Загадочная смерть в отеле и случайное убийство Векила — самые резонансные преступления 2021 года в Новосибирске

НГС подводит итоги необычного и весьма тяжелого 2021 года, который большинство запомнит из-за появившихся новых штамов коронавируса «омикрон» и «дельта», введения
Кровавая бойня возле НГТУ
Кровавая драма разыгралась 16 февраля во время большой перемены в вузе возле шестого корпуса:
Конфликт между убийцей и его жертвой произошел из-за девушки — оба парня были влюблены в
В тот день Миллер встретился с Губаревым на улице возле вуза, рядом присутствовала Софья. Денис сказал потерпевшему, что не имеет к нему претензий, и предложил обняться в знак примирения. Когда парни обнялись, Миллер достал из рюкзака нож и нанес не менее четырех ударов в жизненно важные части тела и голову сопернику. Девушка пыталась его остановить, но душегуб оказался сильнее. Каждый удар ножом был четко направлен в жизненно важные органы, но первый из них оказался смертельным. Прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла спасти парня.
Знакомые обоих парней обсуждали факт того, что Миллер спланировал это убийство и даже выбрал день и час расправы над своей жертвой. Подтверждением спланированной расправы стал пост, который он опубликовал у себя на странице в соцсети, в котором признаётся в том, что убил «одногруппника-крысу». Автор поста объясняет, что Губарев увел его девушку, но это было лишь «второстепенной причиной» расправы. «Меня невероятно взбесила его позиция в духе "Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь" — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления, как "честь"», — написал Миллер.
А своей бывшей девушке обвиняемый адресовал: «Проблем с поиском нового додика у тебя появиться не должно». Также он опубликовал прошлогоднюю «валентинку», в которой она признавалась ему в любви и обещала всегда быть рядом.
Меньше чем через месяц, 10 марта, девушка погибшего Соня, не выдержав психологической травмы и смерти любимого, покончила жизнь самоубийством.
Примечательно, что студенты НГТУ утверждали, что Денис Миллер читал у них лекции, на которых делился своими проблемами. В частности, за несколько дней до убийства Дениса Губарева он якобы сообщил студентам, что собирается убить соперника.
В отношении Дениса Миллера возбудили уголовное дело по двум статьям — 105-й часть 2 (убийство с особой жестокостью) и 110-й часть 1 УК РФ (доведение до самоубийства). В июле дело поступило на рассмотрение в Новосибирский областной суд, слушания еще длятся. По информации источника НГС, знакомого с обстоятельствами, решение суд намерен вынести в нынешнем году.
Убил возлюбленную из-за дозы
В канун женского праздника, 7 марта, на улице Кошурникова в Новосибирске
О пристрастии молодого человека к мефедрону рассказывала на своей странице в соцсетях погибшая. А после выяснилось, что Хижин лечился от наркозависимости в скандальном ребцентре. Летом 2020 года в учреждение на улице Адмиральской нагрянули силовики. Во время спецоперации в реабилитационном центре находился Федор. На тот момент молодой человек уже год употреблял мефедрон. После облавы он покинул лечебницу и написал заявление на сотрудников, обвинив их в незаконном удерживании в лечебнице.
На Федора Хижина завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений) и по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей). В октябре дело поступило в Новосибирский областной суд, где сейчас рассматривается.
Жажда денег довела замминистра до уголовного дела
Замминистра ЖКХ назвали рекордсменом по взятке — его обвиняют в получении 2 миллионов рублей за покровительство по службе. Эта взятка оказалась самой большой в регионе в 2021 году. Такой информацией 8 декабря на пресс-конференции в ТАСС поделился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.
По данным Следственного комитета, в период с сентября по декабрь 2020 года Владимир Нормайкин по согласованию со вторым фигурантом дела способствовал продвижению организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в НСО. 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, пояснили в Следственном комитете. По версии следствия, учредитель фирмы 15 октября передал Нормайкину 2 миллиона 5 тысяч рублей.
— 18 октября, находясь в автомобиле учредителя организации, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области получил от последнего взятку в виде денег в сумме 2 миллионов 5 тысяч рублей, в особо крупном размере, за общее покровительство по службе, — рассказывали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В отношении 55-летнего чиновника возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство по службе). Также по уголовному делу проходит некий
Однако 14 декабря по ходатайству следователя Нормайкина отправили из СИЗО под домашний арест сроком на два месяца.
