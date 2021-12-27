Закончено расследование дела в отношении бывшего главного дорожника НСО Михаила Чуманова

В Новосибирске завершено расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД НСО Михаила Чуманова и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого.

Об этом на итоговой пресс-конференции ТАСС сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев. Сейчас Михаил Чуманов и Сергей Ставицкий знакомятся с материалами дела.

— В отдельное производство выделено дело в отношении соучастников. Это посредники и те, кто давал взятки. Необходимо отметить, что один из предпринимателей — взяткодатель — способствовал нашей работе, обличал взяткодателей, рассказывал об иных неизвестных нам фактах в рамках досудебного соглашения, — рассказал Владимир Ануфриев.