Сибирячка создает идеальные сады как в американских фильмах: она раскрутила бизнес с 16 тысяч рублей

Жительница Новосибирска создает цветочные сады как из фильмов
Анастасия Спиридонова искала себя в разных профессиях — от детского тренера по фитнесу до менеджера по работе с клиентами в «Яндексе», но довольно быстро ко всему перегорала. Во время второго декрета сибирячка решила пройти курсы ландшафтного дизайна, чтобы самостоятельно разработать проект для своего сада. Тогда она еще не знала, что однажды это станет ее основной работой. Сколько стоили те самые курсы? Где молодая мама нашла первых клиентов? В какую сумму обойдется разработка проекта идеального сада и финальный результат — с красивыми дорожками, цветами, кустами и деревьями? Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с Анастасией и узнала, как ей удалось с нуля построить компанию, в которой сейчас работают 30 сотрудников.
«Сад для меня тоже как ребенок»
Анастасия Спиридонова дважды уходила в декрет. Первый — в совсем юном возрасте, когда училась на четвертом курсе факультета энергетики в НГТУ и вообще не понимала, кем будет дальше. Она закончила учебу, но ее профессиональный путь начался неожиданно — девушка стала тренером по детскому фитнесу. Анастасия открыла небольшую студию, в которую ходили в основном ее друзья и друзья друзей. Молодая мама арендовала два зала и вела занятия полтора года. В первую очередь, признается Анастасия, она делала это для своего ребенка — ей не нравились секции, в которые ходил сын. Потом Настя с девушками-тренерами открыла клуб любителей фигурного катания, который существует до сих пор.
— Из такого спортивного направления я вынырнула ни больше ни меньше — в компанию «Яндекс», которая открывалась в Новосибирске. Сыну уже было 2,5 года, он мог ходить в сад, а я — в офис. В «Яндексе» я была менеджером по работе с клиентами. И работала до второго декрета: в 2012 году у меня родилась дочка, — рассказывает Анастасия Спиридонова.
В этом же году Спиридоновы построили дом и переехали в него, когда дочке исполнилось 9 месяцев. После переезда Настя с головой погрузилась в дачно-загородную жизнь:
— Как говорится, потянуло к земле. Как только у дочки в годик появилась няня, я пошла на курсы по ландшафтному дизайну. Кто-то идет в фитнес-зал, а я хотела понять, что мне посадить на участке. Мне было неинтересно заказывать план у специалиста — думала, что мне со временем все равно захочется что-то изменить. У меня есть такая черта в жизни: если что-то связано с домом, то я должна в этом разобраться капитально. Если становиться мамой, то нужно обязательно сходить на курсы и понять, что делать с детьми, почитать книги. Сад для меня тоже как ребенок, и мне нужна инструкция. На курсы я пошла для себя, в том числе чтобы отдохнуть от ребенка, потому что декрет выматывает, — делится Анастасия Спиридонова.
Курсы были недолгими: Анастасия уходила из дома на полдня. Днем она училась, а ночами рисовала.
— Это фантастически влияло на качество общения с ребенком, хоть времени и стало меньше. У меня появился интерес, такой же сильный, как к самому ребенку. После курсов я не смогла остановиться: сделала план для своего участка, завела блог во «ВКонтакте», куда просто скидывала идеи, — вспоминает девушка.
Курсы Анастасия окончила 5 декабря, а уже в конце месяца ей пришло первое предложение о сотрудничестве от одного из порталов — им нужен был ландшафтный дизайнер, который мог бы вести колонку на эту тему. Насте было приятно, но она честно призналась в отсутствии опыта и взамен придумала писать о том, что знает: о переезде в загородный дом, плюсах и минусах такой жизни.
Двухмесячное обучение на курсах стоило 16 тысяч рублей — это, по сути, было первым вложением в бизнес. К расходам на тот момент добавились профессиональные маркеры и бумага — будущий ландшафтный дизайнер рисовала свои идеи от руки.
Устроилась в питомник, чтобы набраться опыта
Сначала к Насте обратились друзья, потом их друзья и родители. Первые пять проектов молодая мама сделала бесплатно, а потом люди сами сказали, что нужно озвучить хоть какую-то сумму. Проекты стали стоить 500 рублей за сотку земли — это был только генплан и дендроплан.
— Сейчас я понимаю, что это были сырые проекты. Но я не считала себя участником рынка и делала то, что могла. Тех, за кем я наблюдала, я тогда воспринимала как пример для подражания, а не как конкурентов. Но самое главное — надо было выходить на землю: зиму-то я прожила. Я начала реализовывать первый сад — свой. Я считала, что не могу выходить к людям, пока не сделаю свой сад. И тогда поняла, что совсем не знаю растений вживую, — признается Анастасия.
Анастасия знала растения только по картинкам, поэтому когда она приехала в питомник, то растерялась. К тому же в каталоге растения были изображены большими, а продавались маленькими, и было непонятно, через сколько месяцев (или даже лет) растение станет таким роскошным. Но будущий ландшафтный дизайнер нашла выход из ситуации: она решила устроиться на работу в понравившийся питомник.
