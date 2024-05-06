В Академгородке продают роскошный таунхаус с прозрачной лестницей и черным камином. Рассматриваем дом за 77 миллионов

В таунхаусе черные стены сочетаются с деревом на потолке Источник: novosibirsk.n1.ru











В Советском районе Новосибирска выставили на продажу трехэтажный таунхаус недалеко от Ботанического сада. Дом расположен на участке в 5 соток и занимает 220 квадратов. Его цена — 77 миллионов рублей. Объявление разместили на сайте N1.ru 3 мая.



— Дизайн выполнен одним из лучших агентств «Бюро №11», что гарантирует современный стиль и внимание к деталям. На территории участка установлены системы видеонаблюдения, в доме функционируют датчики дыма и воды, а сам дом и вся территория находится под круглосуточным наблюдением «Подразделение Д», обеспечивая вашу безопасность и спокойствие, — говорится в описании к таунхаусу.

Вид снаружи Источник: novosibirsk.n1.ru











В особняке три этажа Источник: novosibirsk.n1.ru











Кухня-столовая занимает почти 26 квадратов Источник: novosibirsk.n1.ru











Площадь гостиной чуть больше — 27 квадратов Источник: novosibirsk.n1.ru











Спальня с графитовой стеной и подсветкой Источник: novosibirsk.n1.ru











На каждом из трех этажей есть санузел Источник: novosibirsk.n1.ru











К спальне примыкает большая гардеробная Источник: novosibirsk.n1.ru









