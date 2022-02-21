Содержаны и содержанки: как новосибирская бизнесвумен отметила новоселье в стеклянном доме за 85 млн рублей

Известная в Новосибирске бизнесвумен Марина Белкина — владелица салонов красоты «Марлен» и «Сахар» — купила элитный стеклянный особняк за 85 миллионов рублей. По такому случаю в минувшую субботу она закатила масштабную вечеринку в стиле содержанок и содержанов, вдохновившись популярным сериалом. Гостей призывали надеть коктейльные платья и смокинги. На новоселье съехались друзья, родственники и коллеги Марины. НГС тоже побывал на светском приеме — рассказываем подробности.
Дом из стекла, похожий на амбар, находится в коттеджном поселке Европейском. Его строительство было завершено в 2020 году. Площадь участка занимает 10 соток, а сам дом — 502 квадрата. Огромное светлое пространство в стиле лофт, 2 этажа, 3 спальни и 1 комната для гостей, окна в пол высотой 10 метров — есть чем полюбоваться, особенно в светлый солнечный день. На участке располагаются открытый бассейн и баня, есть сауна и закрытый гараж.
В своем Instagram Марина Белкина опубликовала видео в стиле room tour, где прошлась по комнатам и показала интерьер дома.
Сбор гостей на мероприятие был объявлен с 17 часов. На входе журналистов НГС встретило огромное количество обуви и ярко-желтая Lamborghini Марины Белкиной. Внутри просторного светлого дома прогуливались гости с бокалами шампанского в руках. На огромном телевизоре шли мультики, бегали и смеялись дети, а взрослые любовались интерьером, заглядывали в комнаты, делали фото и ждали появления виновницы торжества.
Марина Белкина появилась ближе к 18 часам в изящном красном платье в пол и с ослепительной улыбкой на лице.
— Я даже не могла о таком мечтать, даже не знала, что в Новосибирске существуют такие дома. В августе я впервые увидела дом, и он стал моей мечтой. Спустя полгода сложной сделки — и он наш. Мы заселились сюда буквально на прошлой неделе, у меня ощущение, будто я живу в гостинице, будто это сон, в жизни такого не бывает. Спасибо прошлым собственникам, они построили дом моей мечты, всё так красиво, лаконично, дизайн, мебель, — делится впечатлениями с корреспондентами НГС Марина.
Хозяйка дома пошутила, что теперь не выйдет за пределы участка и работать будет только здесь — на втором этаже комфортная рабочая зона и знаменитое кресло Стива Джобса.
— Раньше вся наша работа была построена на удаленке. Управляющий состав салонов красоты работал где придется, в кафе, на коленке, так сказать. Потом мы дошли до следующего уровня — у нас появились офисы в разных городах. И только мы обустроили летом шикарный офис в центре города, появляется этот дом, и я понимаю, что больше не хочу никуда выходить, хочу остаться здесь. Моя работа позволяет мне работать дома, и я бы хотела проводить здесь время с удовольствием. Я полгода живу в других городах, поэтому, пока я здесь, буду наслаждаться каждым мгновением, — объясняет Марина.
Ближе к лету семья планирует переделать баню и беседку. В самом доме никакие ремонтные работы проводить не собираются, нравится так, как есть.
В 18 часов началась официальная часть мероприятия — ведущие взяли в руки микрофоны, шутили, общались с гостями, в перерывах между тостами и активностями певица исполняла популярные русские хиты. Далее последовал тост хозяйки дома.
— Когда я зашла сюда, не поверила, что такое может быть. Что это не кино, не сон, что этот дом стоит в Новосибирске, а не в Москве, — начала свою речь Марина, добавив, что волнуется и у нее трясутся ноги. — В декабре я испытывала чувство отчаяния: документы не проходили, пять банков нам отказали, и я подумала: наверное, я много чего хочу и это не наша мечта. Уже потом, в январе, когда мы сидели на сделке и передавали деньги, мне в первый раз было не жалко, хотя все знают, насколько я люблю экономить, — все акции мои и торгуюсь до последнего. Но здесь мне было не жалко, потому что я покупала свою мечту. Эмоции бесценны. На протяжении этих долгих полгода я мечтала не о самом доме, я мечтала о том, как в этом доме соберется моя семья, друзья, как мы пойдем летом купаться в бассейн, как разобьем первое стекло... Наш старый дом передал нам огромные традиции, мы танцевали, смеялись, радовались, дрались — всякое было. Я хочу, чтобы всё, что было в том доме, перешло в этот. Я хочу, чтобы этот дом ожил.
Дальше Марина Белкина отметила, что стилистика мероприятия — содержаны и содержанки — по ее мнению, вообще не про деньги, а про эмоции и энергию, которые люди дарят друг другу.
— По капельке, по литру я пью твою энергию и питаюсь твоими эмоциями, — обращается Марина к мужу. — Спасибо, что содержишь мое эмоциональное состояние.
— Марина любит задавать вечеринкам стиль. Мы уже отмечали день рождения в стиле фильма «Стиляги», была тематика вручения премии «Оскар». Мы посмотрели сериал «Содержанки», там показывали большой стеклянный дом. Марина сказала — надо мне такой построить, а потом сообщила, что нашла похожий дом в Новосибирске. Можно сказать, мы вместе с самой первой эмоции Марины в этом доме, — рассказывает коллега Марины Элла. У девушки своя студия дизайна интерьеров.
Основной частью программы мероприятия стал аукцион — на торги выставлялись самые разные предметы, принадлежащие Марине и ее семье. Первым лотом стала амбарная книга с самой первой записью салона красоты «Марлен», который располагался в небольшом помещении в ТЦ «Гранит» на площади Маркса, — раритет купили за 1700 рублей. Следом за 5000 рублей ушла оригинальная сумка Джорджио Армани, купленная Мариной 8 лет назад. Вяленая рыба, наливка, чайник и еще много чего довольно быстро обрели себе нового хозяина.
— Я в восторге, очень горжусь Мариной. Знаю ее путь с самого начала, раньше мы вместе работали, во времена самого первого салона в «Граните». Эта девочка всего добилась сама, это я могу сказать точно, — вспоминает Ирина, подруга и бывшая коллега виновницы торжества.
— Я испытываю радость за подругу, — говорит коллега Марины Белкиной Татьяна. — Так, как Марина идет к цели, наверное, не идет никто. Мы работаем вместе уже 6 лет, она наша заводила и душа компании.
— Мы очень-очень рады за дочь. Она невероятная и целеустремленная: если задумала — исполнит. Трудолюбивая, мы ее практически не видим, она всё работает, работает, работает. Она этот дом заслужила, сама. Кто-то может говорить, что у нее папа олигарх, а мы же вообще обыкновенные. Дом был ее мечтой, дай бог, чтобы им здесь жилось хорошо, — с гордостью делятся родители Марины.
Многие коллеги прилетели из других городов: Эллада входит в управляющий состав салонов «Марлен» в Москве. Девушка говорит, что очень хотела увидеть своими глазами дом и побывать на новоселье у Марины.
Настало время дарить подарки на новоселье — женский состав салонов красоты подготовил танец — девушки с чувством исполнили творческий номер.
Новоселье в красивом стеклянном доме затянулось до глубокой ночи. Танцы, песни, тосты, душевные разговоры, торт со свечками — всё как у всех. Инстаграмы гостей буквально взрывались фотографиями с вечеринки. Дом принял 75 гостей — об этом Марина написала у себя в профиле и добавила, что столько человек стены дома еще не видели.
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