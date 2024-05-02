НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -4

10 м/c,

южн.

 741мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Как новосибирцы переживают весеннюю зиму. Онлайн

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Где построят новые мосты
Кого посадили этой весной
Как провести майские
Убытки сервисов доставки
Идти к врачу или нет
Вопросы ЕГЭ по истории
Онлайн-неделя моды
НГС в Telegram
Весна В Новосибирске решили отменить фейерверк над НОВАТом на 9 Мая

В Новосибирске решили отменить фейерверк над НОВАТом на 9 Мая

26 апреля в мэрии еще планировали устроить праздничное шоу, но уже на следующий день отменили закупку

2 973
81 комментарий
Привычно полюбоваться огненным залпами у новосибирцев в этом году не получится — как и у жителей многих других городов

Празднование 9 Мая в Новосибирске пройдет без фейерверка, который хотели запустить над оперным театром. Информацию об отмене аукциона разместили на портале госзакупок, ее также подтвердил источник НГС.

Согласно данным официального сайта «ЕИС Закупки», за услуги по организации праздничного фейерверка 9 мая на площадке за НОВАТом мэрия Новосибирска собиралась заплатить 753 тысячи рублей. Закупку разместили на портале 25 апреля 2024 года. Как рассказывали на следующий день после этого в пресс-центре мэрии, праздничный фейерверк должен был продлиться с 21:50 до 22:00. Однако уже 27 апреля закупку отменили.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы узнать, по какой причине отменили фейерверк.

В 2023 году новосибирцы остались без салюта на День города, а фейерверк на 9 Мая ранее отменили во многих городах, в том числе Красноярске, Омске и Челябинске.

Ранее мы писали о том, где 9 мая в Новосибирске запретят продавать алкоголь. Все ограничения мы нанесли на карту.

ПО ТЕМЕ
День Победы - 2024 9 Мая Салют Фейерверк
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,  44

Серж,  39

i60463689,  62

Владимир,  47

Елена,  51

Сергей,  41

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление