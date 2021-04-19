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СрочноПоявилось видео стрельбы у суда, где убили мужчину

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Появилось видео стрельбы около суда: что происходило за секунды до гибели 35-летнего новосибирца

СК возбудил уголовное дело. На убитого

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Инцидент произошел рано утром в этот понедельник, <nobr class="_">19 апреля</nobr>

Инцидент произошел рано утром в этот понедельник, 19 апреля

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Момент стрельбы около суда в Новосибирске попал на видео

Трагедия около здания Центрального районного суда Новосибирска произошла около 10 часов утра. Полицейский выстрелил в мужчину, который взял в заложницы его коллегу. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как несколько человек выходят из автозака и показывают руками, чтобы мужчина успокоился. После этого один из сотрудников достает пистолет и стреляет, после чего женщину достают из автомобиля.

35-летнего убитого мужчину задержали по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и должны были доставить в суд на избрание меры пресечения.

— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — пояснили в пресс-службе суда.

Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело на застреленного мужчину.

НГС вел онлайн-трансляцию с места событий.

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подозреваемыйполициясуд
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