Бывшего заместителя министра транспорта Новосибирской области выпустили из СИЗО под домашний арест

Экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов под уголовное дело попал 23 декабря 2020 года. Поводом для его задержания стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей. Вместе с Михаилом Чумановым задержали и Игоря Листопада — это брат дорожника.



НГС рассказывал хронологию уголовного дела и кто еще связан с делом против Чуманова. Расследование дела о взятках в отношении бывшего начальника ТУАД и заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Ставицкого было завершено в конце прошлого года.

