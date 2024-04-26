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Развлечения День Победы — 2024 в Новосибирске Над Оперным театром запустят праздничный салют на 9 Мая — на него потратят более 750 тысяч рублей

Над Оперным театром запустят праздничный салют на 9 Мая — на него потратят более 750 тысяч рублей

Торжественные мероприятия в День Победы начнутся с самого утра

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Фейерверк начнется в 21:50

В Новосибирске потратят 753 тысячи рублей на праздничный салют в честь 9 Мая. Такая информация появилась на госзакупок. В прошлом году организация праздничного фейерверка обошлась в такую же сумму.

По данным портала, заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Заявки на участие в тендере принимают до 27 апреля.

В документах указано, что праздничный фейерверк планируется запустить на площадке за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Как сообщили в пресс-центре мэрии, праздничный фейерверк продлится с 21:50 до 22:00.

Ранее мэрия Новосибирска опубликовала расписание на 9 Мая в Новосибирске. Всю информацию мы собрали в одной картинке. Подробнее по ссылке.

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День Победы - 2024 9 Мая Фейерверк Новосибирск
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