Королева бровей: как сотрудница вуза построила многомиллионный бизнес на красоте (сама она не красилась до 29 лет)

Жительница Новосибирска в декрете придумала успешный бизнес на красоте
Сегодня Наталья Шик — владелица трех популярных салонов красоты и собственной линии косметики под брендом SHIK. А когда-то она жила в Новокузнецке, работала в вузе, получала зарплату в 15 тысяч рублей за месяц и сама даже не красилась. Как сибирячке удалось построить многомиллионный бизнес в декрете, с какими трудностями она столкнулась, где нашла деньги на развитие своей компании и как ей сейчас помогает семья — рассказывает журналист НГС Мария Тищенко.
Днем работала в институте, вечером красила людей
В офисе, где мы встретились с Натальей Шик для интервью, оказалось людно — еще год назад здесь работало всего 7 человек, а сейчас в штате компании около 100 сотрудников. Бизнес растет стремительно: сейчас продукцию под брендом SHIK продают в сети магазинов «Золотое яблоко» по всей России, а также в Европе и Америке. Одни из самых популярных товаров — это спонжи и тушь: их продают по 30 тысяч штук в месяц. Но SHIK — это не только косметический бренд. Сейчас в Новосибирске работает три салона красоты, где можно сделать макияж, педикюр, стрижку, массаж, посетить косметолога... А началось всё с того, что преподаватель педагогики и психологии из Новокузнецка Наталья Шик начала заниматься визажем, особое внимание уделяя бровям.
Наталья Шик отучилась в художественной школе, обучалась в колледже, а потом в педагогическом вузе на детского психолога — она участвовала в разных конкурсах, хорошо училась и сдавала экзамены экстерном. На четвертом курсе родила первого ребенка от первого мужа и не стала уходить в академический отпуск, а обучалась самостоятельно, сдавала экзамены — один раз даже пришла с ребенком и положила его на парту. Ответственную и упорную девушку заметила декан и пригласила вести семинары.
— В жизни я всегда на всё соглашалась, даже если не знала, не умела и не понимала, как это делается. Если есть ночь впереди, то я соглашаюсь. Главное, чтобы не сразу. Первая невеста хотела сделать у меня, как у визажиста, смоки (техника макияжа глаз, при которой создается плавный переход более светлых оттенков теней в более темные — прим.ред.). Я не умела этого делать, но была ночь впереди и я научилась.
Эти качества пригодились Наталье и в дальнейшем. Она вспоминает, что даже не мечтала о визаже, не думала о нем и не красилась до 29 лет — не знала, как это делается и для чего:
— Раньше о макияже было мало информации, сейчас ее много, но до сих пор женщины не умеют краситься. Я попала в эту сферу случайно. Я начала сотрудничать с компанией Mary Kay, где меня научили проводить мастер-классы. Из всего этого процесса мне было интересно не продавать, не ухаживать за лицом, хотя я оттуда многое взяла и сегодня пропагандирую, а красить.
Наталья многого добилась в этой компании, но потом поняла, что хочет делать макияж людям. От этого процесса сибирячка получала удовольствие и знала, что каждое ее действие полезно для женщины и приносит ей деньги. При этом молодая мама продолжала работать в педагогическом вузе Новокузнецка и получала 15 тысяч рублей в месяц. За один урок по макияжу в субботу для группы она начала получать тоже 15 тысяч.
— Я поняла, что здесь можно не только получать удовольствие от процесса работы, но ещё и зарабатывать. Но я долго продолжала сидеть на двух стульях — днем работала в институте начальником отдела мониторинга качества образования, занималась аккредитацией и лицензированием вуза, а вечером красила людей. Вроде бы тебе и неловко, потому что в те времена это точно была непрестижная профессия. Утром приходишь красивая в вуз, а вечером деньги зарабатываешь, — делится Наталья Шик.
«30% заработанных денег оставляла себе, а 70% копила»
Как-то Наталья через «аську» познакомилась с одним фотографом. Он присылал ссылки на свои работы, которые можно было обсудить на форуме.
— Это сейчас есть гель для бровей, ламинирование, да и вообще культ бровей, а раньше к ним относились проще. Как сняла модель кофту, как брови легли, как зацепились за кофту, так и оставались. Я постоянно советовала фотографу расчесать брови модели. Для меня всегда были важны брови: мне казалось, что если они красивые, то можно больше ничего не делать. И в какой-то момент фотограф мне сказал: «Приедь и расчеши». Я так и сделала, — вспоминает мастер.
