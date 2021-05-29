«Выстрел был непроизвольным»: СК возбудил дело после того, как сотрудник ДПС ранил 19-летнего парня

В МВД рассказали подробности стрельбы в Новосибирской области
Следователи завели уголовное дело за превышение должностных полномочий после того, как 28 мая сотрудник ДПС выстрелил в сибиряка во время задержания. Сейчас полиция проводит служебную проверку.
Инцидент произошел
38-летний инспектор ГИБДД сопровождал подозреваемого в служебный автомобиль. Ему начал мешать 19-летний знакомый задержанного.
— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Новосибирской области.
В МВД сообщили, что пострадавшему оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчину увезли в больницу. Других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции.
В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (
После того как в Новосибирске судебный пристав застрелил задержанного у здания суда, НГС поговорил с юристом. Мы выяснили, когда представители правоохранительных органов могут стрелять в людей. Читайте об этом в нашем разборе.