Семь членов элитного клуба. Кто живет в статусном доме возле полпредства, где каждый подъезд — это квартира

Невысокий многоподъездный дом на Красном проспекте расположен во второй линии и не сразу бросается в глаза. Но, рассмотрев его поближе, можно оценить всю роскошь скрытого от посторонних дома, который появился на центральной улице рядом со зданием полпредства в начале нулевых. Здесь восемь подъездов и всего восемь квартир площадью от 300 до почти 600 квадратных метров. НГС изучил выписки на жилье в клубной четырехэтажке и рассказывает истории владельцев дорогих квартир, среди которых — знаменитые новосибирцы, например экс-министр и почетный житель города.
Что известно о доме на Красном
Найти какую-либо информацию о том, как шло строительство и кто был инициатором возведения одного из первых клубных домов в Новосибирске, сейчас невозможно. Известно вот что: элитный дом из кирпича на Красном проспекте, 56а построили не то в 2006, не то в 2007 году (в разных источниках встречается разная информация. — Прим. ред.).
Первые жители заселились сюда в 2008 году. И поскольку дом клубный, то лишних людей в нем не было — сплошь состоятельные, а зачастую и наделенные определенным статусом новосибирцы.
Когда клубные дома только начали появляться в России, квартиры в них редко выставлялись на открытую продажу. В основном вопрос поиска нового хозяина жилья в таком доме решался более закрыто, между своими. К тому же новым владельцам предстояло заполнить анкету, где нужно было рассказать о своем бизнесе и образе жизни, и получить своего рода одобрение от нынешних собственников, не возражающих против того, чтобы в доме появился новый сосед.
Со временем клубные дома избавились от этой ауры исключительности (хотя кое-где подобное в том или ином виде всё же встречается), и теперь купить жилье в них может буквально любой, лишь бы позволяли средства.
Вот и в доме на Красном проспекте уже несколько лет ищут нового соседа — правда, судя по обновляющимся объявлениям, пока безуспешно. В 2020 году роскошную четырехэтажную квартиру площадью 361,7 «квадрата» продавали за 58 миллионов рублей, сейчас, если верить сайту Avito, владельцы снизили цену и готовы расстаться с ней за 49,5 миллиона рублей (почти 137 тысяч за квадратный метр).
Будущим владельцам обещают жизнь в классических интерьерах, выполненных по авторскому дизайн-проекту. Еще внутри есть четыре этажа, лифт, библиотека на самом верхнем этаже, спа-зона с джакузи, а также различные предметы роскоши вроде мебели, привезенной из Италии (ее оставят покупателям), и пятнадцати картин, написанных известным художником.
Корреспонденту НГС удалось взглянуть на поэтажные планы каждой квартиры, и везде аналогичная планировка — три этажа, подвал, мансарда и лифт. Различается лишь площадь квартир.
Хлебный король и его партнер по бизнесу
Самой большой квартирой площадью 587 «квадратов» владеет Эдуард Шнейдер — человек, когда-то возглавлявший управление хлебопекарной промышленности Новосибирска. Ему 82 года, и за это время он проделал путь от главного инженера хлебокомбината в Татарске до гендиректора ОАО «Производственно-коммерческая фирма "Новосибхлеб"», одной из крупнейших фирм Западной Сибири, выпускающих хлебобулочные и кондитерские изделия.
В 2012 году Эдуард Шнейдер покинул пост гендиректора, уступив его, судя по всему, своему сыну — Сергею Эдуардовичу Шнейдеру. Сам же Эдуард Шнейдер сейчас является акционером «Новосибхлеба».
На конец 2021 года предприятие показывало убыток в 76,8 миллиона рублей (выручка — 178,3 миллиона). Судя по последним публикациям в СМИ, «Новосибхлеб» фигурировал в нескольких судебных тяжбах, связанных с использованием товарного знака, а также получал штраф за нарушение антикоронавирусных предписаний в 2020 году.
В том же году в продаже появился имущественный комплекс «Новосибхлеба» — несколько зданий на участке в 52 сотки на Инской. За него просили 150 миллионов рублей.
В соседней квартире площадью 434 «квадрата», точнее в подъезде (а дом устроен таким образом, что один подъезд отведен под одну квартиру), проживает Анна Шнейдер — партнер Эдуарда Шнейдера по его бизнесу. Они оба являются учредителями компании «Сибирская роза», занимающейся арендой недвижимости. На двоих им принадлежат 50% в этой компании, остальные распределены между Сергеем Шнейдером и Ириной Шнейдер. Судя по отчествам, они могут приходиться детьми Эдуарду Шнейдеру.
Имена Эдуарда и Анны Шнейдер упоминаются в публикации VN о Фонде памяти имени Володи Женова, который был основан в честь погибшего в горах Алтая сына гендиректора ОАО «Новосибирский муниципальный банк». Шнейдеров называют партнерами фонда (cлово «спонсоры» в фонде не любят, гораздо чаще здесь можно слышать «друзья фонда» или «партнеры») — в числе других известных депутатов и предпринимателей, таких как Эдуард Таран и Игорь Кудин.
Заслуженный строитель и экс-министр здравоохранения
Двумя другими подъездами-квартирами владеют Агеевы. Олегу Владимировичу Агееву принадлежит квартира на 355 квадратных метров, Владимиру Федоровичу Агееву — на 346 «квадратов».
