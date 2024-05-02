В Новосибирске решили отменить фейерверк над НОВАТом на 9 Мая

Привычно полюбоваться огненным залпами у новосибирцев в этом году не получится — как и у жителей многих других городов Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Празднование 9 Мая в Новосибирске пройдет без фейерверка, который хотели запустить над оперным театром. Информацию об отмене аукциона разместили на портале госзакупок, ее также подтвердил источник НГС.

Согласно данным официального сайта «ЕИС Закупки», за услуги по организации праздничного фейерверка 9 мая на площадке за НОВАТом мэрия Новосибирска собиралась заплатить 753 тысячи рублей. Закупку разместили на портале 25 апреля 2024 года. Как рассказывали на следующий день после этого в пресс-центре мэрии, праздничный фейерверк должен был продлиться с 21:50 до 22:00. Однако уже 27 апреля закупку отменили.

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы узнать, по какой причине отменили фейерверк.

В 2023 году новосибирцы остались без салюта на День города, а фейерверк на 9 Мая ранее отменили во многих городах, в том числе Красноярске, Омске и Челябинске.