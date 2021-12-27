Закончено расследование дела в отношении бывшего главного дорожника НСО Михаила Чуманова

В Новосибирске завершено расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД НСО Михаила Чуманова и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого.
Об этом на итоговой пресс-конференции ТАСС сообщил заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Владимир Ануфриев. Сейчас Михаил Чуманов и Сергей Ставицкий знакомятся с материалами дела.
— В отдельное производство выделено дело в отношении соучастников. Это посредники и те, кто давал взятки. Необходимо отметить, что один из предпринимателей — взяткодатель — способствовал нашей работе, обличал взяткодателей, рассказывал об иных неизвестных нам фактах в рамках досудебного соглашения, — рассказал Владимир Ануфриев.
На сделку со следствием пошел бывший совладелец компании «Бастион» Самир Асадуллаев. За дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере он получил 2 года и 8 месяцев колонии строгого режима. Обычно в таком случае наказывают на срок от 8 до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, Асадуллаев передавал чиновнику взятки в 5 миллионов рублей за общее покровительство при выполнении госконтрактов по ремонту, реконструкции и содержанию автодорог.
— Расследование закончено, Чуманов обвиняется в получение ряда взяток, связанных с оказанием содействия, в том числе незаконного, в строительстве и ремонте дорог, — сообщил Владимир Ануфриев.
Следователи раскрыли, с какой схемой получал взятки Сергей Ставицкий: свой автомобиль он зарегистрировал на другое лицо и под видом аренды получал незаконные деньги.
— Мы считаем, что доказательств достаточно для поступления в суд. Суд нас пока поддерживает и продлевает сроки нахождения их под стражей. Надеемся, что в ближайшее время дело уйдет в суд, — поделился Владимир Ануфриев.
НГС рассказывал хронологию уголовного дела, расследование которого всё еще ведется, и кто еще связан с делом против Чуманова. 29 ноября в регионе назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — Владимир Воспанчук прежде возглавлял бердский МУП.