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В больнице скончался 19-летний парень, в которого выстрелил сотрудник ДПС

Молодой человек попал в больницу с тяжелом состоянии, врачи не смогли его спасти

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Векил Абдуллаев (слева) получил ранение, когда пытался помешать полицейским задержать своего приятеля

Векил Абдуллаев (слева) получил ранение, когда пытался помешать полицейским задержать своего приятеля

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Житель Мошковского района Новосибирской области Векил Абдуллаев, в голову которому случайно выстрелил сотрудник ДПС, скончался в больнице. Об этом сообщили его родственники.

Трагедия произошла после того, как молодые люди сначала не подчинились требованию экипажа ДПС остановиться, а затем вступили с ним в потасовку. Когда Абдуллаев пытался помешать полицейским посадить в машину своего приятеля, один из инспекторов вытащил табельное оружие. Как утверждают в полиции, выстрел был случайным.

Информация о том, что Абдуллаев погиб, появилась ещё накануне вечером, но в новосибирском Минздраве со ссылкой на мошковскую больницу, куда был госпитализирован пострадавший, заверяли, что он жив, хоть и находится в критическом состоянии.

Сегодня стало известно, что Векил Абдуллаев все-таки скончался. В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

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