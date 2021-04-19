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Тема дняУ здания суда убили человека. Онлайн-трансляция

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СК возбудил уголовное дело на мужчину, застреленного у здания суда в Новосибирске

По версии следствия, перед смертью он угрожал полицейскому металлическим прутом

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Утром мужчину доставили в суд для продления меры пресечения, там он и напал на конвоира

Утром мужчину доставили в суд для продления меры пресечения, там он и напал на конвоира

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В Новосибирске возбудили уголовное дело на убитого человека

На 35-летнего мужчину, которого утром 19 апреля застрелили у здания Центрального районного суда, возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, мужчину конвоировали в Центральный суд, где ему должны были продлить меру пресечения:

— Находясь в кузове служебной автомашины, припаркованной к служебному входу суда, мужчина напал на сотрудницу полиции, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции, — сообщили в Следственном комитете.

Как ранее объяснили в суде, один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После этого вызвали бригаду скорой помощи. Но к их приезду мужчина уже скончался.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Подробности трагедии читайте в нашем онлайн-репортаже.

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