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Фоторепортаж

«Тут такие шалманы были, чего только не творили»: кто живёт в посёлке рядом с Ботсадом, где брали штурмом замок секты

Здесь есть старенькие избушки и роскошные особняки — их продают за десятки миллионов рублей

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Центр поселка Кирова и его главная достопримечательность — замок с двумя башнями. У него сомнительное прошлое и весьма эклектичный вид

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Между Ботаническим садом и береговой полосой Новосибирского водохранилища затерялся поселок Кирова. 25 лет назад он стал частью Новосибирска и вошел в состав Советского района. Это в своем роде уникальное место — рядом с деревянными избушками выросли настоящие дворцы, которые вопреки традициям элитных коттеджных поселков не закрыты высокими заборами и шлагбаумами. Корреспонденты НГС прогулялись по поселку, которому повезло не только с расположением, но и с известными жителями. Как уживаются випы рядом с простыми работягами и какой из дворцов поселка Кирова стал настоящей местной достопримечательностью — несколько лет назад здесь собирались члены секты.

В окрестностях замка

Поселок Кирова когда-то располагался южнее, но строительство ГЭС его потеснило. Жители поселка заняли в определенном смысле золотую землю: рядом Академгородок, улица Золотодолинская, известная аккуратными академическими домиками, Ботанический сад, а если спуститься по улицам Васильковой и Черемушной ниже — открывается шикарный вид на водохранилище.

Мимо поселка Кирова проезжают, когда обычно направляются в Ботанический сад

Мимо поселка Кирова проезжают, когда обычно направляются в Ботанический сад

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И вот то, что сразу привлекает внимание — кирпичный замок на холме

И вот то, что сразу привлекает внимание — кирпичный замок на холме

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По примеру упомянутой выше Золотодолинской поселок Кирова составляют коттеджи разной степени пышности. Там, где дорога упирается в лесной тупик, и куда случайные гости не забредают, можно встретить настоящие особняки и усадьбы — с садами, теплицами, изящными воротами и балкончиками, увитыми зеленью. Ну а со стороны Васильковой, куда обычно сворачивают, чтобы проехать в Ботсад, застройка попроще: одноэтажные деревянные избушки советских времен и типовые кирпичные дома. Среди них выделяется замок, который, как по канону, стоит на возвышении и имеет, наверняка, лучший вид на воду. Несколько смазывает впечатление разве что шумное Бердское шоссе и новенький павильон с пивными магазинами, которые явно не вписываются в пейзаж с настоящей крепостью.

— У людей есть деньги, вот они и скупают участки. Развалюхи эти разбирают, такое тут строят — ооооо, — смеется старожил поселка Владимир Иванович.

А это тихая часть поселка — улицы Зеленая и Космонавтов

А это тихая часть поселка — улицы Зеленая и Космонавтов

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Здесь отличный асфальт и много симпатичных особняков

Здесь отличный асфальт и много симпатичных особняков

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В будний день улицы поселка в основном пусты, но кое-кто, кажется, заинтересовался нашим приездом

В будний день улицы поселка в основном пусты, но кое-кто, кажется, заинтересовался нашим приездом

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Владимир Иванович вырос и всю жизнь прожил на улице Космонавтов. Его небольшой домик, доставшийся ему от родителей, зажат между двухэтажным коттеджем, обитым сайдингом, с одной стороны и просторным особняком с другой.

— Вон там, насколько я знаю, живет замдиректора института ядерной физики, недавно дом купили, потом какой-то декан из университета живет… Да дохрена их тут, — простодушно замечает он.

Улица, на которой живет Владимир Иванович, постепенно лишается стареньких домиков — вместо них строят современные коттеджи

Улица, на которой живет Владимир Иванович, постепенно лишается стареньких домиков — вместо них строят современные коттеджи

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А потому вид она имеет самый контрастный

А потому вид она имеет самый контрастный

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Заборы здесь устроены так, чтобы у прохожих была возможность полюбоваться великолепием дома

Заборы здесь устроены так, чтобы у прохожих была возможность полюбоваться великолепием дома

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А полюбоваться тут действительно есть чем

А полюбоваться тут действительно есть чем

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Владимир Иванович рассказывает о тихой и размеренной жизни под боком у Ботсада. Но, конечно, так было не всегда. Через несколько домов от него, у самой дороги, ведущей к Ботсаду высится монументальное нечто — не то замок, не то причудливый особняк с тяжелыми воротами, почему-то облицованный плиткой.

