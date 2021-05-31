Автоинспектора из Мошково, застрелившего 19-летнего Векила Абдуллаева, взяли под стражу

Сегодня, 31 мая, в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения сотруднику ГИБДД Александру Гусеву, который нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву при задержании.
— Центральным судом Новосибирска в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, совершившего преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Векил Абдуллаев скончался в воскресенье, 30 мая. Накануне его с друзьями остановили сотрудники ДПС, однако молодые люди оказали им сопротивление — в результате перепалки пуля из пистолета попала в голову Абдуллаева. Этот выстрел в СК назвали непроизвольным.
Через сутки Векил Абдуллаев скончался, а сотруднику правоохранительных органов Александру Гусева обвинение переквалифицировали с более лёгкой статьи на тяжелую, которая предполагает реальное лишение свободы.
Между тем, по словам главы азербайджанской автономии Расима Сахиб Оглы Бабаева, близкие погибшего не станут устраивать митинги из-за убийства, а информацию о готовящихся протестах он назвал слухами.