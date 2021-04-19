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Тема дняУ здания суда убили человека. Онлайн-трансляция

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В новосибирском суде застрелили 35-летнего мужчину

Он угрожал силовикам и требовал отпустить его

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Трагедия произошла утром, когда к зданию суда подъехал конвой

Трагедия произошла утром, когда к зданию суда подъехал конвой

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Утром в этот понедельник, 19 апреля, во дворе Центрального районного суда Новосибирска убили мужчину.

Официально в пресс-службе суда сообщают следующее.

— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что мужчину 1986 года рождения задержали по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

— Полицейский-конвойный для предотвращения побега открыл огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи, — кратко говорят в пресс-службе полиции.

Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой рассказываем подробности инцидента.

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Центральный районный судпобег
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