Последний известен как почетный житель Новосибирска, заслуженный строитель РФ, гендиректор ОАО «Трест "Связьстрой-6"», которое занимается строительством средств связи. Вот как писал о нем VN в 2012 году:
— На его долю выпало принимать судьбоносные решения, и первое из них — в условиях всеобщего раздрая и экономического передела сохранить уникальную систему, сотни рабочих мест, штат высококвалифицированных кадров. <…> Спустя 25 лет среди более ста тысяч предприятий ОАО «Трест "Связьстрой-6"» занимает лидирующее место, входя в «Элиту строительного комплекса России».
В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 1,8 миллиона рублей при выручке в 367,5 миллиона. Оно регулярно получает контракты, всего — на сумму 4,3 миллиарда рублей. Последний, стоимостью почти 151 тысяча рублей, был заключен в 2019 году с УМВД РФ по Омской области.
Олег Агеев тоже является акционером ОАО «Трест "Связьстрой-6"». А еще он владеет долями в фирмах «Сандуны Новосибирск» (общественная баня), «Юнис» (занимается рыбоводством) и «Инвестиционная компания Альянс групп» (широкий спектр деятельности, начиная от спорта и заканчивая отстрелом диких животных). Но общественности Олег Владимирович, имеющий образование инженера многоканальной связи, может быть известен как гендиректор Новосибирского областного фонда обязательного медицинского страхования (до этого назначения работал помощником губернатора Виктора Толоконского), депутат Заксобрания четвертого созыва от партии «Единая Россия» и министр здравоохранения Новосибирской области. Правда, руководил здравоохранением он не очень долго, примерно полгода, и оставил эту должность в 2010 году.
Контракты с УКС
Еще одна владелица квартиры (более 440 «квадратов») в клубном доме — Юлия Иванкова, предпринимательница, специализирующаяся на торговле автомобилями. Правда, к настоящему моменту ее автокомпании уже не действуют. Но она продолжает деятельность как индивидуальный предприниматель. Сейчас она сосредоточилась на аренде недвижимости, и, можно сказать, занимается этим весьма успешно: в 2021 году ее ИП участвовало в конкурсных процедурах на право заключения контракта с «Управлением капитального строительства Новосибирской области» и все три раза выигрывало. Всего у Юлии Иванковой три контракта общей стоимостью 1,5 миллиона рублей. За эти средства она предоставляет услуги по управлению недвижимостью.
Бывший депутат
Квартирой, полностью совпадающей по площади с той, которая сейчас продается, владеет Александр Семенюк. Он доктор медицинских наук, бывший депутат Заксобрания и нынешний (если верить сайту партии «Единая Россия», в которой он состоит) председатель совета директоров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. На этом посту он сменил Валентина Сичкарева, лишенного мандата и попавшего под уголовную статью за мошенничество с государственными субсидиями.
Квартира площадью 361,7 «квадрата» фигурирует в его декларациях, которые Александр Семенюк подавал, будучи депутатом. Недвижимостью в клубном доме он владеет с 2008 года.
Филантропы и бизнесмен, погибший при странных обстоятельствах
Две оставшиеся квартиры были когда-то в собственности Сергея Ровбеля — бизнесмена, занимавшегося строительством мостов и тоннелей. В 2009 году он скончался, а свое гигантское наследство (как писали СМИ, это 200 миллионов долларов и 200 миллионов евро) завещал родителям, Зое Федотовне и Николаю Фомичу. Вместе с деньгами в их собственность перешли две квартиры в клубном доме.
— До обрушившегося на них богатства фронтовик Николай Фомич Ровбель возглавлял Заельцовский исполком, откуда в 1986 году ушел на пенсию. Зоя Федотовна, экономист по образованию, какое-то время трудилась по специальности, но потом стала домохозяйкой, посвятила себя мужу и сыновьям, — писал тогда НГС.
Но наследство причинило им изрядное количество хлопот: в 2019 году у них похитили примерно 15 миллионов долларов. В поле зрения правоохранительных органов попал молодой юрист Евгений Скобликов, нанятый пенсионерами, чтобы перевести на их счет деньги сына. Как установило следствие, тот инсценировал пропажу миллионов, за что получил 3,5 года колонии.
А спустя несколько лет в райсуде начался процесс по взысканию с Николая и Зои Ровбелей 140 миллионов рублей в качестве долга по некоему векселю, 24,4 миллиона — в качестве процентов и 4 миллионов рублей неустойки за задержку платежа. Процесс подорвал здоровье пенсионеров: вначале скончался Николай Фомич, а затем и Зоя Федотовна. Квартиры перешли внуку двоюродного брата Николая Фомича Олегу Ровбелю.
В 2013 году два подъезда в доме покупает Алексей Корнаков — совладелец известной компании #Расцветай, предлагавшей БАДы, «концентраты молодости», специальные палочки, «делающие воду живой», а также книги самого бизнесмена. Алексей Корнаков в конце 2018 года провел на сцене НОВАТа пышную вечеринку в честь своего 46-летия, а спустя три месяца выпал из окна.
Несмотря на наличие у предпринимателя супруги и детей, никто из них в наследство не вступил, и квартиры стали выморочным имуществом, которое перешло муниципалитету в лице мэрии. Их оценочная стоимость — 69 миллионов рублей с лишним. Правда, кроме роскошной недвижимости мэрии также досталась обязанность выплатить долги покойного миллионера, привыкшего жить на широкую ногу. Потому что в ходе суда выяснилось, что занимал Алексей Корнаков много и часто.
Сейчас жильем владеет город Новосибирск. Мэрия пытается продать эту недвижимость на торгах, чтобы погасить долги бизнесмена, но желающих приобрести четырехэтажное жилье площадью 300 и 438 «квадратов» пока не находится.
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