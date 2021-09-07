«Никто в наш успех не верил». Две красотки в декрете открыли детский лофт и зарабатывают от 250 тысяч в месяц

Сибирячки в декрете открыли детский лофт, который стал сетевым
Две сибирячки — Ксения Пискунова и Анастасия Проценко — дружат более 30 лет, с яселек. Однажды они придумали открыть детский лофт для празднования дней рождений, но отложили эту идею на несколько лет. Когда у Ксении было двое детей, а у Анастасии — один, они поняли, что пора это сделать. И с маленькими детьми на руках начали выстраивать свой бизнес: ездили на стройку вместе с малышами, которые подбирали там гвозди и шурупы, спали и изучали постепенно появляющиеся игрушки. Параллельно с первым пространством девушки открыли еще один лофт, а первый через некоторое время закрыли. Подруги научились на своих ошибках и теперь учат этому других: они продают франшизы лофта «Облака» и зарабатывают. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, с какими сложностями столкнулись предпринимательницы и как они удерживают клиентов.
«Детям нравилось, что у мамы на работе куча игрушек»
За многолетнюю дружбу у Ксении Пискуновой и Анастасии Проценко был период, когда они вместе работали в медицинском центре на административных должностях, совмещая это с обучением в вузе. Потом Анастасия работала менеджером по персоналу, а Ксения — в сфере туризма. А общий бизнес они открыли, когда стали мамами в декрете, хотя идея появилась раньше.
— Идея создания бизнеса появилась, когда старшему ребенку Ксюши Платону отмечали 2 года. Тогда было мало детских клубов для празднования дней рождений, а у меня не было детей. Если бы мы открылись в тот момент, я бы не понимала, зачем нужно то или иное. Поэтому так сложилось, что мы открыли лофт позже. А сначала просто обсуждали, что нужно это сделать, — вспоминает Анастасия.
Ксения добавляет, что тогда не было удобного места для того, чтобы отметить день рождения ребенка. В детских клубах не хватало необходимого: люлечки, шезлонга, места для кормления, детской посуды и так далее.
Когда сыну Анастасии Елисею было 10 месяцев, а второму ребенку Ксении — Прохору — 1 год и три месяца, девушки решили, что момент настал. Созвонились и обговорили план действий. Это случилось в 2015 году, то есть от первоначальной идеи до реализации прошло три года. Зато потом на визуализацию и ремонт хватило 3,5 недели.
— Мы созвонились и договорились, что будет стиль лофт, хотя в Новосибирске в детской сфере такого не было. Мы захотели попробовать и этим же вечером нашли первое помещение и на следующий же день подписали договор аренды. Первый лофт у нас находился в правильном месте — на Фабричной, где были настоящие кирпичные стены, промзона. Мы практически жили в том помещении, пока шел ремонт. Дети спали и ели в условиях стройки. У Ксении сын уже ходил — то гвоздь, то шуруп какой-то находил, только и успевали за ним следить, — рассказывает Анастасия Проценко.
Ксения говорит, что когда дети маленькие, строить какой-то бизнес легче, потому что когда они вырастают, то начинаются школа и дополнительные занятия, с которыми логистика сложнее, а грудничок — везде с мамой.
— Детям нравилось, что у мамы на работе куча игрушек. Мы были так окрылены этой идеей, что они это чувствовали. И до сих пор наши дети любят ездить на работу к нам. Мы многое делали ночами, когда они уже спали. Например, заходили к разным людям в Instagram и собственноручно всех лайкали, без всяких накруток. До сих пор у нас настоящая аудитория. Тексты писали, созванивались. У нас до сих пор созвоны с франчайзи по ночам. А в шесть утра уже встаем с детьми, — говорит Анастасия.
Девушки гордятся тем, что продумывали всё для детей от нуля плюс: люлечки, шезлонги, место для кормления, игрушки.
— Детей в 5 лет легко развлечь, а вот для малышей трудно было найти что-то подходящее. Часто мамы не знают, как организовать их досуг, — объясняет Анастасия.
«Больше половины людей закрыли бы лофт»
В первом помещении было два этажа, дела шли хорошо только первое время, к тому же стали появляться конкуренты, добавляет Анастасия Проценко:
— Тогда многие мамы, побывав у нас в гостях, подумали, что у них тоже должен быть свой детский лофт. Наша эсэмэмщица придумала слоган: «Пространство для вашего события», и в то время многие начали его брать себе, причем даже взрослые пространства. Когда стали появляться конкуренты на рынке, у нас стало меньше клиентов. Причина в том, что в лофте было два этажа и не все готовы были к пространству в таком стиле. Обсуждали, что мы просто притащили паллеты с рынка и они не уместны в детском клубе.
Ксения говорит, что тогда они допустили много ошибок, но учились на них. В первый лофт девушки вложили свои средства — 1 миллион рублей — они отбились, но всё же какую-то часть денег подруги потеряли, когда он закрылся. Второе помещение девушки начали искать параллельно, когда планировали расширяться.
— Для второго помещения мы уже брали кредиты. На него ушло примерно 1,2 миллиона. Но это цены 2016 года. Понятно, что сейчас открытие лофта стоит гораздо больше, — замечает Анастасия.
В течение первого года они открыли второй лофт параллельно — в мае, а в июне сделали масштабное открытие на площадке микрорайона «Европейский берег». К тому времени клиентская база у «Облаков» уже была. А первый лофт закрылся после года работы — в 2017 году.
