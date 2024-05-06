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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Академгородке продают роскошный таунхаус с прозрачной лестницей и черным камином. Рассматриваем дом за 77 миллионов

В Академгородке продают роскошный таунхаус с прозрачной лестницей и черным камином. Рассматриваем дом за 77 миллионов

Рядом с особняком располагается Ботсад СО РАН

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В таунхаусе черные стены сочетаются с деревом на потолке

В Советском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный таунхаус недалеко от Ботанического сада. Дом расположен на участке в 5 соток и занимает 220 квадратов. Его цена — 77 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте N1.ru 3 мая.

— Дизайн выполнен одним из лучших агентств «Бюро №11», что гарантирует современный стиль и внимание к деталям. На территории участка установлены системы видеонаблюдения, в доме функционируют датчики дыма и воды, а сам дом и вся территория находится под круглосуточным наблюдением «Подразделение Д», обеспечивая вашу безопасность и спокойствие, — говорится в описании к таунхаусу.

Вид снаружи
В особняке три этажа
Кухня-столовая занимает почти 26 квадратов
Площадь гостиной чуть больше — 27 квадратов
Спальня с графитовой стеной и подсветкой
На каждом из трех этажей есть санузел
К спальне примыкает большая гардеробная

О поселке рядом с Ботсадом мы рассказывали прошлым летом. Здесь роскошные коттеджи, в которых живут бизнесмены, чередуются со скромными деревянными домиками, построенными в прошлом веке. А на первой линии домов даже нашелся замок секты.

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