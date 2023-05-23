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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Коттеджи на развалинах. Гуляем по закрытому поселку на месте детского лагеря — здесь живут ВИПы, а дома стоят по 70 млн

В «Европейском» нет единого стиля — хай-тек здесь уживается с неоклассикой и заброшенными постройками бывших Чкаловских дач

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«Европейский» — в числе самых популярных коттеджных поселков премиум-класса, где предпочитают селиться бизнесмены, чиновники и другие известные люди Новосибирска. Мы побывали там

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Коттеджный поселок «Европейский» появился около 8 лет назад и занял 33 гектара земли в привлекательном месте — рядом Обь с пляжем, хвойный лес и выезд на Лесное шоссе. На старте продаж сотка земли обходилась в 250–600 тысяч рублей, сейчас цены выросли более чем в два раза. Но безумные ценники не отпугнули покупателей, и роскошные дома в «Европейском» построили чиновники, бизнесмены и депутаты. Оттого в поселок не так просто попасть, но НГС это удалось. Ксения Лысенко прогулялась по крутым (это не только про дороговизну, но и про уклоны) улицам «Европейского» и показывает удивительные контрасты статусного места.

Девелопер поселка — ООО «Инвестор». Его гендиректором был Владимир Разуваев, в прошлом специализировавшийся на ресторанном бизнесе и управлении агентствами по недвижимости. В 2021 году он скончался, теперь «Инвестором» руководит Константин Разуваев, у него же 40% долей в бизнесе. Кроме него в числе учредителей — Ольга Воропаева, Полина Прибыткова, Иван Разуваев, Татьяна Разуваева. Выручка предприятия в 2022 году составила 665 тысяч рублей, чистая прибыль — 3,8 миллиона рублей (хотя предыдущие три года стабильно показывала убыток).

Как быстро заселился «Европейский»

«Европейский» вырос на месте бывших Чкаловских дач: когда-то в окружении сосен располагались корпуса детского лагеря, теперь здесь возвышается недвижимость совсем иного уровня. Но и корпуса никуда не делись — полуразрушенные постройки по-прежнему соседствуют с усадьбами и элитными коттеджами, стоимость которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Типичная застройка «Европейского»

Типичная застройка «Европейского»

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В окружении дорогих коттеджей ветшают корпуса лагеря

В окружении дорогих коттеджей ветшают корпуса лагеря

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Только появившись, «Европейский» оказался заполненным — участки в нем разобрали почти сразу. В 2015 году, спустя год после старта продаж в поселке у Оби, свободными оказались 80 участков из 280. Как вспоминает риелтор Сергей Новиков, землю нарезали довольно произвольно и, на его взгляд, «непродуманно». Но по тем меркам стоимость участков была весьма привлекательной — около 300 тысяч рублей за сотку (в два раза больше у береговой линии).

Улицы поселка носят названия европейских городов. Есть, например, Женевская

Улицы поселка носят названия европейских городов. Есть, например, Женевская

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...и Пражская

...и Пражская

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Сейчас, если верить сайту поселка, свободными остаются шесть участков стоимостью от 4,5 миллиона рублей (за 7 соток) до 26,6 миллиона (за 22 сотки). А в 2022 году на продажу выставляли аж 45 соток с соснами на участке — за территорию под застройку просили 45 миллионов рублей.

«Европейскому» больше 8 лет, но стройка тут вовсю ведется

«Европейскому» больше 8 лет, но стройка тут вовсю ведется

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Что касается домов, то они время от времени появляются в открытой продаже. В прошлом году состоялась едва ли не самая грандиозная сделка по продаже коттеджа в «Европейском» за 85 миллионов рублей. Шикарный дом с прозрачным фасадом, который был придуман архитектором Юрием Куликовым, купила известная бизнесвумен и владелица салонов красоты «Марлен» и «Сахар» Марина Белкина.

