В новосибирском суде застрелили 35-летнего мужчину

Утром в этот понедельник,
Официально в пресс-службе суда сообщают следующее.
— При разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие. После чего была вызвана бригада скорой помощи. Однако обвиняемый скончался на месте, — сообщили в пресс-службе суда.
Известно, что мужчину 1986 года рождения задержали по
— Полицейский-конвойный для предотвращения побега открыл огонь из табельного оружия. От полученного ранения задержанный скончался в карете скорой медицинской помощи, — кратко говорят в пресс-службе полиции.
Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области назначил служебную проверку.
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