«Красавчик, потушил ковшом»: в Искитиме тракторист залил водой горящий автомобиль — видео

В Искитиме недалеко от станции Монолитная, тракторист потушил горящий автомобиль. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
На кадрах видно, как машину полностью охватил огонь. Рядом стоит техника МЧС, однако первым потушить транспорт успел водитель трактора. Он залил авто водой из ковша и уехал.
О пострадавших не сообщается. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области за комментарием.
Ранее НГС писал, что накануне вечером в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажке.