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Тема дняСиловики в центре Новосибирска
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Экс-главу ТУАД Михаила Чуманова освободили из-под стражи в Новосибирске

Суд изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий

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По данным сайта суда, постановление пока не вступило в силу

По данным сайта суда, постановление пока не вступило в силу

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Железнодорожный районный суд Новосибирска изменил меру пресечения экс-начальнику регионального территориального управления автомобильных дорог Михаилу Чуманову. Ранее он был заключен под стражу, а теперь вместо этого на него наложили запрет определенных действий.

По данным сайта суда, меру пресечения Чуманову изменили сегодня, 25 февраля, в связи с ходатайством следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Доготаря Л. Н. Также уточняется, что пока постановление не вступило в законную силу.

О задержании Чуманова и обысках в его доме стало известно в декабре 2020 года. Мужчину подозревали в получении и даче взяток. По делу также проходили его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих организаций — Асадуллаева Самира Ханлар и Сергей Илюшин. По данным следствия, Илюшин и Листопад в период с августа по декабрь 2020 года передали главному дорожнику региона деньги за общее покровительство при приемке работ и получении тендеров. Оба — представители компаний, которые строили и ремонтировали объекты во многих регионах Сибири.

29 ноября в регионе назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — Владимир Воспанчук прежде возглавлял бердский МУП.

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ТУАДприговорсудМихаил Чуманов
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