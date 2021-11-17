«Мы простые ребята с ипотекой»: семья из Новосибирска вложила 10 млн в кондитерскую — что из этого вышло

Семья из Новосибирска вложила 10 миллионов заемных денег в кондитерскую
Галя и Артем Печенины называют себя простыми ребятами с ипотекой, которые зимой 2019 года рискнули и открыли кондитерскую в квартале на Декабристов. Сейчас о Biscuit House знают многие новосибирцы — сюда приезжают за вкусными десертами, здесь устраивают красивые фотосессии, а самые преданные фанаты сладостей даже номинируют любимую кондитерскую на популярную городскую премию. А началось всё с того, что Галя, как и многие молодые мамы в декрете, стала печь сладости не только для своей семьи, но и на заказ. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как семье удалось превратить декретное увлечение в настоящую историю успеха, сколько денег они вложили в этот бизнес, какие проблемы их поджидали на этом пути и где откроется их второе заведение с завтраками.
«Ни денег, ни возможностей, ни планов»
Этой весной Галя и Артем Печенины поднялись на сверкающую сцену Оперного театра, чтобы получить поздравления от Ивана Урганта и статуэтку «Народной премии НГС» за победу в номинации «Кофейня и кондитерская года». Тысячи жителей Новосибирска назвали их заведение — Biscuit house — лучшей кондитерской в городе. Галя не ожидала, что приз достанется именно им, и во время своей речи с трудом сдерживала слезы:
— Наша история про то, как простые ребята с ипотекой могут создать бизнес, который потом становится любимой кондитерской горожан. Спасибо вам!
А началась их история успеха чуть раньше. Артем Печенин работал в строительной компании, а Галя — муниципальной служащей, курировала предоставление жилья детям-сиротам. Девушка занимала декретную ставку, поэтому понимала, что договор с ней скоро расторгнут — как только прежняя сотрудница выйдет из декрета.
— Каждую пятилетку, на мой взгляд, люди увлекаются какой-то новой профессией, связанной с фрилансом. И уже тогда популяризировались домашние кондитеры. Я очень люблю готовить, печь и люблю сладкое. Так всё и сложилось. Я пекла каждый месяц на мини-даты дочки и выкладывала фотографии тортиков в Instagram. Как это бывает у многих, сначала выпечку у меня заказали друзья, потом — друзья друзей. И завертелось, — рассказывает Галя Печенина.
Два года молодая мама пекла дома в таком режиме: если была возможность готовить больше, то она это делала, а если, например, ребенок болел, то вообще не занималась выпечкой. Через восемь месяцев Галя нашла помощницу для таких ситуаций — теперь это ее подруга.
Небольшие заработанные деньги Галя Печенина тратила на подарки к дням рождениям мужа, их годовщинам. Тогда она даже не думала, чтобы по-настоящему монетизировать свое хобби.
— А однажды супруг решил, что мы можем взять на себя такой риск и открыть собственное дело. К такому решению его в том числе подтолкнула личная история — на работе произошла ситуация, которую он не смог прожить для себя и разрешить. Он абсолютно не рисковый человек, но решился на бизнес и уточнил у меня, смогу ли я заниматься кухней, — вспоминает Галя.
На открытие потребовалось 4,3 миллиона рублей. В эту сумму семья Печениных заложила также расходы на покупку сырья для десертов и зарплату сотрудников, включая налоги, в течение трех месяцев. Но супруги понимали, что на этом траты не закончатся:
— Это был голый «БХ» («Бисквит Хаус», Галя любит называть его сокращенно. — Прим. ред.), чтобы была возможность просто печь и выставлять десерты на витрину. Ни денег, ни возможностей, ни планов иметь свой бизнес ни у кого не было, но моя мечта сбылась. Четыре миллиона для нас тогда были очень большими деньгами. Это стоимость квартиры, которая у нас куплена в ипотеку. К сегодняшнему дню мы суммарно вложили уже больше 10 миллионов. Например, поначалу сотрудники переодевались на полу, а сейчас у них есть раздевалка, стеллажи. Всё покупали с заработанных денег, после того, как закрыли кредиты.
