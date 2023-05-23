Коттеджи на развалинах. Гуляем по закрытому поселку на месте детского лагеря — здесь живут ВИПы, а дома стоят по 70 млн

Коттеджный поселок «Европейский» появился около
Девелопер поселка — ООО «Инвестор». Его гендиректором был Владимир Разуваев, в прошлом специализировавшийся на ресторанном бизнесе и управлении агентствами по недвижимости. В 2021 году он скончался, теперь «Инвестором» руководит Константин Разуваев, у него же 40% долей в бизнесе. Кроме него в числе учредителей — Ольга Воропаева, Полина Прибыткова, Иван Разуваев, Татьяна Разуваева. Выручка предприятия в 2022 году составила 665 тысяч рублей, чистая прибыль — 3,8 миллиона рублей (хотя предыдущие три года стабильно показывала убыток).
Как быстро заселился «Европейский»
«Европейский» вырос на месте бывших Чкаловских дач: когда-то в окружении сосен располагались корпуса детского лагеря, теперь здесь возвышается недвижимость совсем иного уровня. Но и корпуса никуда не делись — полуразрушенные постройки по-прежнему соседствуют с усадьбами и элитными коттеджами, стоимость которых оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Только появившись, «Европейский» оказался заполненным — участки в нем разобрали почти сразу. В 2015 году, спустя год после старта продаж в поселке у Оби, свободными оказались 80 участков из 280. Как вспоминает риелтор Сергей Новиков, землю нарезали довольно произвольно и, на его взгляд, «непродуманно». Но по тем меркам стоимость участков была весьма привлекательной — около 300 тысяч рублей за сотку (в два раза больше у береговой линии).
Сейчас, если верить сайту поселка, свободными остаются шесть участков стоимостью от 4,5 миллиона рублей (за
Что касается домов, то они время от времени появляются в открытой продаже. В прошлом году состоялась едва ли не самая грандиозная сделка по продаже коттеджа в «Европейском» за 85 миллионов рублей. Шикарный дом с прозрачным фасадом, который был придуман архитектором Юрием Куликовым, купила известная бизнесвумен и владелица салонов красоты «Марлен» и «Сахар» Марина Белкина.
Нынешние предложения, по данным N1, куда скромнее. Самый дорогой продающийся дом сейчас — трехэтажная усадьба из кедра с видом на реку за 68 миллионов рублей.
Японские ворота, романтичный замок и авангардные черные домики
Вообще эта часть поселка выглядит самой ухоженной из всех, и дело в завершенности построек. Строительство здесь почти не ведется, а улицу Европейский бульвар (самую дорогую из-за близости к воде) составляют деревянные усадьбы, кирпичные коттеджи и домики выходного дня в современном стиле. Кстати, именно Европейский бульвар выбрал для жизни экс-начальник ТУАД Михаил Чуманов, которого подозревают во взятках. Окна его кирпичного дома выходят на пляж — единственную зону отдыха во всем поселке.
Ее, видимо, еще не успели толком приготовить к сезону — кое-где встречается мусор. Зато уже готовы печи и мангалы для тех, кто предпочитает жарить шашлыки не у себя на участке, а рядом с Обью, под пристальным взором обитателей дорогих домов. Шесть лет назад на пляже появился свой ленд-арт — красная арка, которая в Японии называется тории. Тогда Владимир Разуваев, как инициатор появления священных ворот в «Европейском», обещал, что на пляже могут быть построены и другие арт-объекты, но дело гендиректора не получило продолжения, поэтому пляж выглядит отчасти пустым — ни пирсов, ни беседок.
Подниматься от Оби может быть непросто из-за сложного рельефа поселка. Зато однозначно интересно — вот где эклектика в архитектуре. Самым популярным стилем, судя по постройкам, является типичная коттеджная классика из кирпича, конкуренцию ей составляет хай-тек (квадратные формы, плоские крыши и много стекла).
— По стилю можно примерно прикинуть, кто владелец. Неоклассика, арки — сразу понятно, что собственнику, скорее всего, за
Но замков, так любимых старшим поколением, в поселке нет. А единственный дом с башенкой, подходящий под определение «замок», выглядит не как крепость, а скорее как романтичный особняк принцессы. Прямо напротив него — заброшенный деревянный корпус, доставшийся «Европейскому» от детского лагеря. У домика две симметрично расположенные винтовые лестницы и интересная крыша. Еще было деревянное кружево под крышей, но несколько лет назад весь декор кто-то срезал.
Чуть выше по улице еще один артефакт из лагерного прошлого «Европейского» — кирпичная башня, напоминающая маяк.
Самая интересная часть поселка — овраг, который владельцы «Европейского» тактично именуют логом. Сложный рельеф обыграть удалось не всем, но у архитектора Юрия Куликова это получилось. Он построил здесь несколько черных домиков на сваях, отчасти напоминающих амбары, но со стеклянными фасадами. В одном из таких домов живет и он. Это самое начало поселка, и въезжающие в «Европейский» могут любоваться экстравагантными коттеджами и роскошным кабриолетом архитектора в гараже со стеклянной стеной.
— Вот такие дома нужны, но их никто не строит, — вздыхает риелтор Сергей Новиков.
Северная часть поселка будто бы менее заселена. Тут всего несколько домов, окна которых выходят на забор «Европейского» и сосновый лес, а также много стройки вокруг.
Сергей, владелец одного из недостроев на Лондонской улице, окруженного стройками, рассказывает, что покупал землю в 2014 году и «вбухал» в нее 1200 кубометров грунта, чтобы выровнять участок, затем 100 тонн бетона, чтобы его укрепить, и поставил 86 свай. Сейчас на нем стоит фундамент и стены первого этажа дома площадью 600 квадратных метров. Планы были амбициозные: дом на двух хозяев с отдельными входами, три этажа вверх и один вниз. Задумывались даже о вертолетной площадке.
— Мы планировали жить двумя семьями, ну а потом кто-то в Москву уехал, кто-то по здоровью уже не может… Ну а одному мне 600 квадратов многовато. Независимая компания дала нам оценку в 25 миллионов, — объясняет он.
Однако продавать участок с недостроем Сергей планирует в полтора раза дешевле из-за того, что одному из собственников срочно понадобились деньги:
— В 2014 году ажиотаж, конечно, был с этим «Европейским». У нас его называли «Вторая Рублевка». Но вот так не получилось, судьба как-то так распорядилась. Я, конечно, жалею, что не удалось его закончить. Рассчитывал на одно, а вышло вот так.
Что еще почитать об элитных домах и поселках
Самый дорогой коттеджный поселок — «Удача», расположенный в Заельцовском районе. НГС узнал, кому принадлежат роскошные усадьбы и коттеджи, — среди них силовики, депутаты и бизнесмены.
А вот поселок прокуроров, землю для которого выделили совсем как когда-то в Союзе. Здесь получали участки и до сих пор живут высокопоставленные сотрудники прокуратуры, чиновники и бизнесмены, а дома стоят десятки миллионов.
Недалеко от здания полпредства расположен клубный дом, где каждый подъезд — это квартира. Почитайте, кто обзавелся четырехуровневыми квартирами, а кто от них уже успел избавиться.