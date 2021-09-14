Сибирячка создает идеальные сады как в американских фильмах: она раскрутила бизнес с 16 тысяч рублей

В этом же году Спиридоновы построили дом и переехали в него, когда дочке исполнилось 9 месяцев. После переезда Настя с головой погрузилась в дачно-загородную жизнь:



— Как говорится, потянуло к земле. Как только у дочки в годик появилась няня, я пошла на курсы по ландшафтному дизайну. Кто-то идет в фитнес-зал, а я хотела понять, что мне посадить на участке. Мне было неинтересно заказывать план у специалиста — думала, что мне со временем все равно захочется что-то изменить. У меня есть такая черта в жизни: если что-то связано с домом, то я должна в этом разобраться капитально. Если становиться мамой, то нужно обязательно сходить на курсы и понять, что делать с детьми, почитать книги. Сад для меня тоже как ребенок, и мне нужна инструкция. На курсы я пошла для себя, в том числе чтобы отдохнуть от ребенка, потому что декрет выматывает, — делится Анастасия Спиридонова.



Курсы были недолгими: Анастасия уходила из дома на полдня. Днем она училась, а ночами рисовала.



— Это фантастически влияло на качество общения с ребенком, хоть времени и стало меньше. У меня появился интерес, такой же сильный, как к самому ребенку. После курсов я не смогла остановиться: сделала план для своего участка, завела блог во «ВКонтакте», куда просто скидывала идеи, — вспоминает девушка.