Наталья приехала на одну съёмку, сделала макияж, расчесала брови — всё получилось красиво, и фотограф позвал её на следующую съемку. Это было в 2009 году. Фотограф был высокооплачиваемым: со слов Натальи, по сегодняшним деньгам за экспресс-съёмку с макияжем и одну фотографию он брал 2 тысячи рублей: одну оставлял себе, а вторую отдавал Наталье.
— Для меня тогда это было непонятное партнерство: вроде бы я ничего не делаю, люди идут на его имя, а я целую тысячу получаю. Я так ему за это была благодарна, что всегда соглашалась. Так я влилась в эту профессию. Правда, тогда я плохо красила, а фотограф мои огрехи исправлял в Photoshop. Но у меня было интересное видение: я могла построить интересную композицию, от мандаринов сетку на лицо надеть, камни какие-то наклеить на лицо, какие-то ветки в волосы засунуть — тогда это было удивительно. Телефонов, которые фотографируют, не было, а аватарки тогда уже всем нужны были для «ВКонтакте», например. Поэтому их делали у фотографа, мы были в тренде. Каждый вечер я так зарабатывала.
Ей тогда было 30 лет. Но уже тогда, по словам Натальи, она 30% заработанных денег оставляла себе, а 70% копила, вкладывала снова в бизнес — покупала, например, тени и другую косметику.
— Это говорит о том, что никогда не поздно начинать. Представляете, в 29 лет я просто начала краситься, а в 30 стала достаточно известным визажистом. Сегодня в нашей beauty-индустрии это представить и повторить сложно. Сложно даже поверить в себя в 30 лет на таком конкурирующем рынке, а тогда не только конкуренции не было, но и клиентов тоже: женщины не понимали, зачем им нужен макияж. Сейчас женщина ходит к визажисту раз в месяц как минимум, а раньше ходила три раза в жизни — на выпускной в школе, на свадьбу в качестве невесты и когда провожали на пенсию. Визажист мог встретиться с одним клиентом только два раза в жизни и другого формата не было, — вспоминает Наталья.
Наталья начала заниматься бровями ещё и потому, что хотела, чтобы клиент, который в нее однажды поверил, возвращался каждый месяц:
— Я тогда придумала историю о том, что брови нужно делать каждые три недели. Это было инновационно, а сегодня это норма. Я не знала, как выстраивать ценообразование, но знала, что макияж у меня стоит 1500 рублей и я трачу на него час. На брови я трачу 30 минут, значит, их оформление будет стоит 750 рублей. Но я делала их и за 15–20 минут, поэтому решила, что «мои брови» будут стоить 500 рублей, хотя на рынке они тогда стоили 90. Бровями занимались только косметологи и nail-мастера. Многие крутили у виска, когда слышали мою цену, но я была уверена, что всё получится. Когда ты себе ставишь высокую планку, то просто подтягиваешься под нее. Поэтому я считаю, что иногда сотрудникам правильно поставить высокую зарплату, а они будут соответствовать.
«Я звезда, а она меня учит красить!»
Из вуза Наталья ушла в 2011 году — в салон на процент. Тогда у нее уже сформировалась серьёзная клиентская база и к ней приезжали даже из других городов. Потом она перешла в другой салон на 80% прибыли: оставлять салону только 20% невыгодно, но у визажиста была клиентская база, ее имя было уже известным, поэтому оно привлекало к салону внимание другой целевой аудитории. Сейчас даже 50%, которые отдаются мастеру, по словам Натальи, для салона уже убыточны.
— В те времена у меня уже была достаточно серьёзная известность, пришёл журналист из крупного издания с предложением поместить мою фотографию на обложку, но я попросила этого не делать, потому что уже захлебывалась в работе. Но тогда я не понимала всё ещё, что нужно создавать команду. Просто примера не было. Я начала преподавать, и моя первая ученица спросила меня, почему я не открываю салон, не нанимаю людей. Иногда нужно просто остановиться и задуматься. Я задумалась, и у меня появились первые мастера, всё пошло хорошо. Я сидела в кресле и думала: «Что может в жизни произойти такого, чтобы я всего этого лишилась, столько денег каждый день». И я забеременела. Беременность — это не трагедия, просто мне пришлось переехать в Новосибирск, где меня вообще никто не знает, — говорит Наталья Шик.