Нынешние предложения, по данным N1, куда скромнее. Самый дорогой продающийся дом сейчас — трехэтажная усадьба из кедра с видом на реку за 68 миллионов рублей.

Усадьбу оценили почти в 70 миллионов рублей

Усадьбу оценили почти в 70 миллионов рублей

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Японские ворота, романтичный замок и авангардные черные домики


Вообще эта часть поселка выглядит самой ухоженной из всех, и дело в завершенности построек. Строительство здесь почти не ведется, а улицу Европейский бульвар (самую дорогую из-за близости к воде) составляют деревянные усадьбы, кирпичные коттеджи и домики выходного дня в современном стиле. Кстати, именно Европейский бульвар выбрал для жизни экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов, которого подозревают во взятках. Окна его кирпичного дома выходят на пляж — единственную зону отдыха во всем поселке.

Первая линия домов (если считать от воды) выглядит так

Первая линия домов (если считать от воды) выглядит так

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Коттедж опального чиновника, уголовное преследование которого еще ведется

Коттедж опального чиновника, уголовное преследование которого еще ведется

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Ее, видимо, еще не успели толком приготовить к сезону — кое-где встречается мусор. Зато уже готовы печи и мангалы для тех, кто предпочитает жарить шашлыки не у себя на участке, а рядом с Обью, под пристальным взором обитателей дорогих домов. Шесть лет назад на пляже появился свой ленд-арт — красная арка, которая в Японии называется тории. Тогда Владимир Разуваев, как инициатор появления священных ворот в «Европейском», обещал, что на пляже могут быть построены и другие арт-объекты, но дело гендиректора не получило продолжения, поэтому пляж выглядит отчасти пустым — ни пирсов, ни беседок.

На пляже возвышаются священные ворота в восточном стиле

На пляже возвышаются священные ворота в восточном стиле

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Они окружены беседками и мангалами

Они окружены беседками и мангалами

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Пляж в остальном пуст

Пляж в остальном пуст

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Подниматься от Оби может быть непросто из-за сложного рельефа поселка. Зато однозначно интересно — вот где эклектика в архитектуре. Самым популярным стилем, судя по постройкам, является типичная коттеджная классика из кирпича, конкуренцию ей составляет хай-тек (квадратные формы, плоские крыши и много стекла).

Уклоны «Европейского»

Уклоны «Европейского»

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За время прогулки мы не встретили ни одного жителя. Зато познакомились с местной фауной

За время прогулки мы не встретили ни одного жителя. Зато познакомились с местной фауной

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— По стилю можно примерно прикинуть, кто владелец. Неоклассика, арки — сразу понятно, что собственнику, скорее всего, за 50–60. Это же откуда идет? Всё из детства, может, «Санта-Барбары» пересмотрели, где на заставке был такой особняк с арками, помните? Ну или готика, замки там всякие, башни. Это тоже чаще предпочитают более взрослые люди, — отмечает Сергей Новиков.

Риелтор Сергей Новиков уверен, что определить владельца дома можно по его архитектурному стилю

Риелтор Сергей Новиков уверен, что определить владельца дома можно по его архитектурному стилю

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Замки и неоклассику, по его словам, чаще предпочитают люди старшего поколения

Замки и неоклассику, по его словам, чаще предпочитают люди старшего поколения

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Единственный замок на весь «Европейский» выглядит словно пряничный домик из сказки

Единственный замок на весь «Европейский» выглядит словно пряничный домик из сказки

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Но замков, так любимых старшим поколением, в поселке нет. А единственный дом с башенкой, подходящий под определение «замок», выглядит не как крепость, а скорее как романтичный особняк принцессы. Прямо напротив него — заброшенный деревянный корпус, доставшийся «Европейскому» от детского лагеря. У домика две симметрично расположенные винтовые лестницы и интересная крыша. Еще было деревянное кружево под крышей, но несколько лет назад весь декор кто-то срезал.

Чуть выше по улице еще один артефакт из лагерного прошлого «Европейского» — кирпичная башня, напоминающая маяк.

