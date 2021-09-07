«Никто в наш успех не верил». Две красотки в декрете открыли детский лофт и зарабатывают от 250 тысяч в месяц

«Детям нравилось, что у мамы на работе куча игрушек»

За многолетнюю дружбу у Ксении Пискуновой и Анастасии Проценко был период, когда они вместе работали в медицинском центре на административных должностях, совмещая это с обучением в вузе. Потом Анастасия работала менеджером по персоналу, а Ксения — в сфере туризма. А общий бизнес они открыли, когда стали мамами в декрете, хотя идея появилась раньше.



— Идея создания бизнеса появилась, когда старшему ребенку Ксюши Платону отмечали 2 года. Тогда было мало детских клубов для празднования дней рождений, а у меня не было детей. Если бы мы открылись в тот момент, я бы не понимала, зачем нужно то или иное. Поэтому так сложилось, что мы открыли лофт позже. А сначала просто обсуждали, что нужно это сделать, — вспоминает Анастасия.



Ксения добавляет, что тогда не было удобного места для того, чтобы отметить день рождения ребенка. В детских клубах не хватало необходимого: люлечки, шезлонга, места для кормления, детской посуды и так далее.