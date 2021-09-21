Сумасшедшая мамаша из Сибири: история Марипули — она родила троих детей, открыла 2 магазина и запускает свою линию одежды

Сейчас на страничку Марины Трубицыной в Instagram подписаны 975 тысяч человек. Она ведет свой блог с 2013 года.

«Женщины покупают дубленку за 150 тысяч , но носят бюстгальтер за 500 рублей »

Марина Трубицына работала в разных сферах и постоянно старалась придумать себе занятия, которые можно совмещать с материнством. Она была журналистом, копирайтером, продавала детскую одежду, наращивала волосы, арендуя место в салоне красоты, ходила на курсы по маникюру, вместе с мужем чистила апельсины для компании, занимающейся специями... Потом Марина устроилась в московскую компанию, где нужно было заниматься соцсетями.

— Я искала разных блогеров для сотрудничества. Когда мы сделали первый миллион в месяц, то полетели отмечать это событие в Сочи. Я тогда поняла, что мне интересно продавать качественные товары, чтобы это не было перекупкой с AliExpress. Потом я плотно занялась работой над своим блогом — для этого нужен большой ресурс. У меня появились крупные контракты с Procter and Gamble, «Тинькофф», S7, c ведущими компаниями в своих отраслях. Но я знала, что необходимо создавать подушку безопасности: если не будет блога, то что тогда? — рассказывает сибирячка о том, с чего всё началось.