— Я уверена, что больше половины людей закрыли бы лофт и больше к этой теме не возвращались. У нас была уверенность в себе, несмотря на то, что мы наделали кучу ошибок, — считает Ксения.
«Мы не продаем франшизу всем подряд»
Анастасия объясняет, что их лофт стали много копировать, поэтому они запатентовали название «Kids LoftOblaka»:
— А потом, в 2018 году, ребята из Москвы позвонили нам и спросили, продаем ли мы франшизу. Мы были шокированы, не верили, что это всё правда. Конечно, опыта у нас не было, и первую франшизу мы продали с огромной скидкой. Мы договорились, что будем отрабатывать на них все условия работы. Потом присоединился Екатеринбург, несмотря на то, что у нас всё было еще не отточено. А после мы потратили большую сумму и упаковали франшизу. Наша основная идея — мы не продаем франшизу всем подряд, потому что работаем сами с людьми — проводим собеседование по видео, сидим в чатах, созваниваемся. Мы хотим, чтобы наши партнеры процветали, поэтому не передаем это менеджерам, брокерам. И поэтому не продаем по четыре франшизы в месяц.
Когда у них хотят купить франшизу в качестве инвестиций, то девушки не продают: по их мнению, для этого больше подходит салон красоты, а в их деле нужно быть всегда включенным в процесс.
Ксения говорит, что они хотят выстроить сеть с хорошей репутацией, поэтому находятся на связи 24 часа. Девушки даже выходят на работу в лофт в качестве администраторов, когда их администратор не может или ему нужен отпуск.
Франшиза сейчас стоит от 250 тысяч, роялти в месяц — 6 тысяч рублей. Срок окупаемости — от 9 месяцев с чистой прибылью от 250 тысяч в месяц.
Девушки порой даже очень сильно вникают в проблемы партнеров: 31 декабря в одной из франшиз возникла непредвиденная ситуация — у кого-то на празднике случилась аллергическая реакция. Ксения и Анастасия объясняли, что делать, помогали.
— Никто в наш успех не верил — ни мужья, ни другие окружающие. Иногда даже мы сами не верили. А когда у нас стали покупать франшизы, мы почувствовали признание. Люди чувствуют, что всё сделано с душой. Иногда к нам приходят и спрашивают: «Вы недавно открылись? Пять лет назад?! Тогда почему у вас такие белые стены?» А всё потому, что мы с Ксенией взяли валики и недавно сами покрасили стены, — делится Анастасия.
Многие элементы программы праздника девушки отрабатывали на своих детях, например, бумажное шоу, кейтеринг и так далее.
— Мы придумали утренники от нуля и выше, candy-бар. И у нас начали все спрашивать об этом. Мы тщательно выбираем подарки сами: не чупа-чупс и пряник, а игрушку, книгу, специальные альбомы, то есть качественно делаем. Мы завели в лофте кролика, купили минипига к году Свиньи. Потом все начали за нами повторять. Мы создали «Облачный пикник», который очень любят гости и приходят на него в белом. Правда, в этом году не получилось сделать из-за коронавируса, — отмечает Анастасия.
Лофт в Новосибирске не работает с пакетными предложениями — всё индивидуально. Сейчас минимальная цена за аренду лофта с фотографом и анимацией — 6 тысяч, но бюджет может увеличиваться до бесконечности, замечают создательницы лофта. Если просто аренда помещения по акции, то это 3 тысячи, но бывают праздники с бюджетом в 300 тысяч рублей.
Как совмещать бизнес и дружбу
Трудности в бизнесе были, говорят создательницы лофта, — это и традиционный спад спроса в летний период, и пандемия. Но гости к ним возвращаются из-за чистоты и сервиса, уверены подруги. Есть клиенты, которые сохранились с 2016 года: у кого-то уже второй ребенок, а кто-то просит Анастасию и Ксению открыть новое пространство для тех, кто старше. Возможно, они так и сделают.
Девушки говорят, что в их случае можно совмещать бизнес и дружбу.
— Если бы мы дружили лет 5–10, это было бы другое, а мы дружим всю жизнь. Тут уже нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Мы как родственники, сестры, — говорит Ксения.
Анастасия дополняет, что они могут поспорить, но умеют разграничивать рабочее и личное:
— Ксения — крестная моего сына. Мы уже перед богом поклялись! Мы разные: как плюс и минус. Это помогает. Если бы мы были одинаковыми по характеру, темпераменту, было бы сложнее. Кто может, тот и решает задачу. У нас нет разграничения обязанностей до сих пор.
Ксения считает, что любой бизнес на одних финансах не построить, должно быть что-то еще. Девушки доверяют друг другу в финансовых вопросах.
Какие-то накладки, которые случаются в event-сфере, были, по словам девушек, в начале: например, один раз подвели партнеры с анимацией, один раз девушки заказали фотографа не на тот день. Но теперь у них проверенные партнеры, с которыми не бывает трудностей.
— Но всё равно это сложная сфера — из-за мам. Часто они с грудничками, гормональные. Ко всем нужен индивидуальный подход. Нам ночами пишут и ждут ответа. А мы, наверное, даем каждой маме почувствовать, что она действительно единственная, — замечает Анастасия.
Ксения дополняет, что это большая ответственность — организовывать детские праздники, первые дни рождения. Но подруги всё равно хотят и дальше это делать. И мечтают когда-нибудь открыть ресторан, в который было бы удобно ходить с детьми.
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СЮЖЕТ
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