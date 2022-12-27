Семь членов элитного клуба. Кто живет в статусном доме возле полпредства, где каждый подъезд — это квартира

Что известно о доме на Красном

Найти какую-либо информацию о том, как шло строительство и кто был инициатором возведения одного из первых клубных домов в Новосибирске, сейчас невозможно. Известно вот что: элитный дом из кирпича на Красном проспекте, 56а построили не то в 2006, не то в 2007 году (в разных источниках встречается разная информация. — Прим. ред.).



Первые жители заселились сюда в 2008 году. И поскольку дом клубный, то лишних людей в нем не было — сплошь состоятельные, а зачастую и наделенные определенным статусом новосибирцы.

