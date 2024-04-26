Над Оперным театром запустят праздничный салют на 9 Мая — на него потратят более 750 тысяч рублей

Фейерверк начнется в 21:50 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске потратят 753 тысячи рублей на праздничный салют в честь 9 Мая. Такая информация появилась на госзакупок. В прошлом году организация праздничного фейерверка обошлась в такую же сумму.



По данным портала, заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Заявки на участие в тендере принимают до 27 апреля.



В документах указано, что праздничный фейерверк планируется запустить на площадке за зданием Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Как сообщили в пресс-центре мэрии, праздничный фейерверк продлится с 21:50 до 22:00.

