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Тема дняУ здания суда убили человека. Онлайн-трансляция

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СК завел уголовное дело на убитого мужчину: что известно о трагедии в здании суда (онлайн-трансляция)

Погибшему было 35 лет, его задержали и везли судить по наркотической статье

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Утром в этот понедельник, 19 апреля, в Центральном районном суде при попытке побега застрелили мужчину.

Новосибирец, как объясняют в пресс-службе суда, «угрожал применением насилия» и «требовал отпустить его».

Рассказываем всё, что известно о трагедии, в нашей онлайн-трансляции. Следите за подробностями.

Маша Вьюн

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Следователи завели уголовное дело на погибшего 

Новосибирские следователи завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Дело завели на погибшего 35-летнего мужчину:

— По версии следствия, 19 апреля 2021 года в утреннее время следственно-арестованный при его конвоировании в Центральный районный суд города Новосибирска для участия в судебном заседании при рассмотрении вопроса о продлении ему срока содержания под стражей, находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

В настоящее время по делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, сообщили следователи.

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Маша Вьюн

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Часто ли полицейские стреляют в подозреваемых?

В январе этого года 38-летний житель ОбьГЭСа погиб в перестрелке с полицейским.

— В дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Аральской 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

На место прибыли сотрудник уголовного розыска, два сотрудника ППС и двое росгвардейцев. Сотрудников встретил 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье. Полицейские пытались поговорить с дебоширом и просили его добровольно сдать оружие.

— Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки МР-153 в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии, — добавила Анастасия Кулешова.

После этого сотрудник ППС и оперативник полиции применили табельное оружие, 38-летний мужчина скончался от полученных огнестрельных ранений.

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Маша Вьюн

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Машина, у которой лежал погибший, отъезжает&nbsp;

Машина, у которой лежал погибший, отъезжает 

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Маша Вьюн

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К месту происшествия снова подъехала машина судмедэкспертов&nbsp;

К месту происшествия снова подъехала машина судмедэкспертов 

Ранее они уже приезжали на место, но почему-то уехали&nbsp;

Ранее они уже приезжали на место, но почему-то уехали 

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Маша Вьюн

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Как передает наш журналист, людей в форме на территории суда не видно, как и тела погибшего мужчины&nbsp;

Как передает наш журналист, людей в форме на территории суда не видно, как и тела погибшего мужчины 

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Маша Вьюн

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По статистике ФСИН, наркопреступления — самая частая причина попадания россиян за решетку. В 2020 году 61% осужденных по наркотическим статьям были моложе 35 лет.

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Ксения Лысенко

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Журналистов попросили покинуть территорию суда и выйти за забор.

Еще немного кадров с места происшествия

Еще немного кадров с места происшествия

Забор у суда закрыли

Забор у суда закрыли

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Ксения Лысенко

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По данным картотеки суда, сегодня в Центральном райсуде должны рассматриваться 5 уголовных дел. Дел по «наркотическим» статьям среди них нет.

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Ксения Лысенко

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Тем временем к месту происшествия прибыли судмедэксперты.

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Ксения Лысенко

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На месте также работали сотрудники Росгвардии.

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Ксения Лысенко

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Комментарий очевидца

А вот что говорит о стрельбе общественник Виктор Сорокин:

— Это произошло за стенкой на первом этаже в одном из залов, я в этот момент заходил в суд. Там была стрельба. Я предполагаю, обвиняемый пытался кого-то захватить в заложники и, соответственно, вырваться. Насколько я понимаю, его застрелили. Мой процесс длился минут 15. Когда я выходил, то охранники сказали, что он погиб. Я слышал один выстрел.

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Ксения Лысенко

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Тело находится здесь — это вход в здание суда для задержанных.

Тело убитого мужчины лежит в проходе

Тело убитого мужчины лежит в проходе

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Ксения Лысенко

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Тело убитого уже несколько часов лежит рядом со зданием суда.

К месту происшествия подъехала машина дежурной части

К месту происшествия подъехала машина дежурной части

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Ксения Лысенко

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Главный врач скорой помощи Ирина Большакова отказалась комментировать то, что случилось в суде (на место выезжала именно скорая).

От комментариев отказались и сотрудники суда.

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Ксения Лысенко

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Что известно про убитого?

Мужчину должны были судить по статье: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

— Сегодня во дворе здания Центрального районного суда задержанный по части 4 статьи 228.1 УК РФ предпринял попытку побега из-под стражи. Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.


По данному факту начальник регионального ГУ МВД России уже назначил служебную проверку.

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Ксения Лысенко

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Как передает корреспондент НГС, сейчас у здания суда тихо — автомобили разъехались.

Так выглядит площадка перед зданием суда

Так выглядит площадка перед зданием суда

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Ксения Лысенко

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О стрельбе в здании суда сообщил общественник Виктор Сорокин.

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Ксения Лысенко

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Тайга.Инфо опубликовала фотографию с места происшествия.

Сразу после стрельбы на место вызвали медиков, но мужчина скончался до их приезда

Сразу после стрельбы на место вызвали медиков, но мужчина скончался до их приезда

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Ксения Лысенко

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Публикуем полностью сообщение пресс-службы суда:

— 19.04.2021 при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте.

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стрельбаубийствосуд
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