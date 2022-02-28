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Бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области выпустили из СИЗО под домашний арест

Сергею Ставицкому инкриминируется получение 1,5 миллиона рублей в виде взяток

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Второй фигурант резонансного дела о взятках в ТУАД, бывший главный дорожник области Михаил Чуманов также покинул следственный изолятор

Второй фигурант резонансного дела о взятках в ТУАД, бывший главный дорожник области Михаил Чуманов также покинул следственный изолятор

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В суде Ленинского района Новосибирска смягчили меру пресечения свободы бывшему замминистра транспорта Новосибирской области Сергею Ставицкому. Его отпустили из СИЗО под домашний арест

— Постановлением суда Ставицкому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток до 19 марта 2022 года. Постановление не вступило в законную силу, — сообщили в суде.

Ставицкому вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой).

По данным следствия, чиновник предложил главе ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаилу Чуманову передавать взятки в виде денег и услуг за способствование финансированию по государственным контрактам для выполнения планов, а также за общее покровительство по службе. По подсчетам правоохранителей, с октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 миллиона рублей.

Экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов под уголовное дело попал 23 декабря 2020 года. Поводом для его задержания стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника.

НГС рассказывал хронологию уголовного дела и кто еще связан с делом против Чуманова. Расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого было завершено в конце прошлого года.

В январе 2022 года на 20 миллионов оштрафовали компанию «Бастион» за взятку экс-начальнику Михаилу Чуманову. Которого на днях также отпустили из СИЗО, поместив под домашний арест.

29 ноября 2021 года в регионе назначили нового главного дорожника вместо арестованного Михаила Чуманова — Владимир Воспанчук прежде возглавлял бердский МУП.

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ТУАДвзяткиСергей Ставицкий
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