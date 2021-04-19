СК завел уголовное дело на убитого мужчину: что известно о трагедии в здании суда (онлайн-трансляция)

Следователи завели уголовное дело на погибшего
Новосибирские следователи завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Дело завели на погибшего 35-летнего мужчину:
— По версии следствия, 19 апреля 2021 года в утреннее время следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд города Новосибирска для участия в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщили следователи.
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Часто ли полицейские стреляют в подозреваемых?
В январе этого года
— В дежурную часть отдела полиции
На место прибыли сотрудник уголовного розыска, два сотрудника ППС и двое росгвардейцев. Сотрудников встретил
— Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки
После этого сотрудник ППС и оперативник полиции применили табельное оружие,
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По статистике ФСИН, наркопреступления — самая частая причина попадания россиян за решетку. В 2020 году 61% осужденных по наркотическим статьям были моложе
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Журналистов попросили покинуть территорию суда и выйти за забор.
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По данным картотеки суда, сегодня в Центральном райсуде должны рассматриваться
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Тем временем к месту происшествия прибыли судмедэксперты.
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На месте также работали сотрудники Росгвардии.
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Комментарий очевидца
А вот что говорит о стрельбе общественник Виктор Сорокин:
— Это произошло за стенкой на первом этаже в одном из залов, я в этот момент заходил в суд. Там была стрельба. Я предполагаю, обвиняемый пытался кого-то захватить в заложники и, соответственно, вырваться. Насколько я понимаю, его застрелили. Мой процесс длился минут 15. Когда я выходил, то охранники сказали, что он погиб. Я слышал один выстрел.
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Тело находится здесь — это вход в здание суда для задержанных.
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Тело убитого уже несколько часов лежит рядом со зданием суда.
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Главный врач скорой помощи Ирина Большакова отказалась комментировать то, что случилось в суде (на место выезжала именно скорая).
От комментариев отказались и сотрудники суда.
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Что известно про убитого?
Мужчину должны были судить по статье: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
— Сегодня во дворе здания Центрального районного суда задержанный по
По данному факту начальник регионального ГУ МВД России уже назначил служебную проверку.
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Как передает корреспондент НГС, сейчас у здания суда тихо — автомобили разъехались.
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О стрельбе в здании суда сообщил общественник Виктор Сорокин.
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Публикуем полностью сообщение пресс-службы суда:
— 19.04.2021 при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте.
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