— Я пошла в наем обычным разнорабочим. Так как у меня всё еще был маленький ребенок, я могла работать только три раза в неделю по полдня. В таком режиме отработала лето. Это было полезно: выучила растения, поняла ценность денег в этой сфере, потому что руки болели от секатора, мошки, комары, жара. Моей задачей было приводить в порядок растения в горшочках и расставлять их в красивые рядочки. В перерывах, пока все пили чай, я ходила и фотографировала всё, сама себе экзамены по растениям устраивала. Я по-прежнему считаю, что это правильный путь — пойти работать в питомник или садовником. Это тоже своего рода вложение: конечно, мне немного платили, но няне я платила больше, — рассказывает Анастасия.
После этого она частично реализовала свой проект — денег, чтобы сделать всё сразу, не было, семья параллельно достраивала гараж и баню. Всё строительство дома они с мужем завершили только в 2019 году.
— Моя первая елка всё-таки погибла — ее побило возвратным заморозком: в мае выпал снег. Я ее потом поменяла. Очень люблю цветущие кустарники и не люблю цветники в чистом виде с розами и так далее. У меня на участке собрано всё, что можно выращивать в Сибири. Я тестировала и испытывала растения прямо у себя в саду. Например, красивый розовый миндаль очень быстро отцветает и если люди любят уезжать в отпуск в мае, то им не стоит его выбирать, потому что они не застанут цветение. Но мы научились стричь его в красивый зеленый шар. А еще я фанат гортензий — сейчас они на пике цветения, — показывает Анастасия на свои гортензии в саду.
Позже сибирячка поняла, что место посадки ели было выбрано неверно, но тогда кураторы на курсе не обратили на это внимание. Ель обгорала на солнце и на нее падал снег с крыши. Поэтому Анастасия учила этому своих сотрудников:
— Тем, кто никогда не жил в своем доме, с проектами трудно: они проектируют узкие места, не учитывают, как будут чистить снег, как пройти с тачкой, как будет выглядеть огород. Можно насмотреться Pinterest, но таким огород будет только в августе, а в остальное время года либо совсем страшно, либо пусто. Поэтому практический опыт бесценен.
Лето у Анастасии прошло в питомнике, а зимой она снова проходила различные курсы: один двухдневный семинар мог стоить 15 тысяч рублей. Настя мечтала получить высшее образование архитектора, но потом поняла, что там много теории и мало практики, поэтому отложила этот вопрос.
«Рождение детей — это способ вспомнить то, что мы любили в детстве»
Следующим летом Анастасия Спиридонова училась ухаживать за садом: разбиралась, какие применять удобрения, как подрезать, какие растения покупать. И оказывала заказчикам авторский надзор — искала подрядчиков, следила за их работой.
— Так я проработала еще один сезон, а вот дальше начались серьезные вложения. Мне не нравилось, как работают подрядчики. Я решила нанять своих рабочих, была и дизайнером, и прорабом, и тем, кто привозит лопаты. У меня была команда рабочих из ближнего зарубежья и парочка девочек-садовниц, которые ухаживали за садами. Поначалу я даже ничего с этого не зарабатывала — просто отправляла их к заказчикам и потом заезжала в гости, узнать, как дела. Я закупила весь инструмент — газонокосилку, культиватор, грабли и так далее. Всё это отбилось в первый же сезон. Хотя тогда у меня не было имени и студии, я была просто Настей Спиридоновой, у которой есть блог в Instagram, — рассказывает ландшафтный дизайнер.
Как-то осенью Анастасия сидела в кофейне на дне рождения подруги и заметила, что в помещении комнатные цветы не пересажены, стоят в технических емкостях, в которых их купили. Она сказала официантке, что там очень плохой грунт, их нужно пересадить и затем подкармливать. На что сотрудник кофейни ответила, что этого некому сделать, и дала телефон владелицы:
— Вечером я подумала: «А как я напишу? Вот кто я такая?» Кофейня I Dolci — в итальянском стиле, и я в глубине души влюблена в Италию. В то время я читала книгу «Под солнцем Тосканы», в которой был коттедж под названием Bramasole — это переводится как «жажда к солнцу». Я не высылала свое предложение несколько дней, пока не придумала название. И решила, что студия будет называться Bramasole. В тот же вечер сделала визитки. В феврале я зарегистрировала ИП, и начались уже другие затраты — на зарплату, налоги. И стало меньше времени на творчество и детей, — делится создательница компании.
Это было неожиданно для всех, потому что в детстве Анастасия не очень любила дачу:
— Мои родители были удивлены. Но тогда дача была для картошки, помидоров, там постоянно нужно было полоть и поливать. Я до сих пор это не очень люблю, поэтому у нас есть прекрасный отдел ухода за садом, который избавляет людей от садовых хлопот. Ведь многие любят бывать на даче, но у них нет либо времени, либо желания самостоятельно ухаживать за газоном и растениями. Но если копнуть глубже, то ландшафтный дизайн — это про организацию пространства, перестановку. А вот это я уже всегда любила! Еще любила рисовать, но вместо художественной школы занималась фигурным катанием, — рассказывает Анастасия Спиридонова.
