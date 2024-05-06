Новосибирцев ждет артиллерийский салют на Михайловской набережной на 9 Мая

Артиллерийские залпы завершат празднование Дня Победы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Для жителей Новосибирска запустят артиллерийский салют на Михайловской набережной 9 Мая. В городе вечером прозвучит только он, фейерверки в небе отменили.



— Прозвучит только артиллерийский салют. Фейерверки в городе отменили в целях безопасности, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Артиллерийский салют запустят в 22:00.

Прежде расписание празднования на 9 Мая выглядело так: сначала власти объявляли закупку на праздничный фейерверк над НОВАТом, но спустя время отменили.