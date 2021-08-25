Королева бровей: как сотрудница вуза построила многомиллионный бизнес на красоте (сама она не красилась до 29 лет)

Позавчера была другая история, говорит создательница бренда: карандаши-каялы застряли на таможне на месяц только потому, что переподписываются условия таможенного декларирования.



При этом что бы ни случилась Наталья остается человеком, выступающим за искренний сервис.



Сама бизнесвумен замечает, что она не из обеспеченной семьи, поэтому в салонах никогда не была и не знала, как там все устроено. Но поскольку она психолог, то знала, как нужно относиться к клиентам:



— Для меня важно было, чтобы женщины радовались, когда видели себя в зеркале, чтобы я давала им не услугу, а эмоцию. Мы никогда не скажем клиенту, что он сам виноват, не оставим его отзыв без внимания. Даже когда клиент купил продукт не у нас, а у продавца, мы тоже можем помочь и решить проблему.



Среди продуктов, которые вышли недавно и которыми Наталья гордится, она выделяет два. Первый — это пудра, которая делает кожу шелковистой, без талька. По словам Натальи, таких продуктов на рынке мало, да ещё и по привлекательной цене. Второй — гель для умывания, гель для душа и крем для тела с пребиотиками для восстановления микробиома кожи, который создан с российскими технологами.

— Скоро у нас будут блески для губ по привлекательной цене. Я вообще стараюсь минимальную цену ставить. Нашу тушь сравнивают с «Шанель», а стоит она 390 рублей. Я альтруист, но, безусловно, бизнес у меня прибыльный, — говорит Наталья.

А трудность в бизнесе для владелицы косметического бренда заключается в том, что она не умеет отдыхать:



— Я каждый день в оперативном управлении: каждый день хожу на работу. Я хочу чуть-чуть больше времени уделять детям, но понимаю, что чуть-чуть я это время уже упустила. Папа ближе к дочери, старшему сыну 19 лет, он самостоятельный, живет отдельно. Я немного ревную. А мне хочется всех обнять, но они уже взрослые. Упустила момент. Недообнималась я.



Ещё Наталья относит к трудностям попытки учеников уйти от нее и создать свой бизнес:



— Я никакой информации не таю, всем делюсь. Я к бизнесу отношусь с легкостью и многие думают, что это просто. Они уходят и пытаются создать свое. Трудно расставаться с людьми. Когда первый сотрудник от меня ушел, то я рыдала. А сейчас я понимаю, что каждый когда-нибудь уйдет — это вопрос времени.

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