Во время беременности носить тяжелый чемодан визажиста было сложно, поэтому Наталья не могла заниматься поиском новых клиентов в чужом городе.
— У меня был салон, школа, я хорошо зарабатывала, меня все журналы хотят, желающих записаться ко мне я в очередь выстраиваю. Представляете, какая у меня корона была?! И тут обучение закрывается, клиенты ко мне попасть не могут. Я приехала сюда и просто сидела. Помню свою первую клиентку, к которой я приехала в Новосибирске: я звезда, а она меня учит красить! У меня был очень сложный психологический период тогда. Мне пришлось заново доказывать, что я профессионал. Это всё пришлось на период беременности и родов. В Новосибирске конкуренция уже была высокая, — отмечает она.
У Натальи с мужем Олегом в Новосибирске родилась дочь Настя. Семь месяцев Наталья преподавала из дома, потому что обучение приносило больше денег. Потом Наталья поняла, что больше не может совмещать несовместимое — дом и бизнес. И они с мужем открыли первый салон в Новосибирске.
— Он был в цвете тиффани. Тогда очень быстро разлетелся в Instagram хештег «бровиотшик». Многие блогеры гонялись за тем, чтобы его поставить. Тогда это можно было сравнить с покупкой сумки от Prado. Я не знала, как делать брови, сделала так, как считаю нужным, как нужно визажисту. И сейчас можно сказать, что вся Россия делает по моей технологии, потому что если даже не я обучила, то мои ученики. А я обучила 20 тысяч человек. Я преподавала прямо с дочкой на руках и даже кормила ее во время обучения — до двух лет. Мне было удобно: она ест, я могу преподавать. Я предупреждала людей об этом. Сейчас я считаю этот опыт обучения на дому с ребенком неприемлемым: зачем идти к кому-то домой, если столько классных девчонок обучают, конкуренция высокая, — замечает создательница бизнеса.
Наталья считает, что к ней хорошо относятся коллеги по сфере, покупают ее продукцию и любят бренд в том числе потому, что она делала и продолжает делать бесплатные туториалы по макияжу в YouTube. Не все могут поехать на обучение в другой город, но зато могут посмотреть видео про азы макияжа.
Наталья говорит, что поэтому на ежегодных выставках, посвященных макияжу, продукция ее бренда быстро разбирается, потому что клиенты, ее зрители, хотят что-то купить или просто познакомиться. На одну из таких выставок Наталья взяла свою дочь Настю, который на тот момент было четыре года. Настя помогала складывать покупки в пакет и говорила клиентам: «Спасибо за покупку».
— С Настей тогда было столько фотографий! С точки зрения маркетинга она тогда тоже очень сильно помогала, но делала это от чистого сердца. В тот день мы продали 2,5 тысячи пакетиков — она все их складывала и передала клиентам. После этого Настя проспала 12 часов. Мы всегда брали дочь с собой везде, я никогда не оставляла ее, чтобы мне было легче и вообще она мне не мешала. Я всегда девочкам говорю, что ребенок знает, в какую маму вселяться: наша занятость, наш взгляд на то, что мы мало уделяем времени ребенку, это наша головная боль. Ребенку важно не количество, а качество проведенного вместе времени. Поэтому я считаю, что важно, чтобы женщина не испытывала чувства вины за то, что она работает, чтобы эти мысли и эмоции не передавались детям и мужу. Я своим примером доказываю, что в декрете можно не растерять свое любимое дело, — говорит Наталья.
Сейчас Насте 9 лет, у нее свои интересы: она двукратная чемпионка России по ментальной математике, изучает языки, снимает для TikTok, а салонным бизнесом увлечена не так сильно, но зато подает маме интересные идеи. Например, уже по Настиным идеям отдел маркетинга прорабатывает тушь для детей и гель для бровей.
