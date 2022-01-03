Загадочная смерть в отеле и случайное убийство Векила — самые резонансные преступления 2021 года в Новосибирске

Кровавая бойня возле НГТУ

Кровавая драма разыгралась 16 февраля во время большой перемены в вузе возле шестого корпуса: 22-летний магистрант Денис Миллер на глазах у студентов и прохожих зарезал своего одногруппника, 26-летнего Дениса Губарева.



Конфликт между убийцей и его жертвой произошел из-за девушки — оба парня были влюблены в 18-летнюю Софью. На протяжении двух лет (с 2018 по 2020 год) она встречалась с Миллером. Затем, не выдержав постоянных унижений и побоев, вышла из отношений. Экс-возлюбленный в силу своего больного самолюбия не смог с этим смириться и просто ее отпустить. Через короткое время Софья начала встречаться с Денисом Губаревым, и Миллер счел это предательством.



В тот день Миллер встретился с Губаревым на улице возле вуза, рядом присутствовала Софья. Денис сказал потерпевшему, что не имеет к нему претензий, и предложил обняться в знак примирения. Когда парни обнялись, Миллер достал из рюкзака нож и нанес не менее четырех ударов в жизненно важные части тела и голову сопернику. Девушка пыталась его остановить, но душегуб оказался сильнее. Каждый удар ножом был четко направлен в жизненно важные органы, но первый из них оказался смертельным. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти парня.