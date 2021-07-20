Приятеля убитого в Мошково 19-летнего Векила обвинили в нападении из-за замечания о парковке

Евгений также увидел эти ролики и заявляет, что одним из участников конфликта в Мошково был его обидчик. Он узнал нападавшего в Руслане Курбанове, друге погибшего Векила Абдуллаева. Руслан снимал на телефон конфликт его приятелей с полицейскими. Сам Руслан попал на видео, которое сняли камеры на заправке.



— Я сразу сообщил об этом в полицию — на сей раз написал на официальном сайте электронное письмо. Через неделю мне позвонили, и дело сдвинулось с мертвой точки. А затем вызвали в Следственный комитет, я им всё рассказал, — говорит Евгений.



Нокаут за замечание о неправильной парковке

Избили новосибирца еще в октябре прошлого года, когда он поздно вечером возвращался домой. Евгений сделал замечание азербайджанцам, которые припарковали свой Lexus на газоне во дворе дома на Большевистской в Новосибирске. В ответ он получил кулаком в лицо.



— Водителя в машине не было, я сфотографировал номер и зашел в подъезд. Навстречу мне вышли двое мужчин, я вышел за ними и спросил, здесь ли они проживают. В ответ на это они ответили мне грубой нецензурной бранью и несколькими ударами по голове, от которых я упал, — рассказывает Евгений К.