— Когда с каким-то сотрудником в салоне приходится расстаться, то Настя задает мне взрослые вопросы: «А почему ты его уволила? А что нужно было бы сделать, чтобы она исправилась? Как ты недоработала, если она решила от тебя уйти?». Настя предположила, что я мало сотруднику улыбалась. Она ещё не очень много в бизнесе понимает, но Настя такая сервисная. Говорит: «Я когда вырасту и буду салонами управлять, то буду эту сотрудницу любить больше всех». Пока она мыслит так, что это ее бизнес, но я на этот счет иллюзий не питаю. Сейчас Настя клиент салона — она красит ногти, прядки какие-нибудь, уход за волосами делает. Макияж делает себе сама, — рассказывает Наталья Шик.
«Я 100%-ный стартапер»
О вложениях в бизнес Наталья Шик коротко: всё делала постепенно — заработала на макияже и купила косметику, а потом наращивала:
— Я 100%-ный стартапер: у меня не было никого, кто рассказал бы, как строить бизнес, не было мужа, который дал бы денег на бизнес. Я бы и не брала. Инвестиции мне предлагали, но я даже не понимала, как это устроено.
Когда в Новосибирске Наталья принимала двух учеников дома и получала по 15 тысяч за каждого, то поняла, что если откроет салон и будет принимать 10 человек, то будет получать 150 тысяч, а аренда стоит 15 тысяч.
— Я с математикой дружу: я в физико-математическом классе училась, поэтому нехитрыми расчетам поняла, что мне выгоднее арендовать помещение и принимать желающих обучаться. Я много ездила по России с мастер-классами, поэтому в сообществе известный человек. Когда кто-то из именитых визажистов из других городов приезжал в Новосибирск, то они либо ночевали у меня, либо ели борщ на моей кухне. Есть известный визажист Даша Холодных. Она была измотана, когда каталась по городам. Я советовала ей открыть свой салон в Москве. Она не представляла, что это возможно, — вспоминает Наталья Шик.
Она расписала Дарье такую же схему, как и себе: показала, сколько учеников отобьют аренду салона в Москве. Дарья так и сделала и теперь на каждом своем мастер-классе вспоминает, как разговоры на кухне, борщ и нехитрая математика сделали из нее одного из самых успешных преподавателей Москвы.
— Покрасить самой стены в салоне и прибить зеркала из «Икеи» несложно. Конечно, сегодня клиент уже не хочет этого. Он разбалован. Я каждый день продолжаю вкладывать в бизнес, поэтому стараюсь делать ремонт в салонах.
«Я не думала о своем бренде. Мне просто нужны были кисти для учеников»
А вот создание своей линейки кисточек Наталья называет вынужденной историей: тогда был кризис 2013–2014 года — в декабре она заказала кисточки для январской группы учеников у привычных поставщиков, которые были известны по всей России. Для 15 человек на курсе нужно было много кистей — по 15 на каждого.
— Мне сказали, что партия кистей застряла на таможне, хотя я была уверена, что их делают в России. Из-за скачка доллара выкупить эту партию было ещё сложнее. Я вспомнила о новосибирском заводе «Мир кистей», который, правда, многие ругали за качество. Я позвонила им и попросила сделать качественно и не писать свое имя. Мне сказали, что под меня могут сделать мое качество и написать мой бренд. Мне сказали, что ещё можно выбрать цвет. Я выбрала белый, чтобы в Instagram красиво смотрелись. Я тогда не думала о своем бренде и производстве, мне просто нужны были кисти для учеников, — объясняет визажист.
В первый такой заказ Наталья вложила 200 тысяч рублей и неожиданно продала их за два дня:
— Представляете, настолько уже сообщество знало мое имя, что был такой интерес? К тому же я создала пушистые кисти, которых не было. Были техники в макияже в духе советских традиций, когда нужно было плотно накладывать косметику, не растушевывая. Я так не делала, у меня не было базового образования визажиста. Я делала как бы неправильно, но это сегодня тренд. Все молодые визажисты, которые поддерживали это направление в макияже, хотели такие кисти. Это был первый фурор. Меня это вдохновило: я могу принести людям пользу и деньги заработать.
Наталья в то время дружила с владелицей одного косметического бренда и за разговорами на кухне договорилась, чтобы та сделала косметику под брендом Натальи:
— Я советовала ей, как подтянуть ее бренд с точки зрения продуктовой линейки, потому что я продавала ее продукты. Она спросила, не хочу ли я сделать свой бренд. Я ответила, что очень хочу, уже есть идеи, но не знала, где можно сделать, например, тени для бровей. Без договора я перевела ей деньги, чтобы в Китае она сделала мне образцы. Я даже начала их на обучении показывать. Я сделала классные продукты по цвету и текстурам, но она написала мне, что не хочет отдавать мне эти продукты и выпустила их под своим брендом. Деньги она мне вернула, но доллар тогда стоил уже меньше, поэтому я в любом случае потеряла.
