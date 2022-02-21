Содержаны и содержанки: как новосибирская бизнесвумен отметила новоселье в стеклянном доме за 85 млн рублей

— Когда я зашла сюда, не поверила, что такое может быть. Что это не кино, не сон, что этот дом стоит в Новосибирске, а не в Москве, — начала свою речь Марина, добавив, что волнуется и у нее трясутся ноги. — В декабре я испытывала чувство отчаяния: документы не проходили, пять банков нам отказали, и я подумала: наверное, я много чего хочу и это не наша мечта. Уже потом, в январе, когда мы сидели на сделке и передавали деньги, мне в первый раз было не жалко, хотя все знают, насколько я люблю экономить, — все акции мои и торгуюсь до последнего. Но здесь мне было не жалко, потому что я покупала свою мечту. Эмоции бесценны. На протяжении этих долгих полгода я мечтала не о самом доме, я мечтала о том, как в этом доме соберется моя семья, друзья, как мы пойдем летом купаться в бассейн, как разобьем первое стекло... Наш старый дом передал нам огромные традиции, мы танцевали, смеялись, радовались, дрались — всякое было. Я хочу, чтобы всё, что было в том доме, перешло в этот. Я хочу, чтобы этот дом ожил.

