СК возбудил уголовное дело на мужчину, застреленного у здания суда в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело на убитого человека
На 35-летнего мужчину, которого утром 19 апреля застрелили у здания Центрального районного суда, возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По версии следствия, мужчину конвоировали в Центральный суд, где ему должны были продлить меру пресечения:
— Находясь в кузове служебной автомашины, припаркованной к служебному входу суда, мужчина напал на сотрудницу полиции, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции, — сообщили в Следственном комитете.
Как ранее объяснили в суде, один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После этого вызвали бригаду скорой помощи. Но к их приезду мужчина уже скончался.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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