Хай-тек здесь тоже присутствует

Хай-тек здесь тоже присутствует

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Как и полуразрушенное имущество бывших Чкаловских дач

Как и полуразрушенное имущество бывших Чкаловских дач

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В поселке есть и башня, которая при должном уходе и ремонте может стать украшением «Европейского»

В поселке есть и башня, которая при должном уходе и ремонте может стать украшением «Европейского»

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Самая интересная часть поселка — овраг, который владельцы «Европейского» тактично именуют логом. Сложный рельеф обыграть удалось не всем, но у архитектора Юрия Куликова это получилось. Он построил здесь несколько черных домиков на сваях, отчасти напоминающих амбары, но со стеклянными фасадами. В одном из таких домов живет и он. Это самое начало поселка, и въезжающие в «Европейский» могут любоваться экстравагантными коттеджами и роскошным кабриолетом архитектора в гараже со стеклянной стеной.

Дом Юрия Куликова с полупрозрачным гаражом

Дом Юрия Куликова с полупрозрачным гаражом

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Рядом несколько домиков на ножках в таком же стиле

Рядом несколько домиков на ножках в таком же стиле

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— Вот такие дома нужны, но их никто не строит, — вздыхает риелтор Сергей Новиков.

Северная часть поселка будто бы менее заселена. Тут всего несколько домов, окна которых выходят на забор «Европейского» и сосновый лес, а также много стройки вокруг.

Для Лондонской улицы сделали табличку в соответствующем стиле

Для Лондонской улицы сделали табличку в соответствующем стиле

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Пусть улица и Лондонская, зато флаг — советский

Пусть улица и Лондонская, зато флаг — советский

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Сергей, владелец одного из недостроев на Лондонской улице, окруженного стройками, рассказывает, что покупал землю в 2014 году и «вбухал» в нее 1200 кубометров грунта, чтобы выровнять участок, затем 100 тонн бетона, чтобы его укрепить, и поставил 86 свай. Сейчас на нем стоит фундамент и стены первого этажа дома площадью 600 квадратных метров. Планы были амбициозные: дом на двух хозяев с отдельными входами, три этажа вверх и один вниз. Задумывались даже о вертолетной площадке.

— Мы планировали жить двумя семьями, ну а потом кто-то в Москву уехал, кто-то по здоровью уже не может… Ну а одному мне 600 квадратов многовато. Независимая компания дала нам оценку в 25 миллионов, — объясняет он.

Недострой Сергея (слева) должен был стать огромным домом на двух хозяев. Под него уже готов дизайн-проект, но дальше первого этажа строительство не пошло

Недострой Сергея (слева) должен был стать огромным домом на двух хозяев. Под него уже готов дизайн-проект, но дальше первого этажа строительство не пошло

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Однако продавать участок с недостроем Сергей планирует в полтора раза дешевле из-за того, что одному из собственников срочно понадобились деньги:

— В 2014 году ажиотаж, конечно, был с этим «Европейским». У нас его называли «Вторая Рублевка». Но вот так не получилось, судьба как-то так распорядилась. Я, конечно, жалею, что не удалось его закончить. Рассчитывал на одно, а вышло вот так.

Что еще почитать об элитных домах и поселках

Самый дорогой коттеджный поселок — «Удача», расположенный в Заельцовском районе. НГС узнал, кому принадлежат роскошные усадьбы и коттеджи, — среди них силовики, депутаты и бизнесмены.

А вот поселок прокуроров, землю для которого выделили совсем как когда-то в Союзе. Здесь получали участки и до сих пор живут высокопоставленные сотрудники прокуратуры, чиновники и бизнесмены, а дома стоят десятки миллионов.

Недалеко от здания полпредства расположен клубный дом, где каждый подъезд — это квартира. Почитайте, кто обзавелся четырехуровневыми квартирами, а кто от них уже успел избавиться.

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