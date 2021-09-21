Сумасшедшая мамаша из Сибири: история Марипули — она родила троих детей, открыла 2 магазина и запускает свою линию одежды

Блогер Марипуля из Новосибирска рассказала историю открытия двух магазинов
Марина Трубицына, или та самая Марипуля из Instagram, — не только успешный блогер, но и с
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«Женщины покупают дубленку за
150 тысяч, но носят бюстгальтер за 500 рублей»
Марина Трубицына работала в разных сферах и постоянно старалась придумать себе занятия, которые можно совмещать с материнством. Она была журналистом, копирайтером, продавала детскую одежду, наращивала волосы, арендуя место в салоне красоты, ходила на курсы по маникюру, вместе с мужем чистила апельсины для компании, занимающейся специями... Потом Марина устроилась в московскую компанию, где нужно было заниматься соцсетями.
— Я искала разных блогеров для сотрудничества. Когда мы сделали первый миллион в месяц, то полетели отмечать это событие в Сочи. Я тогда поняла, что мне интересно продавать качественные товары, чтобы это не было перекупкой с AliExpress. Потом я плотно занялась работой над своим блогом — для этого нужен большой ресурс. У меня появились крупные контракты с Procter and Gamble, «Тинькофф», S7, c ведущими компаниями в своих отраслях. Но я знала, что необходимо создавать подушку безопасности: если не будет блога, то что тогда? — рассказывает сибирячка о том, с чего всё началось.
И как раз тогда Марина встретила своего будущего компаньона по бизнесу — Юлию Бунину.
— Я хотела, чтобы бизнес был не только прибыльным, но и экологичным, полезным, чтобы в нем присутствовала эстетическая составляющая. Если белье подобрано неправильно, то возникают различные проблемы, вплоть до доброкачественных образований, нарушается осанка. Мало кто знает, что бюст должен держать грудь за счет пояса, а не бретелей: они сдавливают лимфатическую систему — начинает болеть шея, голова. Никто не учит наших девушек, как правильно подбирать белье, не объясняет важность этого вопроса — у наших мам не было этих знаний, и их тоже никто этому не учил, — рассказывает Марина.
Нижнее белье, по ее словам, зачастую рассматривается либо как средство для привлечения внимания в пикантных ситуациях, либо как вещь, которую никто, кроме тебя не увидит, и оно не стоит финансовых затрат и времени на грамотный подбор.
— Мы решили создать пространство, где представлены тщательно отобранные и проверенные бельевые бренды и проводятся мастер-классы по бра-фитингу (индивидуальный подбор белья. — Прим. ред.), встречи с косметологами, стилистами и так далее. В Новосибирске на тот момент такого не было. Я не очень понимаю, когда женщины покупают дубленку за
Решение работать в тандеме сибирячка объясняет тем, что в бизнесе очень важно найти себе хорошего компаньона, потому что в жизни всё, как в животном мире, — нужно охотиться стаей:
— Если ты горишь какой-то идеей, то найди двух таких же людей, и всё получится. В любом деле важна команда. Многие думают, что если у тебя нет денег, богатого мужа, то ты не можешь открыть свой бизнес. На самом деле нужны слабоумие и отвага. У нас были сбережения, и банк одобрил кредит на ремонт помещения, закуп товара. Я считаю, что деньги должны работать: как говорится, в гробу кармашков нет.
Муж поддерживает Марину в любом начинании, что бы она ни придумала:
— Денег он на это не дает, но всегда дает время и поддерживает. Если я лечу в командировку, то он с детьми сидит, если он летит в командировку, то я.
«Француженки
Перед тем, как родилась идея открыть салон, Марина со своей подругой Катей Дьяковой поехала в Париж. Они поездили по стране, познакомились с француженками.
— Я очень вдохновилась тем, что француженки
Когда салон открылся, то третьему ребенку Марины исполнился год.
— Я всегда живу легко, даже когда сложно. Когда ребенку был год, то я поняла, что не только детям нужно вырасти, но и маме. Если у детей будет потом какая-то своя жизнь, то моя жизнь идет сейчас. Дети у нас на время, а мы у себя — навсегда. Если я сейчас не вырасту, то не вырасту никогда. Это золотое время терять нельзя. И у меня появилась няня. Говорят, что мамы до трех лет особенно нужны детям — да, но дело не в количестве, а в качестве, — рассуждает Марина.