Анастасия считает, что раньше в офисе ей не хватало именно такой работы, которая есть у нее сейчас:
— У нас такая специфика, что мы много времени проводим на улице. С апреля по октябрь сезон: мы работаем практически в любую погоду, нас сразу отличишь от офисных людей по загару и крепкому здоровью. Ребята и девушки в команде всегда в хорошей форме! А вот у меня, как руководителя, с каждым годом все меньше возможности выезжать ежедневно на объекты.
«Я первый раз в профессии так долго»
Сначала родные и близкие отнеслись к увлечению Анастасии несерьезно, потому что она всегда любила учиться:
— Я первый раз в профессии так долго. Обычно я выгорала года через два. Муж сначала не верил, потом начал относиться с интересом, потому что это приносило пользу нашему участку. Дальше был сложный период, когда я много работала и летом моя семья меня не видела. Но сейчас я с уверенностью могу сказать, что супруг — мой главный коуч, консультант, советник, а еще бухгалтер и юрист.
Как и многие мамы, работающие в декрете, Анастасия в какой-то момент начала испытывать чувство вины за то, что мало видится с детьми и много работает, но позже осознала, что у детей одна мама и они просто не знают, как может быть по-другому:
— Психолог сказала, что я сравниваю себя с некой ведической женой, которая сидит дома, печет хлеб, еще и домашним обучением занимается. А у детей такого опыта нет. Сейчас сын у меня взрослый: ему 15 лет. Иногда он мне помогает, но работать в нашей сфере не хочет. Дочка часто ездит со мной по работе, но ни у нее, ни у сына большой любви к растениям нет. В моей картине мира у каждого из них была своя грядочка, за которой они ухаживают, но на самом деле у них периодически засыхают цветы в комнате. Я не расстраиваюсь, потому что они — другие. Но в команде, у сотрудников, есть дети, которым это интересно.
За шесть лет работы команда разрослась до 18 постоянных сотрудников и около 10 сезонных работников. Все новые сотрудники обучаются «в полях». Некоторые через две недели говорят, что работа тяжелая: нужно много ходить, поднимать лейку, и уходят.
Сейчас над проектом в компании работает четыре человека — Анастасия, дизайнер, архитектор и визуализатор, потому что у каждого специалиста свои сильные стороны.
— Кто-то хорошо проектирует дорожки, но не видит общую картинку, у кого-то нет опыта жизни в своем доме, поэтому мы дополняем друг друга. Всё равно все проекты курирую я, даже если их изначально рисует другой дизайнер. Мне тяжело, конечно, совмещать должности, которые у меня есть. Самым сложным оказалось не войти в сферу и открыть свою студию, а научиться делегировать. У нас четыре направления — проектирование, благоустройство, отдел ухода за садом и отдельно комнатное озеленение. К нам часто обращаются разово за консультацией, когда человек не знает, что происходит с его растением, — описывает свой бизнес сибирячка.
Сейчас ее основной подход в работе — это экспертность и проверенные опытом знания. Поэтому за садом ухаживают агрономы с высшим образованием. Они разрабатывают индивидуальные схемы ухода за растениями и минимизируют применение химических препаратов.
Цены на услуги разные: консультация агронома с выездом стоит 3 тысячи, проект в среднем стоит 60–70 тысяч, есть эконом-варианты за 30–40, но их в компании особо не жалуют:
— Не потому, что мы хотим заработать: если взять 10 эконом-проектов, это будет выгоднее, чем 5 дорогих. Просто нам не нравится, с чем человек от нас уходит. Не будет важных инженерных чертежей: схемы системы водоотведения и дренажа, вертикальной планировки, раскладки плитки и так далее. Порой люди тратят больше на дополнительных расчетах.
Выполнение всех работ благоустройства, а также посадки, полив, газон — всё это может стоить 2–3 миллиона рублей. Не все готовы в первый сезон, измотанные стройкой, потратить сразу всю сумму, поэтому часто заказчики растягивают реализацию проекта на несколько лет.
Сейчас Анастасия вместе с мужем переезжает в Москву, продает свой дом с садом. Команда остается в Новосибирске — руководить ими Анастасия будет удаленно. А в Москве она будет больше заниматься проектной работой для разных городов. Как только она приняла такое решение, то сразу появились заявки из Севастополя, Краснодара.
— Это будут проекты без авторского надзора. Это тоже рост и большая ответственность, потому что если ты сам сделал проект и пошел его воплощать, то на месте можешь поправить какие-то косяки. А если по твоим чертежам будут работать другие люди, то это совсем другое, — считает Анастасия Спиридонова.
За годы работы Анастасия не перегорела, а наоборот, осознала значимость своего дела:
— Ни на одних курсах мне не рассказывали, что если я что-то неправильно спроектирую, то участок, например, может затопить. На курсах не рассказывали, что такое топосъемка и для чего она нужна. Мне просто повезло, что первые проекты были с ровными участками и решения по водоотведению, перепадам высот не требовались. Теперь мы не начинаем работу без этого документа.
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