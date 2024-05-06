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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Новосибирцев ждет артиллерийский салют на Михайловской набережной на 9 Мая

Новосибирцев ждет артиллерийский салют на Михайловской набережной на 9 Мая

Все фейерверки в небе отменили

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Артиллерийские залпы завершат празднование Дня Победы

Для жителей Новосибирска запустят артиллерийский салют на Михайловской набережной 9 Мая. В городе вечером прозвучит только он, фейерверки в небе отменили.

— Прозвучит только артиллерийский салют. Фейерверки в городе отменили в целях безопасности, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Артиллерийский салют запустят в 22:00.

Прежде расписание празднования на 9 Мая выглядело так: сначала власти объявляли закупку на праздничный фейерверк над НОВАТом, но спустя время отменили.

Кроме того, продавать алкоголь в некоторых местах традиционно запретят, все ограничения вы можете посмотреть на карте.

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