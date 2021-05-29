29 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 3/10
usd 73.59
eur 89.67
Тема дня«Народная премия НГС» уже сегодня! Что вас ждет?

Все новости

Все новости

«Выстрел был непроизвольным»: СК возбудил дело после того, как сотрудник ДПС ранил 19-летнего парня

Пострадавший ехал в машине, водитель которой не остановился по требованию ДПС

10 701
120Обсудить

Поделиться

Пострадавшего доставили в больницу

Пострадавшего доставили в больницу

Поделиться

В МВД рассказали подробности стрельбы в Новосибирской области

Следователи завели уголовное дело за превышение должностных полномочий после того, как 28 мая сотрудник ДПС выстрелил в сибиряка во время задержания. Сейчас полиция проводит служебную проверку.

Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке. Он увеличил скорость и продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, которая вскоре остановилась у придорожной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

38-летний инспектор ГИБДД сопровождал подозреваемого в служебный автомобиль. Ему начал мешать 19-летний знакомый задержанного.

— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Новосибирской области.

В МВД сообщили, что пострадавшему оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчину увезли в больницу. Других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции.

В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

После того как в Новосибирске судебный пристав застрелил задержанного у здания суда, НГС поговорил с юристом. Мы выяснили, когда представители правоохранительных органов могут стрелять в людей. Читайте об этом в нашем разборе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ДПСМошковский районвыстрелполицияслужебная проверка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (120)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...