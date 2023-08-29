«Тут такие шалманы были, чего только не творили»: кто живёт в посёлке рядом с Ботсадом, где брали штурмом замок секты

Замок — главная местная достопримечательность, про которую в округе все знают. Именно здесь в 2008 году происходило задержание лидера секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, которого позже приговорили к 11 годам за создание НКО, «посягающей на личность и права граждан», изнасилование, действия сексуального характера и приготовление ко сбыту наркотиков. Сейчас о том, что происходило в стенах монструозного коттеджа, в поселке знают буквально все, но тогда, в начале нулевых местные лишь наблюдали за странными процессиями, направлявшимися туда.



— У них тут такие шалманы были, чего только не творили, — вспоминает Владимир Иванович. — Девок подвозили. «Фольксваген» обычно ездил и прям туда в ворота заезжал, так что мы и не видели ничего толком. Тут раньше дом был, вот такая хижина, как у нас, а потом снесли, и вот он построил такое. А потом его штурмом брали, так сюда полиция приезжала, ОМОН, телевидение. Да, ОМОН с лестницами приезжал, а дом построен так, что к нему не подлезть — ну специально так сделано. Но из наших там никто не бывал никогда, не заходили даже к ним на участок ни разу, поэтому мы только потом по телевизору все это увидели. Сейчас тут обслуга ходит — они круглый год тут обитают.