В кредит семья взяла три миллиона рублей: 1,5 — они сами, 1,5 — родители Гали, а 1,3 — это были общие семейные накопления. Галя с Артемом и ее родители копили на автомобили. Сейчас вложения удалось вернуть — кредиты погашены, а автомобили куплены. На закрытие долгов потребовалось около 11 месяцев.
«Плакала, потому что скучала по дочке»
Когда Мии было два года, Галя сказала, что хочет отметить трехлетие малышки в своей кондитерской, но в реальность этой затеи никто не поверил. Но случилось так, что день рождения дочери они действительно отметили в Biscuit House.
— Такого успеха мы не ожидали. Я была настолько инфантильна и юна, что даже не думала о том, что у меня могут взять интервью, что в городе существуют ресторанные критики. Гости в день открытия стояли на морозе в очереди, чтобы нас поддержать. А ко мне подошел Стас Соколов из НГС, чтобы поговорить и сфотографировать. Меня словно ошпарило в тот момент: «Журналист? Откуда он здесь?» Если бы я обо всём этом думала, то было бы страшнее: может, я бы и не решилась на открытие. Страхи чаще всего основаны на прошлом опыте, а у меня его не было, — делится Галя Печенина.
Самым трудным периодом оказался первый месяц:
— Я все дни проводила с дочкой, а тут мне пришлось перестроить привычную жизнь. Я стала проводить в кондитерской весь день, Артем тогда ещё работал на прежней работе. Мы сами вечерами мыли пол, санузлы. Не закрыться в первый месяц не финансово, а морально было тяжело. Я ночью плакала дома, потому что скучала по дочке, а Артем говорил, что если я так буду переживать, то проще закрыть «БХ», потому что семья — приоритет. Я услышала его. Спустя месяц мы расширили штат, у меня появились стабильные выходные.
«Поначалу я рьяно злилась на этих людей»
Кондитерская постепенно становилась популярной, почти сразу же от посетителей стали поступать отзывы — как положительные, так и негативные. Редкие отрицательные моменты, признается Галя, ей запоминаются особенно ярко:
— За три года я доросла до того, чтобы разделять себя как личность и как профессионала, когда говорят что-то плохое. Только узкий круг близких людей могут дать совет мне как личности. Я очень горячий человек: поначалу я читала подобные отзывы и рьяно злилась на этих людей. А теперь рассудительно отношусь к негативной обратной связи и ищу в ней конструктив: «А когда это было? Что именно не понравилось? А как вы любите?» — объясняет владелица кондитерской.
Ее радует, что лояльные гости обычно пишут негативные отзывы в личные сообщения и не скрывают своего лица.
— Профессионализм — это способность любую обратную связь воспринимать как запрос. Не как способ уколоть, не как попытку оскорбить. Человек выражает это на том уровне, на каком может. Ты, как профессионал, должен понять, что именно нужно. И потом уже думаешь, можешь ли ты закрыть этот запрос или это не в твоей философии, — рассуждает Галя и приводит пример.
Однажды после отзыва гостя они поняли очевидное — кружки не нужно брать руками сверху, потому что в этом случае пальцы соприкасаются с поверхностью, которую клиент трогает губами.
Сейчас в кондитерской работают около 30 человек. Летом сотрудников чуть больше:
— В этом году у нас впервые летом работала пара студентов. В первую очередь мы настроены на долгосрочные отношения, потому что ребята проникаются гостями, а гости — нашими сотрудниками. Но мы попробовали иначе — и в этом тоже есть плюс. У студентов есть блеск в глазах, они быстрее учатся, зато у ребят с опытом свои плюсы — они зрелые и ответственные. Но студенты, как планировалось, не ушли осенью: они находят выходные, чтобы иногда выходить на смены.
«Теперь можно две книги прочитать и стать асом»
Галя Печенина считает, что не каждый может быть кондитером. Как и в любой сфере, здесь встречаются люди, которые вдохновились чем-то, выдали результат, а потом моментально потухли. Тут же нужна трудолюбивость, выносливость. Галя объясняет, что кондитер — это человек-производственник, человек дела, которому важен результат, сам торт. А еще есть оформители — это уже больше про творчество.
— Мне, например, на самом деле интереснее общаться с гостями. Мне нравится создавать рецепт, отрабатывать, вводить и пробовать — здесь заканчивается кухня и начинается гость. Мне интересна коммуникация, эстетика, душевность. То есть на 30% я — человек производства и на 70% — сервиса, — говорит владелица кондитерской.
