаева слушалось в особом порядке: он заключил сделку со следствием.
НГС рассказывал хронологию уголовного дела и кто еще связан с делом против Чуманова. Расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого было завершено в конце прошлого года.