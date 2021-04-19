СК завел уголовное дело на убитого мужчину: что известно о трагедии в здании суда (онлайн-трансляция)

В январе этого года 38-летний житель ОбьГЭСа погиб в перестрелке с полицейским.

— В дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Аральской 38-летний мужчина ведет себя неадекватно, агрессивно, угрожает находящимся по данному адресу лицам применением огнестрельного оружия, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.



На место прибыли сотрудник уголовного розыска, два сотрудника ППС и двое росгвардейцев. Сотрудников встретил 65-летний мужчина, который пояснил, что в доме находится его сын в неадекватном состоянии, не пускает его в дом и угрожает применить охотничье ружье. Полицейские пытались поговорить с дебоширом и просили его добровольно сдать оружие.



— Однако злоумышленник не отреагировал, стал вести себя агрессивно, высказал угрозы убийством, после чего произвел не менее двух выстрелов из многозарядного охотничьего ружья марки МР-153 в сторону сотрудников полиции, находящихся на улице напротив окна дома. В результате дробь патрона повредила защитный шлем, находящийся на голове сотрудника Росгвардии, — добавила Анастасия Кулешова.

