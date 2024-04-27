«Красавчик, потушил ковшом»: в Искитиме тракторист залил водой горящий автомобиль — видео

Для ликвидации огня потребовался один ковш воды Источник: «Новосибирск с огоньком»











В Искитиме недалеко от станции Монолитная, тракторист потушил горящий автомобиль. Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, как машину полностью охватил огонь. Рядом стоит техника МЧС, однако первым потушить транспорт успел водитель трактора. Он залил авто водой из ковша и уехал.

Посмотрите, как тракторист потушил машину Источник: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

О пострадавших не сообщается. НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области за комментарием.



Ранее НГС писал, что накануне вечером в Новосибирске произошёл пожар в многоэтажке.

Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили НГС, что горел автомобиль «Лада 2115». Площадь пожара составила 2 квадратных метра, на месте работали две единицы техники и восемь человек. Открытое горение ликвидировали в 7:53 (спустя три минуты после прибытия).