Галя рассказывает, что сейчас есть много возможностей для самообразования. Например, она изучала ролики на YouTube, готовила по рецептам из Instagram:
— Тогда еще не было кондитерских книг, а теперь можно прочитать две и стать асом. База — это книга Али Бузари «Химия ингредиентов» и любая тортиковая книга от какого-нибудь блогера.
На создание десертов Галю вдохновляют поездки и блюда, которые она пробует у коллег, причем не обязательно сладкие. Например, недавно она попробовала салат с грибами и адыгейским сыром, а потом сделала французский десерт макарон с таким сочетанием.
— Но есть много десертов, которые мы отработали, а гости их так и не увидели. Потому что оказалось слишком сладко или, наоборот, недостаточно. Есть десерты, которые просто зависли. Например, я начала отрабатывать «Фермерский медовик», когда была беременной, потом родилась Белла. Я хочу его сама руками отработать, но время на это появляется только сейчас, когда Белле уже
А однажды Артем в шутку предложил создать сладкую альтернативу «Октоберфесту» — кондитерский фестиваль. И теперь раз в несколько месяцев в кондитерской делают десерты на определенную тему, которые можно купить только в эти дни и которых больше не будет. Например, проводят манговый или итальянский фестиваль.
Как удается совмещать бизнес и воспитание детей
Про детей Галя говорит, что Мия выросла в кондитерской, а Белла — родилась. И сейчас старшая дочь иногда копирует поведение родителей:
— Например, летом она зашла в кондитерскую с посудой, которую собрала у гостей на летней веранде. Мы это никак не проговаривали, но я понимаю, что здесь она чувствует себя уверенно. Сначала Мия хотела стать кондитером, но буквально пару месяцев назад она решила, что будет врачом. Поэтому сейчас дочка просто почитатель десертов. И мне интересно смотреть, как меняются ее предпочтения: сначала это были карамель и «Павлова», потом морковная «картошка», а теперь авторский шоколад. Белла, по сути, здесь родилась, поэтому осваивает пространство: любит найти у сотрудников какие-то тетрадки, ручки, вытаскивает ключи из кассы, которые потом все ищут.
В ведении семейного бизнеса, признается Галя Печенина, есть свои сложности, но супруги научились распределять обязанности:
— Я нашла помощницу, которая меня прикрывала, когда я работала дома и, например, ребенок заболевал или нам нужно было срочно куда-то уехать. После ее появления уровень тревожности снизился. Для мамы это очень важно. Теперь меня прикрывает Артем: ответственность за «Бисквит Хаус» лежит на нем на 51%, то есть на процент больше, а на мне за детей — 51%, а на нем 49%. 1% имеет ключевое значение в том, что всё удается совмещать. Поэтому передо мной не стоит выбор, в первую очередь я — мама.
С таким подходом семья доросла до открытия второго «БХ». Галя и Артем давно начали искать помещение и даже нашли одно подходящее, но это произошло за неделю до вторых родов, поэтому с расширением бизнеса пришлось повременить:
— Мы очень переживали и корили себя: команда готова, гости ждут, мы обещали. Но продолжили поиски, которые затянулись на год. И мы нашли другое помещение. У нас появилась возможность его купить, потому что в одном из банков была специальная программа, по которой мы прошли. Мы поняли, что стоимость аренды будет равна стоимости кредита. Помещение в среднем окупает себя 8–12 лет — мне сложно планировать на такой долгосрочный период, но Артем взял стратегическое решение на себя, — говорит Галя Печенина.
В апреле Печенины купили помещение, а следующие полгода занимались документами — из-за изменений в законодательстве необходимо было узаконить все перепланировки.
— Очень сложно всё организовать и согласовать, соединить «хочу и надо» с архитектурным бюро и госорганизациями. Я надеюсь, что уже скоро у нас начнется стройка, ремонт. У этой ошибки есть большая цена за простой помещения — 2 миллиона рублей. Но мы называем это ценой тех знаний, которые мы получили. Они того однозначно стоят. И в момент, когда мы это делали, мы не ошиблись, мы просто не знали, — объясняет Галя.
В октябре пара получила необходимые документы. Новая кондитерская будет в тихом центре Новосибирска.
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