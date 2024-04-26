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Происшествия В Новосибирске загорелась многоэтажка на Ленинградской — видео полыхающего здания

В Новосибирске загорелась многоэтажка на Ленинградской — видео полыхающего здания

В одной из квартир загорелись вещи на балконе

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На тушение пожара понадобилось около 20 минут

В Октябрьском районе Новосибирска днем 26 апреля вспыхнула квартира в многоэтажке на Ленинградской, 101/1. Видео с места пожара в редакцию прислала читательница НГС Марина.

Судя по кадрам, загорелась квартира на четвертом этаже. Женщина отметила, что пожарные уже больше 15 минут пытаются сбить пламя.

— Погибших и пострадавших нет. На месте работает наряд пожарных. Горели домашние вещи на балконе, — сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению возгорания привлекались 8 единиц техники и 27 человек личного состава.

Ранее на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.

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Пожар МЧС Новосибирск
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