Замок — главная местная достопримечательность, про которую в округе все знают. Именно здесь в 2008 году происходило задержание лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, которого позже приговорили к 11 годам за создание НКО, «посягающей на личность и права граждан», изнасилование, действия сексуального характера и приготовление ко сбыту наркотиков. Сейчас о том, что происходило в стенах монструозного коттеджа, в поселке знают буквально все, но тогда, в начале нулевых местные лишь наблюдали за странными процессиями, направлявшимися туда.

— У них тут такие шалманы были, чего только не творили, — вспоминает Владимир Иванович. — Девок подвозили. «Фольксваген» обычно ездил и прям туда в ворота заезжал, так что мы и не видели ничего толком. Тут раньше дом был, вот такая хижина, как у нас, а потом снесли, и вот он построил такое. А потом его штурмом брали, так сюда полиция приезжала, ОМОН, телевидение. Да, ОМОН с лестницами приезжал, а дом построен так, что к нему не подлезть — ну специально так сделано. Но из наших там никто не бывал никогда, не заходили даже к ним на участок ни разу, поэтому мы только потом по телевизору все это увидели. Сейчас тут обслуга ходит — они круглый год тут обитают.

Мужчина отвлекается на собаку и скрывается за воротами своей «хижины».

Легенда поселка — замок лидера секты «Ашрам Шамбалы»

Легенда поселка — замок лидера секты «Ашрам Шамбалы»

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Монструозный вид довершают крепкие ворота

Монструозный вид довершают крепкие ворота

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Елена, соседка Владимира Ивановича, тоже весьма сдержанно отзывается об обитателях замка.

— Мы и знать не знали, кто там живет. Все было по-тихому, никого не трогали, ни к кому не обращались — машинами заехали, машинами уехали. При всем при том, честно говоря, они и улицы чистили, и облагораживали. То есть вреда никакого не причиняли по-соседски, — говорит она, активно пропалывая огород.

У Елены нет забора, но ее, кажется, это не сильно беспокоит: в уголок, где стоит ее дом, заглядывают разве что туристы, ищущие нелегальный проход в Ботсад. Заборы в этой части поселка выглядят так, что кажется, будто они выполняют скорее декоративную функцию. И даже у самых роскошных особняков чаще встречаются витиеватые ограждения, чем глухие заборы.

Некоторые жители поселка на своих участках обустроили полноценные сады

Некоторые жители поселка на своих участках обустроили полноценные сады

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Хотя есть и исключения. Елена неопределенно машет рукой и говорит, что где-то там, за высокими заборами живут самые настоящие випы.

— Там, говорят, директор банка живет. А рядом с ними дом известного нотариуса. Вообще, кто-то если хочет, огораживается. Ну а мы так живем, нам нормально. Всякий разный народ у нас тут живет: и простые люди, местные, которые тут жили изначально — ну их видно, это бабушки-дедушки. А есть и те, кто выкупает участки, строится так, как пожелает нужным. Мы, те, кто попроще, общаемся между собой, ну а они кто общается, а кто-то не считает нужным. Их дело.

Где-то тут, как говорят жители, за глухим забором и деревьями скрываются усадьбы випов

Где-то тут, как говорят жители, за глухим забором и деревьями скрываются усадьбы випов

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И действительно, через пару домов от Елены показываются впечатляющие ворота, за которыми слабо угадывается силуэт особняка. Рядом предупреждающая надпись: «Бросил в лесу мусор — 5 лет счастья не видать».

Дачные избушки и дом-синагога

Другая часть поселка, прямо напротив Ботсада, более оживленная. Особняков и пышных усадеб тут заметно меньше, а в районе Бердского шоссе, там, где пролегает улица Рыбацкая, поселок заканчивается аккуратными таунхаусами. В остальном же застройка умеренно-привычная, и контрасты, как возле замка секты, бросаются в глаза реже.

