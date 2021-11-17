«Мы простые ребята с ипотекой»: семья из Новосибирска вложила 10 млн в кондитерскую — что из этого вышло

«Ни денег, ни возможностей, ни планов»

Этой весной Галя и Артем Печенины поднялись на сверкающую сцену Оперного театра, чтобы получить поздравления от Ивана Урганта и статуэтку «Народной премии НГС» за победу в номинации «Кофейня и кондитерская года». Тысячи жителей Новосибирска назвали их заведение — Biscuit house — лучшей кондитерской в городе. Галя не ожидала, что приз достанется именно им, и во время своей речи с трудом сдерживала слезы:

— Наша история про то, как простые ребята с ипотекой могут создать бизнес, который потом становится любимой кондитерской горожан. Спасибо вам!



А началась их история успеха чуть раньше. Артем Печенин работал в строительной компании, а Галя — муниципальной служащей, курировала предоставление жилья детям-сиротам. Девушка занимала декретную ставку, поэтому понимала, что договор с ней скоро расторгнут — как только прежняя сотрудница выйдет из декрета.

— Каждую пятилетку, на мой взгляд, люди увлекаются какой-то новой профессией, связанной с фрилансом. И уже тогда популяризировались домашние кондитеры. Я очень люблю готовить, печь и люблю сладкое. Так всё и сложилось. Я пекла каждый месяц на мини-даты дочки и выкладывала фотографии тортиков в Instagram. Как это бывает у многих, сначала выпечку у меня заказали друзья, потом — друзья друзей. И завертелось, — рассказывает Галя Печенина.

