Приятеля убитого в Мошково 19-летнего Векила обвинили в нападении из-за замечания о парковке

В Новосибирске наказали полицию за отказ возбуждать дело о нападении
В Новосибирске наказали руководство отдела полиции Октябрьского района за отказ возбудить дело по заявлению потерпевшего — во дворе дома его избили азербайджанцы.
После мужчина еще несколько раз попытался обратить внимание полиции на инцидент, но расследование не началось. А спустя 7 месяцев после избиения в регионе произошло резонансное происшествие — во время задержания в Мошковском районе инспектор ДПС случайным выстрелом в голову смертельно ранил одного из нарушителей. Несколько роликов с конфликтом появилось в Сети.
Евгений также увидел эти ролики и заявляет, что одним из участников конфликта в Мошково был его обидчик. Он узнал нападавшего в Руслане Курбанове, друге погибшего Векила Абдуллаева. Руслан снимал на телефон конфликт его приятелей с полицейскими. Сам Руслан попал на видео, которое сняли камеры на заправке.
— Я сразу сообщил об этом в полицию — на сей раз написал на официальном сайте электронное письмо. Через неделю мне позвонили, и дело сдвинулось с мертвой точки. А затем вызвали в Следственный комитет, я им всё рассказал, — говорит Евгений.
Нокаут за замечание о неправильной парковке
Избили новосибирца еще в октябре прошлого года, когда он поздно вечером возвращался домой. Евгений сделал замечание азербайджанцам, которые припарковали свой Lexus на газоне во дворе дома на Большевистской в Новосибирске. В ответ он получил кулаком в лицо.
— Водителя в машине не было, я сфотографировал номер и зашел в подъезд. Навстречу мне вышли двое мужчин, я вышел за ними и спросил, здесь ли они проживают. В ответ на это они ответили мне грубой нецензурной бранью и несколькими ударами по голове, от которых я упал, — рассказывает Евгений К.
На мужчину продолжали сыпаться удары, при этом напавшие сопровождали избиение угрозами, что прямо здесь убьют его. После этого Руслан Курбанов, говорит Евгений, направился к джипу.
— Я думал, что он достанет какое-нибудь оружие, чтобы исполнить свои угрозы. Сопротивление я им не оказывал, никого не оскорблял, не убегал — у меня было шоковое состояние, — пояснил Евгений.
Этот инцидент также попал на видео камер наблюдения. Как заметно на видеозаписи, с которой ознакомился корреспондент НГС, вскоре из дома выбежал еще один мужчина — он набросился на Евгения и тоже начал его пинать ногами и бить по голове. Потасовка длилась минут 15–20, новосибирец не оказывал никакого сопротивления, лишь пытался увернуться от летящих в него кулаков. Евгений отказался предоставлять редакции видео для публикации.
Приятелей от Евгения оттащил его сосед, к которому дебоширы приехали в гости.
— Я поднялся в свою квартиру, у меня шла кровь, была разорвана одежда. Вызвал полицию и скорую. Скорая приехала, и я поехал фиксировать свои повреждения. Сначала в БСМП, потом в ГКБ
«Идите лечитесь»
По словам пострадавшего, после того как он написал заявление, его даже не вызывали в отдел.
— Я нашел видеозапись и предоставил ее в полицию. Сам стал собирать информацию о тех, кто меня избил, — всё это я передал участковому, но он никак не реагировал. Lexus многократно стоял под окнами нашего дома. Несмотря на то, что участковый отдел полиции в 10 минутах ходьбы от дома, я им это сообщал, писал заявления, но никто не приходил. Заявлений писал порядка 20 штук. В полиции говорили: «Идите лечитесь». Несмотря на то, что личность человека можно было легко установить, никто этим не занимался. Были отписки, но по факту ничего не было сделано, — с возмущением пояснил Евгений.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения сибиряка в отдел полиции
— В ходе проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события уголовно наказуемого деяния — умышленного причинения легкого вреда здоровью. Об этом уведомили заявителя, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Однако 1 февраля 2021 года зампрокурора отменил постановление МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, и уже 12 февраля было возбуждено дело по
Тогда же, в феврале, говорит Евгений, его вызвали к дознавателю, на тот момент у него было заключение судмедэксперта о нанесенных побоях. Потерпевшего опросили и, казалось, снова забыли про него.
Проверили полицейских
5 июня Центральный суд Новосибирска арестовал Руслана Курбанова и его приятеля Илькина Исмаилова. Их обвиняют в применении насилия и оскорблении по отношению к представителю власти из-за инцидента в Мошково (
А 8 июня Следственный комитет России сообщил, что Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова также обвиняют по
— Было установлено, что в октябре 2020 года обвиняемые и еще одно лицо в ответ на замечание из-за припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать им все имевшиеся у него деньги, — сообщили на официальном сайте Следственного комитета России.
Также в начале июня по факту волокиты в рамках расследования данного уголовного дела глава ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор полиции Андрей Кульков назначил проведение служебной проверки.
Сейчас в региональном МВД на запрос корреспондента НГС сообщили, что после отказа в возбуждении уголовного дела по заявлению Евгения К. служебная проверка закончилась. Руководство отдела полиции
Сейчас расследование возобновлено, и уголовное дело передано в Центральный аппарат СК России.
«Ходоки» пытались договориться
Как рассказывает Евгений, до трагического случая в Мошковском районе перед ним из обидчиков никто не извинился. Но как только видео с конфликтом между азербайджанцами и сотрудниками ГИБДД попало в СМИ, а дело на контроль взял следком, ситуация поменялась.
— Ко мне начали ходить «ходоки», искали меня и пытались договориться. Видимо, считают, человеку можно 20 раз дать по голове и никакого наказания не последует, можно жить тихо и спокойно, продолжая делать всё как раньше, — высказался собеседник.
Трагедия в Мошковском районе произошла вечером 28 мая на трассе «Сибирь». Двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Машину остановили в районе рабочего поселка Мошково, в салоне находились трое мужчин. Один из них в ходе потасовки получил смертельное ранение в голову, двое других были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудников правопорядка. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Самого автоинспектора Александра Гусева также заключили под стражу 31 мая. Изначально его обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286
Также жена автоинспектора ДПС обратилась с видеопосланием к президенту РФ Владимиру Путину из-за угроз, поступающих в адрес ее семьи. После инцидента семью инспектора ГИБДД вывезли из Мошково из-за опасения мести со стороны родных и знакомых погибшего.