Типичный вид поселка, в котором старые избушки уступают место новым коттеджам

Типичный вид поселка, в котором старые избушки уступают место новым коттеджам

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В районе улицы Рыбацкой мы набрели на детский городок

В районе улицы Рыбацкой мы набрели на детский городок

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Он спокойно уживается с дорогим домом по соседству

Он спокойно уживается с дорогим домом по соседству

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Оживленная улица Васильковая с единственной остановкой общественного транспорта вообще напоминает типичный частный сектор в городской черте: где-то выделяются красные растяжки с вкрадчивым «продам», где-то на участках ведется активное строительство. Довершают пейзаж раскиданные тут и там голубые колонки, которые явно просто так не простаивают: прямо перед нами колонку окружила стайка детей, чтобы набрать воды.

В районе особняков колонок почти не встретишь, а вот здесь они на каждом углу

В районе особняков колонок почти не встретишь, а вот здесь они на каждом углу

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Улица Черемушная (параллельная Васильковой) вообще напоминает улицу в каком-нибудь дачном обществе с соответствующей типичной застройкой. Цены на недвижимость тут заметно ниже: за 3 миллиона с небольшим можно купить старый маленький дом, но с новой баней и 5 сотками земли, в два раза дороже обойдется более просторная избушка с грядками и участком в 10 соток. Современный коттедж в продаже тут, если верить сайту N1.RU, всего один — за него просят почти 15 миллионов рублей.

Черемушная представлена, как правило, старой застройкой

Черемушная представлена, как правило, старой застройкой

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Но исключения тоже встречаются

Но исключения тоже встречаются

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На Васильковой ценник еще выше. Юрий, купивший участок со старым домом три года назад, кивает на своего соседа — тот продает трехэтажный особняк за 26 миллионов рублей. И цена эта, если изучить сайты объявлений, для этой улицы нормальная.

— Совсем молодых тут у нас нет, потому что денег не хватит построиться. Вот лично я на трех миллионах бросил считать, сколько я в стройку вложил. Хорошо, что успел закупить все до подорожания, можно сказать, повезло, — улыбается он. — А так я квартиру продал, дачу, гараж — всё сюда вложил.

Так выглядит дом, который сейчас выставлен на продажу. Цена вопроса — 26 миллионов рублей (неделей ранее было 25)

Так выглядит дом, который сейчас выставлен на продажу. Цена вопроса — 26 миллионов рублей (неделей ранее было 25)

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По его словам, поселок привлек его, в первую очередь, расположением. Несмотря на то, что улица, на которой живет его семья, оживленная, шума с дороги не слышно. Порой доносится шум колес поездов, но это даже успокаивает. Дети Юрия ходят в лицей в Академгородке — почти от дома отходят несколько автобусов, чей маршрут пролегает по Советскому району.

Впрочем, удивительные контрасты есть и тут. Над домом Юрия нависает еще один причудливый замок, правда, с округлым куполом, вызывающим ассоциации с собором.

Причудливые замки для поселка не редкость

Причудливые замки для поселка не редкость

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Этот Юрию чем-то напоминает синагогу

Этот Юрию чем-то напоминает синагогу

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Но довести задумку до конца не удалось — дом не достроен. Хотя в нем живут люди

Но довести задумку до конца не удалось — дом не достроен. Хотя в нем живут люди

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— Там еще два этажа вниз — спортзал, — кивает он на строение. — Хозяин вроде как еврей, и решил сделать что-то в этом стиле, типа как синагога. Сам он, по-моему, в Москву уехал, а жена с сыном живут. Но дом не доделан, у него должен был фасад быть декоративный, то есть что-то вообще такое необычное. Не знаю, почему не доделал, может, денег не хватило. Ну а так, даже прикольно, почему нет? Если деньги позволяют.

Недавно мы посетили закрытый поселок «Европейский», появившийся на месте заброшенных Чкаловских дач. Взгляните, на экстравагантные домики на сваях, романтичный замок и роскошные усадьбы, которые выставляют на продажи за десятки миллионов рублей.

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