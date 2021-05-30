В больнице скончался 19-летний парень, в которого выстрелил сотрудник ДПС

Сегодня стало известно, что Векил Абдуллаев все-таки скончался. В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).