При этом дети не испытывают дефицит внимания со стороны своей мамы:
— Мы не создаем для них отдельный мир, мы учим жить в нашем. Наш мир такой, что я их таскаю за собой на работу, показываю, что с потолка ничего не падает. И важно, что дети сами видят этот путь, особенно старшая дочь. Она видела, как мы жили в маленькой однокомнатной квартирке в панельном доме, и как мы сейчас доросли до своего дома в хорошем коттеджном поселке.
Марина Трубицына считает, что человек всегда найдет время на то, что любит, поэтому непреодолимых преград не бывает. Именно поэтому ей удается совмещать семью и свое дело.
Сколько денег надо на открытие своего бизнеса?
В среднем на открытие такого салона нужно около
— Мы хотели сделать удобную и просторную примерочную, потому что мне самой всегда было некомфортно, когда ты стоишь голый в трусах, а к тебе заглядывает консультант и задает вопросы в этот момент. Именно поэтому клиенты ценят наш сервис. У меня белье покупают многие знаменитости. Они говорят, что бывает некомфортно заходить в магазины нижнего белья из-за косых оценочных взглядов. Они знают, что лучше заказать у меня: скорее всего, всё подойдет, потому что я уже знаю их размеры, а если не подойдет, то мы сделаем обмен или возврат.
Чтобы поддерживать сервис на высоком уровне, Марина иногда перевоплощается в тайного покупателя: заказывает онлайн на другой адрес, тайно переписывается с консультантом. Она отслеживает все нюансы: не помят ли шопер, красиво ли упаковано белье, добавлен ли аромат.
Иногда возникают и проблемы с персоналом:
— Мы сделали максимум, чтобы сохранить работоспособность компании и наш персонал в период полного локдауна в 2020 году. Однако возникло недопонимание в команде ввиду новых требований, поэтому три консультанта уволились в один день. Это был непростой период для компании. У нас остался только один преданный компании сотрудник. Очень быстро мы нашли двух девушек, которые оказались более профессиональными, позитивными и готовыми воплощать главную идею нашего бизнеса — приносить пользу и любить клиента. Одна из девушек пришла на должность консультанта, а сейчас она — руководитель магазина. Персоналу обязательно нужно давать расти профессионально, иначе происходит выгорание. Я поняла, что когда происходит какая-то стрессовая, шоковая ситуация в бизнесе, это к лучшему: ты добьешься чего-то большего.
В пандемию владельцы компании были готовы к тому, что им придется очень непросто: многие бизнесы закрывались. Но в результате правильной тактики, по словам Марины Трубицыной, их компания выстояла и показала рост всех финансовых показателей: продажи увеличились, клиентская база — тоже.
— Люди приходили к нам, потому что торговые центры были закрыты, а они соскучились по примерочным, по походам в магазины. Мы отлично работали в этот период! — делится совладелица магазина.
Есть несколько основных принципов, которых компания придерживается с самого начала:
— Мы представляем изделия по ценам производителей и внимательно следим за этим. У нас с первого дня внедрена программа лояльности, которая позволяет клиенту приобретать изделия с приятной скидкой — такие не дают сами производители. Несколько раз в год мы проводим акционные дни, когда можно приобрести изделия с существенным бонусом. У нас нет сезонных распродаж, как в большинстве фэшн-компаний, и это осознанное решение. Мы считаем, что максимальные скидки — это зло, которое не идет на пользу ни клиенту, ни компании, — рассказывает Марина Трубицына.
Во многих магазинах белье обмену и возврату не подлежит. Это закреплено на законодательном уровне, но, на взгляд Марипули, в корне неверно:
— Белье — это серьезная инвестиция. В свое здоровье, комфорт, красоту. И если ты не угадал с предметом «инвестиции», то ты должен иметь возможность, как с любым товаром, в случае соблюдения ряда условий, заменить или вернуть его. И мы это делаем — это тоже наш плюс.
«Дома надо прекрасными ходить»
Марина говорит, что в ее блоге собралась очень теплая аудитория. Своих девчонок она всегда узнает на улице, даже если они стесняются подойти:
— Мои девочки самые красивые. Правда, где бы я их ни встречала, все красивые, ухоженные, хорошие. Конечно, бывает негативная обратная связь, например, она связана с разницей часовых поясов. У нас салон закрывается, а в Москве люди активно начинают писать. Сейчас мы этот вопрос решили — салон в Севастополе работает в европейском часовом поясе и наша команда обслуживает заказы 14 часов в сутки.
Еще была такая ситуация: когда-то магазин работал с производителем домашней одежды из Турции — известный бренд, большое производство, качественные изделия. Но одна девушка высказала претензию: «У вас заявлено французское белье, а вы тут приторговываете».
