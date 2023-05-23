Коттеджи на развалинах. Гуляем по закрытому поселку на месте детского лагеря — здесь живут ВИПы, а дома стоят по 70 млн

Но замков, так любимых старшим поколением, в поселке нет. А единственный дом с башенкой, подходящий под определение «замок», выглядит не как крепость, а скорее как романтичный особняк принцессы. Прямо напротив него — заброшенный деревянный корпус, доставшийся «Европейскому» от детского лагеря. У домика две симметрично расположенные винтовые лестницы и интересная крыша. Еще было деревянное кружево под крышей, но несколько лет назад весь декор кто-то срезал.



Чуть выше по улице еще один артефакт из лагерного прошлого «Европейского» — кирпичная башня, напоминающая маяк.