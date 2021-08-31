«В этом аномалия проекта»: как маленький цветочный магазин прогремел на весь Новосибирск — история, затраты и прибыль

Работы было много, и Наталья научилась совмещать ее с декретом.



— Всё успеть невозможно: это нужно признать и расставить приоритеты. Как только ты это сделаешь, то не будет проблем с тем, что ты чего-то не успеваешь. У меня однозначно есть дни, в которые для меня важнее сын и муж, и дни, в которые важнее работа. Конечно, мы часто играем, гуляем, бегаем, но я не его путеводная звезда. Пусть ею будет что-то, что он вырастит у себя внутри и станет личностью. Чтобы Лука был успешнее, чем отец и чем я. Поэтому у меня нет проблем с тем, что у Луки есть сад и няня. Есть дни, когда он с ней, а есть — когда со мной. И это не меняется, даже если у меня нет работы. Я люблю свободу, — рассказывает Наталья о том, как расставляет приоритеты в своей жизни.



При этом сибирячка признается, что был период, когда она уходила на работу и винила себя за то, что не проводит время с ребенком. Ее очень поддерживала мама и говорила: «Ты любишь своего ребенка, и он тебя тоже. Размер этой любви не изменился от того, что ты ушла на работу».