Больше всего Наталье Шик было жалко не денег — она переживала из-за такого предательства и очень долго обижалась:
— У меня была дикая боль ещё и из-за того, что я потеряла своего партнера. У меня настолько не было сил, что я как-то лежала в ванной и опустилась под воду. Уже пузырьки пошли, а у меня не было сил даже пошевелиться. И меня спасла Настя: она этого не видела, но начала за дверью кричать, звать меня. Я очнулась, у меня были глаза, полные воды. Я выпрыгнула и подумала, что это всё испытание, у меня есть семья и это самое главное. Я долго была на нее в обиде и считала это самым подлым поступком и в бизнесе, и в партнерстве.
«Для меня важно было, чтобы женщины радовались»
Потом на Наталью сами начали выходить представители заводов из Германии, Италии, которые производят косметику. Сейчас Наталья благодарна той коллеге по бизнесу за то, что та не дала ей выпустить косметику плохого качества. Теперь такие ситуации она считает зоной роста.
— Сейчас то на таможне что-то застрянет, то завод не ту цену скажет. Я уже ничему не удивляюсь. Например, вчера я потеряла 170 тысяч: для бренда это небольшая сумма, но просто на пустом месте. Поэтому если с каким-то продуктом все идет хорошо, то я уже думаю, почему так. Нам сказали, что упаковка, запайка стоит 10 рублей, а вчера оказалось, что уже 27. 10 тысяч упаковок — 170 тысяч рублей. И такие ситуации практически каждый день происходят. А я считаю каждую копейку и ищу заводы в России, которые сделают дешевле. У меня есть определенная цена на продукт, которую я могу себе позволить, — поясняет Наталья.
Позавчера была другая история, говорит создательница бренда: карандаши-каялы застряли на таможне на месяц только потому, что переподписываются условия таможенного декларирования.
При этом что бы ни случилась Наталья остается человеком, выступающим за искренний сервис.
Сама бизнесвумен замечает, что она не из обеспеченной семьи, поэтому в салонах никогда не была и не знала, как там все устроено. Но поскольку она психолог, то знала, как нужно относиться к клиентам:
— Для меня важно было, чтобы женщины радовались, когда видели себя в зеркале, чтобы я давала им не услугу, а эмоцию. Мы никогда не скажем клиенту, что он сам виноват, не оставим его отзыв без внимания. Даже когда клиент купил продукт не у нас, а у продавца, мы тоже можем помочь и решить проблему.
Среди продуктов, которые вышли недавно и которыми Наталья гордится, она выделяет два. Первый — это пудра, которая делает кожу шелковистой, без талька. По словам Натальи, таких продуктов на рынке мало, да ещё и по привлекательной цене. Второй — гель для умывания, гель для душа и крем для тела с пребиотиками для восстановления микробиома кожи, который создан с российскими технологами.
— Скоро у нас будут блески для губ по привлекательной цене. Я вообще стараюсь минимальную цену ставить. Нашу тушь сравнивают с «Шанель», а стоит она 390 рублей. Я альтруист, но, безусловно, бизнес у меня прибыльный, — говорит Наталья.
А трудность в бизнесе для владелицы косметического бренда заключается в том, что она не умеет отдыхать:
— Я каждый день в оперативном управлении: каждый день хожу на работу. Я хочу чуть-чуть больше времени уделять детям, но понимаю, что чуть-чуть я это время уже упустила. Папа ближе к дочери, старшему сыну 19 лет, он самостоятельный, живет отдельно. Я немного ревную. А мне хочется всех обнять, но они уже взрослые. Упустила момент. Недообнималась я.
Ещё Наталья относит к трудностям попытки учеников уйти от нее и создать свой бизнес:
— Я никакой информации не таю, всем делюсь. Я к бизнесу отношусь с легкостью и многие думают, что это просто. Они уходят и пытаются создать свое. Трудно расставаться с людьми. Когда первый сотрудник от меня ушел, то я рыдала. А сейчас я понимаю, что каждый когда-нибудь уйдет — это вопрос времени.
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