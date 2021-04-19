Появилось видео стрельбы около суда: что происходило за секунды до гибели 35-летнего новосибирца

Момент стрельбы около суда в Новосибирске попал на видео
Трагедия около здания Центрального районного суда Новосибирска произошла около
На кадрах видно, как несколько человек выходят из автозака и показывают руками, чтобы мужчина успокоился. После этого один из сотрудников достает пистолет и стреляет, после чего женщину достают из автомобиля.
35-летнего убитого мужчину задержали по
— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — пояснили в пресс-службе суда.
Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело на застреленного мужчину.
НГС вел онлайн-трансляцию с места событий.