Потасовка с полицией, закончившаяся убийством
Преступный инцидент с участием сотрудника ДПС, произошедший в Мошковском районе Новосибирской области, прогремел на всю страну. Вечером 28 мая между автозаправкой и придорожной гостиницей «Максим» произошла потасовка двух инспекторов ГИБДД с тремя пассажирами «Тойоты-Марк 2», которые пытались скрыться от полицейских. В ходе задержания инспектор Александр Гусев случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву. Конфликт попал на видео, которое снимал один из пассажиров «Тойоты». Позже эти кадры облетели все СМИ.
Изначальной причиной остановки автомобиля послужила незаконная тонировка «Тойоты», принадлежавшей
За жизнь раненого молодого человека боролись врачи Мошковской центральной районной больницы, но через два дня Векил умер. После его смерти следователи, которые ранее возбудили уголовное дело, ужесточили статью в отношении сотрудника ГИБДД, а его самого арестовали.
Мошково сразу заполонили машины с ОМОНом, а дом полицейского взяли под охрану из-за опасений, что родные и знакомые убитого парня могут начать мстить.
Тогда же супруга сотрудника ДПС Александра Гусева Наталья записала видеообращение к Владимиру Путину, в котором заявила об угрозах в адрес их семьи. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина полицейского освободили из-под стражи и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
После этого дело приняло совершенно новый оборот — друзей погибшего от пули автоинспектора Векила Абдуллаева обвинили в преступлении против полицейских и арестовали. Позже на приятелей Векила, Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова, в правоохранительные органы поступило заявление от жителя Новосибирска, который обвинил их в нападении, избиении и попытке ограбления. Криминальное портфолио друзей пополнилось новым уголовным делом.
Ограбление года
28 августа в центре Новосибирска возле бизнес-центра «Антарес» у томского студента похитили сумку с 50 миллионами рублей.
23-летний житель Томска припарковался на своем автомобиле «Рено» возле новосибирского бизнес-центра на Коммунистической, 6, когда к нему подошли двое неизвестных. Незнакомцы прыснули из газового баллончика в лицо неустановленный газ, вырвали из машины сумку с миллионами и скрылись на «Тойоте» в неизвестном направлении.
По факту ограбления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере, совершенный организованной группой).
1 сентября подозреваемых задержали сотрудники новосибирского уголовного розыска и их коллеги из Кузбасса, когда беглецы пытались зарегистрироваться на рейс Кемерово — Москва. Похищенных миллионов при них не оказалось.
Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, грабители планировали в последующем перебраться в Ростов-на-Дону, чтобы избежать уголовной ответственности. Один из преступников заявил полицейским, что похищенные 50 миллионов передал малознакомому человеку и ни о его месте нахождения, ни о местонахождении денег ему неизвестно.
Полиция занимается поиском соучастников ограбления, выясняет причастность задержанных к другим преступлениям, а также выясняет, куда делись похищенные у томича миллионы.
Самое загадочное убийство в 2021-м
10 сентября в номере отеля «Марриотт» было обнаружено тело известного новосибирского скульптора Игоря Самарина. Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, у мужчины было перерезано горло. Дверь была закрыта изнутри, поэтому, не достучавшись до гостя, сотрудники отеля открыли своим ключом.
О трагическом событии в социальных сетях сообщила сестра погибшего. Девушка пояснила, что брат пришел в отель с подругой на деловую встречу, номер в отеле он не снимал. Она уверена, что Игоря убили.
Изначально по факту смерти Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следователи изъяли видео с камер коридора этажа, где находится номер, в котором произошла трагедия.
Однако через несколько дней квалификация статьи была изменена на статью 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
Как всё произошло на самом деле, остается загадкой.
Игорь Самарин был скульптором и спортсменом. Мужчина работал преподавателем в НГАУ, занимался ландшафтной скульптурой. Он стал автором нескольких городских проектов, таких как скульптура «Лев и львица» в парке «Эдемский сад» возле дома на Богдана Хмельницкого и мемориала «Героям Отечества — выпускникам училища».
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