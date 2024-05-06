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Здоровье «Не могу найти вообще». Из российских аптек пропали популярные глазные капли от аллергии

«Не могу найти вообще». Из российских аптек пропали популярные глазные капли от аллергии

Аналогов либо нет в наличии, либо они стоят в восемь раз дороже, жалуются покупатели

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Фармацевты говорят, что на складах лекарства нет с начала сезона цветений

Из аптек Москвы и Подмосковья пропал популярный противоаллергический препарат «Лекролин». Глазных капель нет на складах с начала сезона цветений, говорят фармацевты. Пациентам предлагают аналоги — российский «Кромицил» и бельгийский «Опатанол», однако их тоже либо нет в наличии, либо приходится отдавать за них в восемь раз больше денег, сообщила читательница MSK1.RU.

Проблема

— Мне выписывают «Лекролин» с детства. До 2022-го с ним проблем не было, он стоил около 110 рублей и свободно был в наличии. В прошлом году в аптеках было ограниченное количество, я покупала последние пачки, сейчас не могу найти вообще. В аптеке предложили капли с другим действующим веществом — «Опатанол», но стоит он уже 800 рублей, — рассказала жительница Подмосковья Римма.

«Лекролин» — глазные капли, которые выписывают аллергикам при раздражении слизистой оболочки глаз и аллергическом кератите. Их производит финская компания «НекстФарма». Она также поставляет глазные капли «Фотил», «Офтаквикс» и «Тафлотан». Последняя цена продаж «Лекролина» — 110 рублей.

По данным агрегатора «Мегаптека», который отслеживает ассортимент в крупных аптечных сетях, «Лекролин» нельзя купить в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Казани и ряде других городов. Препарат остался только в нескольких аптеках Новосибирска, Краснодара и Сочи. По словам Риммы, фармацевты говорят, что на складах лекарства нет с начала сезона цветений.

Аналог «Лекролина» по доступной цене — «Кромицил» российской фармкомпании «Гротекс» — найти тоже трудно. Его нет в наличии в аптечных сетях «Планета здоровья», «Асна» и «Еаптека».

Пациентам предлагают альтернативный вариант — «Опатанол», однако за него придется отдать уже 700–800 рублей. Капли производит бельгийская компания Alcon-Couvreur.

Причины проблемы

По словам одного из источников MSK1.RU в области фармацевтики, зарубежные препараты взлетели в цене из-за сложностей в их поставке после ввода санкций. Сейчас многие лекарства приходится везти из-за рубежа через нейтральные страны-посредники.

— Некоторые производственные мощности, конечно, локализованы, тем не менее остается широкий спектр лекарственных средств, производство которых по тем или иным обстоятельствам внутри страны невозможно, — рассказал источник MSK1.RU. — Из-за этого приходится переориентировать логистические цепочки и добавлять нейтральные страны, которых раньше не было.

Если раньше препараты можно было напрямую привезти в Россию из Швейцарии или Франции, то сейчас в эту цепочку добавляются нейтральные страны, в которые входят, например, Индия, Китай и некоторые азиатские государства. А это напрямую влияет и на время поставки, и на стоимость лекарств на рынке.

— Из-за увеличения транспортных расходов те препараты, которые пропадают из аптек, возвращаются уже по гораздо более высоким ценам. Один из ярких примеров — препарат «Зепатир» для лечения гепатита С. До 2022 года он стоил до 10 тысяч рублей, а сейчас — уже 90 тысяч, — рассказал собеседник MSK1.RU.

Мы направили официальный запрос в пресс-службу Минздрава России, чтобы узнать причины исчезновения «Лекролина», а также в компанию «Гротекс».

В пресс-службе Росздравнадзора MSK1.RU сообщили, что российский рынок полностью обеспечен препаратом «Кромицил»: он стабильно производится и вводится в гражданский оборот.

— Только за 4 месяца 2024 года было введено в гражданский оборот более 160 тысяч упаковок (за весь 2023 год — более 500 тысяч упаковок). По состоянию на 02.05.2024 на аптечных полках лежит порядка 120 тысяч упаковок препарата. К примеру, в Москве на сегодняшний день препарат доступен в нескольких сотнях аптек, — рассказали в ведомстве.

Признаков дефицита «Кромицила» не наблюдается, подчеркнули в Росздравнадзоре.

Если препарат, который необходим вам, тоже исчез из аптек города, расскажите об этом медицинскому корреспонденту Елизавете Фатеевой: elizaveta.fateeva@sholding.ru.

В 2023 году в России периодически пропадали нужные аллергикам препараты. Например, в январе прошлого года возник дефицит бельгийского препарата «Зиртек» и французского «Сталораль», которые назначают за несколько месяцев до начала цветения растений. А в феврале 2024-го на какое-то время исчез спрей от насморка и аллергического ринита «Авамис», который производят в Испании. В некоторых регионах его нет и по сей день.

Врачи успокаивают: исчезнувшие препараты легко заменили на аналоги. Они рассказали MSK1.RU, как поменялся отечественный рынок лекарств и какие препараты покупать аллергикам в этом году. Мы также публиковали карту районов Москвы, куда людям с аллергией лучше не соваться.

ПО ТЕМЕ
Пропал препарат Аллергия Дефицит лекарств Аналоги лекарств Фармацевтика
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