В Новосибирске загорелась многоэтажка на Ленинградской — видео полыхающего здания

В Октябрьском районе Новосибирска днем 26 апреля вспыхнула квартира в многоэтажке на Ленинградской, 101/1. Видео с места пожара в редакцию прислала читательница НГС Марина.
Судя по кадрам, загорелась квартира на четвертом этаже. Женщина отметила, что пожарные уже больше 15 минут пытаются сбить пламя.
— Погибших и пострадавших нет. На месте работает наряд пожарных. Горели домашние вещи на балконе, — сообщили в пресс-службе МЧС.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению возгорания привлекались 8 единиц техники и 27 человек личного состава.
Ранее на левом берегу Новосибирска произошел пожар. В городе загорелся частный дом.