— Меня огорчило такое надменное отношение к туркам и незнание, что хлопок производит Турция и страны третьего мира. Франция и Италия не производят хлопок, а закупают его, — объясняет Марина.
Свое белье создательницы компании шить не планируют, потому что себестоимость будет такая же, как у французского товара, а такого качества в Новосибирске будет добиться практически невозможно: фактически нет компетенций на рынке, необходимого оборудования и сырья. Но зато они создали собственную линию домашней одежды, которую планируют расширять и активно продвигать.
Сама Марина очень любит бренд Le Journal: для нее это самое удобное и правильное белье. Оно создано в союзе с врачами онкологами-маммологами для профилактики проблем женского здоровья.
— У нас в компании не закрыт сегмент белья для невест. Я об этом сказала французам на выставке, а они сделали круглые глаза и спросили: «А у вас что, еще женятся?» Но в целом если мы находим белье и привозим, то домашнюю одежду найти невероятно сложно. А дома надо прекрасными ходить, там же своя энергетика. Влад Лисовец меня очень вдохновляет, он говорил, что если ты хочешь заработать денег, то надо шить то, что продается, чего много. Например, как сейчас костюмы из футера. Его много, легко достать. Если ты хочешь сшить что-то более сложное, то ткани найти действительно сложно. Ты на этом можешь и не заработать, — объясняет Марина Трубицына.
Дети, изменения внешности и пластическая операция
В том числе и для активного продвижения белья своей компании Марина Трубицына сделала себе пластическую операцию по увеличению груди.
— Основной причиной сделать грудь было то, что в основном покупают белье, которое показываю я: с презентации на моделях продажи ниже. Мне, кстати, очень нужны модели plus size. Они сейчас все пишут про бодипозитив: «Да, мы не стесняемся! Так классно быть полненькими», но мало кто соглашается прийти на съемку. И вообще мало кто соглашается сниматься в белье, — делится Марина.
Когда Марина кормила детей, то у нее была большая грудь — размер С:
— Я всю свою грудь отдала детям: каждого кормила до 2,5 лет. Это 7,5 лет непрерывного грудного вскармливания и беременности. Можно представить, что там осталось. Когда всё исчезло, я поняла, что не могу показывать свое белье на себе. У меня начали проваливаться съемки, и когда я сделала грудь, то улучшилось качество жизни, ощущения. Мне вернули то, что у меня было. То есть я не делала того, чего у меня не было. Я смогла опять показывать свое белье — это офигенно смотрится.
Теперь Марина готова к любым съемкам.
— Когда я приезжаю на выставки, там жалуются, как сложно найти моделей для презентации бельевых коллекций, на которых всё отсматривается. Очень часто поставщики на выставках просят раздеться меня: я примеряю на себя, и все говорят, что круто. От модели на выставках зависит очень многое. Конечно, жизнь до и после сисек меняется.
Открытие магазина в Крыму
Спустя два года Марина с Юлией открыли еще один салон — в Севастополе. Открытие было в мае, Марина переживала, что будет мало посетителей, но результаты превзошли все ожидания.
— Даже не хватает себя, чтобы всех обнять. Бывает, что ты отлучаешься в туалет на 5 минут, а в это время пришел человек, с которым мы разминулись. Я очень переживаю из-за этого. Клиентские дни у нас всегда проходят классно: теплое общение, бесконечные примерки, шампанское, сладости — мы делаем всё, чтобы наши клиенты чувствовали себя как дома, в кругу близких людей, а не в пафосном месте с европейскими брендами. Так было и на открытии в Севастополе. Кстати, и мужики у моих девчонок очень классные: ждут их терпеливо и с комфортом, мы об этом позаботились в своих салонах, — объясняет Марина.
Салон в Севастополе открыт на улице Большой Морской, которую Марина очень любит:
— Она досталась от Украины в отвратительном состоянии. Это центральная улица, но очень раздолбанная — такая, что я не могла по ней пройти с коляской. Но потом Сергей Семенович Собянин привез туда своих рабочих, плиточку и сделал курортный красивый променад. Нам многие говорили: «Вы что открываетесь на этой улице?! Там всё закрывается, это провальное место». Также нам говорили и про место в Новосибирске. Конечно, на Большой Морской у нас по соседству магазины «Фифочка», бутик «Ольга» — и это в XXI веке. Сейчас сервис в Крыму начал меняться, хотя раньше местных всё устраивало.
По словам Марины Трубицыной, салон в Севастополе совсем другой по эмоциям, чем новосибирский. В дальнейшем Марина с Юлией думают открыть магазин в Санкт-Петербурге, скорее всего, он тоже будет другим, соответствующим духу Питера.
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