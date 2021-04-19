Появилось видео стрельбы около суда: что происходило за секунды до гибели 35-летнего новосибирца

Трагедия около здания Центрального районного суда Новосибирска произошла около 10 часов утра. Полицейский выстрелил в мужчину, который взял в заложницы его коллегу. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения.



На кадрах видно, как несколько человек выходят из автозака и показывают руками, чтобы мужчина успокоился. После этого один из сотрудников достает пистолет и стреляет, после чего женщину достают из автомобиля.